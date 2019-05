Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag stehen wir weiterhin im Einflussbereich eines Tiefdruckwirbels über Italien. Bei vielen Wolken regnet es zeitweise leicht. Es kommen aber nirgends größere Niederschlagsmengen zusammen und es gibt auch längere trockene Phasen. Der Nordwind bleibt lebhaft bis kräftig. Bonifatius lässt grüßen - es ist zu kühl für Mitte Mai. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 Grad.

Das Wetter wird am Mittwoch vorübergehend etwas besser. Vor allem in der ersten Tageshälfte überwiegen die trockenen Phasen und gelegentlich lockern die Wolken auch auf. Zudem wird es eine Spur milder als zuletzt. Dennoch wird der bewölkte Wettercharakter in Summe überwiegen und ab dem Nachmittag wird der Regen wieder häufiger. Es weht lebhafter Nordwestwind, die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoff-Konzentrationen befinden sich auf sehr niedrigem Niveau - ebenso der Pollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der Steirische Panther darf doch rosalila sein



Der Verein "Rosalila PantherInnen" für Schwule, Lesben und Transsexuelle bekam eine Strafe aufgebrummt, weil man das steirische Wappen im Logo verwendet. Man legte Einspruch ein, nun wurde das Verfahren eingestellt. Denn: Die Grafik der PantherInnen zeigt gar nicht das Landeswappen, sondern einen rosalila Panther im Stil klassischer Heraldik. Die Abweichungen zum Landeswappen gehen dabei bis ins kleinste Detail, so ist der Samthut prinzessinnenhaft rosa und auch in lila statt in gold eingefasst. "Abgesehen von dieser völlig anderen Farbgebung der heraldischen Figur unterscheidet sich allein dieser Teil der Grafik vom gesetzlich genau definierten Landeswappen in acht weiteren Elementen", hieß es im Einspruch des Vereins.

5. Wohin am Dienstag?



Grazer Vorlesungen zur Kunst des Schreibens

Teil II: Kleine Stilkunde. Die Formen nichtfiktionalen Schreibens. Die Vorlesung mit Konrad Paul Liessmann widmet sich den unterschiedlichen Formen, Entstehungsbedingungen, Kontexten und Rezeptionsmöglichkeiten nichtfiktionalen Scheibens. Nicht zuletzt in der Wissenschaftssprache haben sich standardisierte Formen des Schreibens durchgesetzt, die dem Stil, der sprachlichen Ausdruckskraft, der ästhetischen Nuancierung, dem subtilen Spiel mit Bedeutungsschattierungen kaum noch relevante Möglichkeiten einräumen. Demgegenüber plädiert diese Vorlesung für eine stilistische Offenheit, die vor allem im Essay und der Polemik Möglichkeiten sieht, Beiträge zu einer Debattenkultur zu leisten.

WO : Literaturhaus

WANN : Mo., 14. Mai, 19 Uhr





Teil II: Kleine Stilkunde. Die Formen nichtfiktionalen Schreibens. Die Vorlesung mit widmet sich den unterschiedlichen Formen, Entstehungsbedingungen, Kontexten und Rezeptionsmöglichkeiten nichtfiktionalen Scheibens. Nicht zuletzt in der Wissenschaftssprache haben sich standardisierte Formen des Schreibens durchgesetzt, die dem Stil, der sprachlichen Ausdruckskraft, der ästhetischen Nuancierung, dem subtilen Spiel mit Bedeutungsschattierungen kaum noch relevante Möglichkeiten einräumen. Demgegenüber plädiert diese Vorlesung für eine stilistische Offenheit, die vor allem im Essay und der Polemik Möglichkeiten sieht, Beiträge zu einer Debattenkultur zu leisten. : Literaturhaus : Mo., 14. Mai, 19 Uhr Niederg'schrieben & aufg'spielt

Eine Klangreise durch 200 Jahre Volksmusik. Raritäten aus steirischen bzw. österreichischen Volksmusiksammlungen treffen auf kreative Beiträge der "Neuen Volksmusik". SolistInnen und Ensembles der Volksmusikklassen laden herzlich zum Konzert. "Niederg'schrieben & aufg'spielt" im Zusammenhang zur 200 Jahre alten "Sonnleithner-Sammlung", aber auch zu den vielen Notenhandschriften, welche unsere Volksmusik bereichern. Moderation: Karl Lenz.

WO : Johann-Joseph-Fux-Konservatorium

WANN : Di., 14. Mai, 19 Uhr





Eine Klangreise durch 200 Jahre Volksmusik. Raritäten aus steirischen bzw. österreichischen Volksmusiksammlungen treffen auf kreative Beiträge der "Neuen Volksmusik". SolistInnen und Ensembles der Volksmusikklassen laden herzlich zum Konzert. "Niederg'schrieben & aufg'spielt" im Zusammenhang zur 200 Jahre alten "Sonnleithner-Sammlung", aber auch zu den vielen Notenhandschriften, welche unsere Volksmusik bereichern. Moderation: Karl Lenz. : Johann-Joseph-Fux-Konservatorium : Di., 14. Mai, 19 Uhr Bernhard Aichner und Lisa Hörtnagl

lesen aus Auchners Roman "Kaschmirgefühl": Gottliebs Tage sind nicht gerade von Leidenschaft erfüllt. Als Krankenpfleger im Hospiz ist er täglich mit dem Tod konfrontiert, Romantik im Privatleben: Fehlanzeige. Zu lange schon ist er Single, lebte bis vor Kurzem mit seinem Vater zusammen. Auch ihn hat er bis zu dessen Tod aufopferungsvoll gepflegt. Von Einsamkeit getrieben ruft Gottlieb eines Nachts bei einer Sexhotline an. Zum ersten Mal hört er Maries Stimme - und mit einem Schlag verändert sich sein ganzes Leben.

WO: Landesbibliothek

WANN: Di., 14. Mai, 19 Uhr

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Der "Mythos Gruabn" zum Nachlesen

1.785 Gramm schwer und 3,5 Zentimeter dick... Es ist ein gewichtiges Stück Fußball-Geschichte in Buchform, das Martin Behr, Herbert Troger und Christian Wiedner unter dem Titel "Mythos Gruabn - 110 Jahre Sturm, 100 Jahre Sturmplatz" auf die Welt gebracht haben. Vor allem aber sind es 336 Seiten voller Leidenschaft, Nostalgie und Sehnsucht nach einer Zeit, als der Fußball noch so richtig erdig war. Authentisch war der "Sturmplatz", auf dem der Verein zwischen 1919 und 1997 (mit Unterbrechungen) vor bis zu 11.000 Zuschauern seine Heimspiele austrug, zweifellos. Interessant ist, dass der Spitzname "Gruabn" gar nicht so alteingesessen ist: Offenbar kam der Ausdruck erst in den frühen 1980er-Jahren auf, als die Schwarz-Weißen eine Rückkehr an die traditionelle Spielstätte ventilierten, nachdem sie jahrelang im damaligen Bundesstadion Liebenau gefremdelt hatten.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.