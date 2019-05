Facebook

Es wird wärmer, aber in der zweiten Tageshälfte schon wieder wechselhaft und schaueranfällig © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag wird es zwar deutlich wärmer, aber ab dem Nachmittag sind nach etwas Sonne auch schon wieder einzelne Regenschauer dabei. Zudem kommt teils lebhafter Südwind auf. Frühtemperaturen um 8 Grad, Höchstwerte bis 21 Grad.

Der Sonntag bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und einigen Regenschauern. Die Schauer werden besonders am Nachmittag auftreten. Frühtemperaturen ab 10 Grad, Höchstwerte bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität bleibt weiterhin sehr gut. Der Pollenflug, vor allem durch Gräser, ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 24.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Post bringt allen was



"Nur wann?", lautete Frage in diesem Fall: Ganze 36 Jahre war eine Postkarte unterwegs. Versehen mit einer Drei-Schilling-Briefmarke war die Distanz alles andere als enorm: In Wien trat die Karte 1983 ihre Reise an, zugestellt wurde sie diese Woche in Graz. Seitens der Post entschuldigt man sich für die sehr späte Zustellung. "Wir können leider nicht nachvollziehen, wie das passieren konnte", sagt Post-Sprecher Michael Homola. Aber bei 700 Millionen Brief- und Postkartenzustellungen pro Jahr könne man weder heute noch damals so etwas ausschließen. Empfängerin Gerda Menninger hat sich jedenfalls trotzdem über die Postkarte ihrer Tante gefreut.

5. Pläne für den Samstag?



Seit 1978 heißt es am 18. Mai: Ab ins Museum. Der Internationale Museumstag steht heuer unter dem Motto "Zukunft lebendiger Traditionen".

Internationaler Museumstag in Graz

- Das GrazMuseum feiert den Aktionstag ab 10 Uhr, beginnend mit Stadtgespenster on stage – Workshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren. 14 Uhr: "Objekte erzählen" – Spezialführung in "360 GRAZ. Eine Geschichte der Stadt"; 15 Uhr: "Steirische Kunst in der Zwischenkriegszeit" – Themenführung in "Im Kartenhaus der Republik. Graz 1918-1938";

- Im Grazer kunstGarten gibt es um 16 Uhr eine poetische Rosenführung und kleine Gartenkunde mit Irmi und Reinfrid Horn.





Bis 19. Mai: das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle. Neben Nachwuchsdesignern, Junggastronomen und Independent Labels aus den verschiedensten Bereichen präsentiert willhaben sein "Vintage Wohnzimmer" und heimische Bloggerinnen wie Kerstin Kögler von Miss Getaway, Susanna Wurz von nwlife und Lena Maria Seifert von lenamaria.s.

WO : Seifenfabrik

WANN : Sa., 18. Mai, 11 bis 20 Uhr





Hinterhof-, Garten- und Wohnungsflohmarkt der ANNENViERTELERiNNEN. In manchen Hinterhöfen finden sogar kleine Partys statt, es wird gegrillt und Musik gespielt. Außerdem machen auch diesmal wieder "Special Locations" mit und zwar die Caritas im Marianum, das Jugendstreetwork in der Annenstraße 68 und der Verein DruckZeug. Hier finden Sie den Plan mit allen 26 Stationen.

WO : Annenviertel

WANN : Sa., 18. Mai, 10-19 Uhr





Georg Altzieblers Son Of The Velvet Rat ist zurück aus der Wüste. Die Human Condition schnippt mit dem Finger, der ewige Blues klingt ebenso durch wie seelentiefe europäische Chanson Tradition. Nicht nur die verschiedenen Besetzungen garantieren spannende Live-Performances, tatsächlich verändern die Songs ständig Sound und Atmosphäre. Vor allem im Quintett changiert die Band zwischen fragilem Neo-Folk-Chanson und rauem Garage-Rock.

WO: Orpheum

WANN: Sa., 18. Mai, 20 Uhr

Nichts dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Design für "Selbermacher" auf der Murinsel

Zwischen 10.30 und 17.30 Uhr wird es auf der Grazer Murinsel bunt und kreativ: Workshops zu traditioneller Handwerkskunst bilden das Finale von "Istanbul@Murinsel" im Rahmen des Designmonats. Expertinnen und Experten aus Istanbul geben ihr Know-how weiter und zeigen beispielsweise, wie man mit "Marbling" – das von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe gelistet ist – einzigartige Marmorierungen zu Papier bringen kann. Mit der Makramee-Technik wird Schmuck geknüpft und beim Wood Burning durch Brandmalerei Holz ein neues Gesicht geben. Wer die geometrischen Muster der Süleymaniye-Moschee in Istanbul unter fachmännischer Anleitung nachzeichnen möchte, findet dazu ebenfalls Inspiration.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.