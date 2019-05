Facebook

1. Wetter

Auch am Mittwoch überwiegt ausgesprochen kühles und unbeständiges Wetter. Immer wieder regnet es. Zum Teil weht lebhafter Wind aus West bis Nord. Es bleibt zu kalt bei Höchsttemperaturen um 11 Grad.

Am Donnerstag regnet es in der Früh und am Vormittag noch zeitweise. In weiterer Folge bessert sich das Wetter deutlich und die Schauer ziehen ab. Am Nachmittag kann es dann schon zeitweise auflockern, längere sonnige Abschnitte gehen sich aber nicht mehr aus. Es wird etwas milder mit bis zu 14 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Weiterhin sind sehr gute lufthygienische Bedingungen zu erwarten. Auch der Pollenflug ist vernachlässigbar gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Aus für Radfahrer in der Schmiedgasse?



Seit Jahren wird über die Grazer Schmiedgasse diskutiert, seit Jahren ändert sich nichts – Radfahrer und Stadtflaneure, das ergibt in der schmalen Fußgängerzone Konfliktpotenzial. Viele Wirte und Unternehmer wollen nicht länger zusehen und pochen mit dem Hinweis auf eine Unterschriftenliste, welche schon vor Monaten an Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) ging, auf eine Lösung. Redakteur Michael Saria hat sich in der Schmiedgasse umgehört. Die Fahrradpolizei und das Kuratorium für Verkehrssicherheit behalten die Schmiedgasse im Auge. Auch eine "Entlastungsstrecke" wird geplant. Was denken Sie? Hier kommen Sie zu unserer Online-Umfrage.

5. Wohin?



Gruber bricht aus

Eine Impro-Solo-Show mit Carola Gartlgruber. Erwarten Sie das Unerwartete: "Aber ganz allein ist sie nicht. Zum einen hat sie ihre Skills aus 20 Jahren Bühnenerfahrung und einen Musiker im Gepäck. Und dann bist da ja du. DU, das Publikum, das an diesen Abenden gemeinsam mit GRUBER Geschichten erzählt. Und lacht. Ach, was werden wir gelacht haben!"

WO : Stockwerk

WANN : Di., 15. Mai, 20 Uhr





mit Moderator Robert Seeger. Runder Tisch mit Walter Hörmann, Walter Saria, Günter Paulitsch und Gilbert Prilasnig. Gemeinsam blicken sie zurück auf legendäre Spiele, einzigartige Persönlichkeiten, die den Verein SK Sturm Graz geprägt haben und die unzähligen Mythen und Geschichten, die um das 100 Jahre alte Stadion am Jakominigürtel entstanden sind. Um 17 Uhr findet eine Führung mit Kuratorin Martina Zerovnik und Sturm-Historiker Herbert Troger statt.

WO : GrazMuseum

WANN : Mi., 15. Mai, 18 Uhr





Mauthausen Cantata. Konzertlesung. Elena Strubakis und Franz Richard Reiter lesen aus dem Roman "Die Freiheit kam im Mai" von Iakovos Kambanellis. Olga Kessaris und Ensemble präsentieren die Lieder der Mauthausen Cantata von Mikis Theodorakis sowie griechische Widerstandslieder.

WO: Stadtbibliothek Nord

WANN: Mi., 15. Mai, 19 Uhr

6. Im Gittertor stecken geblieben

So schnell kann's gehen. Für einen Igel gab es Graz-Gösting kein vor und kein zurück mehr. Dienstagfrüh wurde er in einem Gittertor steckend gefunden. Die Befreiungsaktion sollte spektakulärer werden als gedacht: Ein hydraulischer Spreitzer kam zum Einsatz - und noch dazu ein Trennschleifer. Schlussendlich befreiten die Tierretter der Berufsfeuerwehr Graz das Tier unverletzt aus seiner misslichen Lage. Es wurde anschließend in die Obhut des Vereins "Kleine Wildtiere in großer Not" übergeben. Hier finden Sie die Fotos vom Einsatz - Funkenflug inklusive.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.