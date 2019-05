Facebook

Die Grazer Skyline - auch bei trübem Wetter ein Hingucker © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch der Dienstag ist wechselhaft. Es gibt einige Regenschauer, aber keinen Dauerregen. Am Nachmittag sind häufiger auch trockene Phasen möglich. Die Sonne tut sich generell schwer, die Wolken sind oft dicht, nur stellenweise kann es auflockern. Höchsttemperaturen um 18 Grad.

Am Mittwoch ist es freundlicher. Der Tag bei verläuft bei wechselnder Bewölkung zeitweise sonnig, vereinzelt Schauer am Nachmittag. Tageshöchsttemperaturen bis 21 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität ist weiterhin sehr gut. Die Pollenbelastung durch Gräser ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 24.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Steinbergstraße/ Mantschastraße gibt es bis 29.05. eine Postenregelung.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "O'zapft is" am Jakominiplatz



1924 wurde die erste Tankstelle Österreichs am Jakominiplatz errichtet. An der Haltestelle des 32ers wurde am Montag eine symbolische Zapfsäule enthüllt. Bis zum 15. November weist diese auf die fast 100-jährige Geschichte der ersten Zapfsäule ganz Österreichs hin - und auf die aktuelle Ausstellung "Mythos Tankstelle" im Volkskundemuseum. Historiker Hemut Eberhard, der das Projekt initiierte und betreut, betont die Vorreiterrolle der Landeshauptstadt: "Die erste Tankstelle in ganz Österreich stand genau hier am Jakominplatz. Und im Herbst folgten zwei weitere in Gries und Lend, ehe auch eine in Wien gebaut wurde." Mit der Zapfsäule wurde auch eine Gedenktafel platziert sowie eine Straßenbemalung hinzugefügt.

5. Wohin am Dienstag?



Kurt Palm

liest aus "Monster". Polit-Groteske, Krimi-Satire und herzzerreißende Liebesgeschichte - die lang erwartete Fortsetzung des Bestsellers Bad Fucking: Bei den Dreharbeiten zu einem Horrorfilm am Rottensee mischt sich ein lesbisches Vampirpärchen unter die Statisten, während im Flüchtlingsheim der Innenministerin eine Suppe serviert wird, die ihr nicht bekommt. Am nächsten Tag werden im Strandbad der Fuß einer Frau und das Hinterbein eines Hundes angeschwemmt. Der Polizist Alfons Stallinger versucht vergeblich, die Absage eines auf der Seebühne geplanten Konzerts zu erreichen.

WO: Literaturhaus

WANN: Di., 21. Mai, 19 Uhr

Nachhaltigkeitstage 2019

Zum vierten Mal finden heuer die Nachhaltigkeitstage der Universität Graz statt. Passend zum Schwerpunktthema "Nachhaltige Mobilität" - am Dienstag: Radlcheck (Vorplatz Hauptgebäude, 9-17 Uhr); Probefahrt mit E-Autos (13-17 Uhr, Vorklinik); Vorträge in der Aula (zwischen 14 und 16.30 Uhr); Start-up Spritzer (19-21 Uhr, Aula) und mehr;

WO : Karl-Franzens-Universität

WANN : Di., 21. Mai





Old Sea Brigade

Platoo Special in der Scherbe. Old Sea Brigade startet heuer mit seinem Debütalbum "Ode To A Friend" durch: Soon after establishing Old Sea Brigade, Ben teamed up with producer Jeremy Griffith to record the self-titled debut EP. The single "Love Brought Weight" caught fire, generating over 20 million Spotify streams. In the meantime, he inked a deal with NETTWERK.

WO: Die Scherbe

WANN: Di., 21. Mai, 20.45 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Finanzpolizei "rasiert" Grazer Barbershops

Finanzpolizei und Wirtschaftskammer starteten eine "Aktion scharf" in der Friseurbranche in Graz. Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk verweist auf gehäufte Beschwerden aus der Branche hinsichtlich schwarzer Schafe im Bereich der Barbershops. Allein im Bereich der Registrierkasse gab es bei 60 Prozent der geprüften Betriebe gravierende Beanstandungen. "Die Kollegen haben verdeckte Käufe durchgeführt und den Umgang mit der Registrierkasse beobachtet", sagte Rigobert Rainer, Leiter der Finanzpolizei Steiermark und Kärnten. Außerdem wurde die Kundenfrequenz der Geschäfte beobachtet. Es stellte sich etwa in einem Fall heraus, dass rund 50 Kunden an einem Tag im Geschäft waren, doch kein einziger Umsatz in der Registrierkasse zu finden war, schildert Rainer. Es soll weitere Schwerpunktkontrollen geben.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.