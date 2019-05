Facebook

Ein Blumengruß zum Muttertag © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Muttertag begleiten uns viele Wolken und es kann immer wieder Regenschauer geben. Durch den Nordwind kann es mehrheitlich trockene Phase in Graz geben. Die Temperaturmaxima bewegen sich um 15 Grad. Ab dem Abend wird der Wind stürmisch und es kühlt ab.

Am Montag regnet es bei bedecktem Himmel mäßig, zeitweise wahrscheinlich auch stärker. Kurze Niederschlagspausen sind möglich. Bei lebhaftem Nordwestwind bleibt es kühl, die Temperaturmaxima liegen nur bei 12 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die lufthygienischen Bedingungen sind gut. Die Pollenbelastung durch Gräser und Bäume ist gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zu viele Betten in Graz?



Seit Monaten lässt eine sinkende Auslastung die Anspannung unter Grazer Hoteliers steigen. Nun kommt es zum Gipfeltreffen im Rathaus. Es geht um Kapazitäten, Qualität und ums Geld. Der Tenor unter den Hoteliers: Die Kapazität stimmt mit der Nachfrage nicht überein – und trotzdem werden in Graz massenhaft neue Zimmer gebaut. Derzeit hat Graz 8150 Hotelbetten zu bieten, bis zum Jahr 2022 werden es 9500 sein. Damit nicht genug: Der Airbnb-Bereich, welcher Schlafplätze vermittelt, sei binnen eines Jahres in Graz um satte 50 Prozent gewachsen – die Kritik, dass dabei vielfach Abgaben wie Spielregeln ignoriert werden, bleibt. Am 14. Mai lädt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) zum runden Tisch. Es soll auch besprochen werden, wie mehr Touristen nach Graz geholt werden können.

5. Wohin am Muttertag?



Schloßbergfest 2019

Die Kleine Zeitung begleitet Sie durch das 11. Schloßbergfest. Schloßbergbahn und -lift können kostenlos genutzt werden. Nach dem Salutschuss und der offiziellen Eröffnung um 10.15 Uhr, sorgen der Grazer Spielmannszug, Märchenerzähler, Clown Jako und Stelzenkünstler für Unterhaltung. Zahlreiche Besichtigungen und Familienführungen stehen auf dem Programm. Das GrazMuseum zeigt einen kleinen Einblick in das neue Schloßbergmuseum, welches erst 2020 eröffnet wird.

WO : Schloßberg

WANN : So., 12. Mai, ab 9 Uhr





Themenführung am Muttertag durch die Ausstellung durch die Ausstellung "Im Kartenhaus der Republik | Graz 1918–1938". Geboten wird ein Einblick in die Rolle der Frau zur Zeit der Ersten Republik in Graz. Nach der Einführung des Allgemeinen Frauenwahlrechts 1918 in Österreich erlangten Frauen erstmals politische Mitsprache, stätig eroberten neue Frauenbilder auch die Alltagskultur.

WO : GrazMuseum

WANN : So., 12. Mai, 15 Uhr





Als besondere Muttertags-Überraschung lädt das Joanneum zu diesem Anlass alle Mütter, die in Begleitung ihrer Kinder kommen, bei freiem Eintritt in deren Ausstellungen ein. Von dieser Aktion ausgenommen ist das Österreichische Freilichtmuseum Stübing.

WO : Universalmuseum Joanneum

WANN : So., 12. Mai





Als besondere Muttertags-Überraschung lädt das Joanneum zu diesem Anlass alle Mütter, die in Begleitung ihrer Kinder kommen, bei freiem Eintritt in deren Ausstellungen ein. Von dieser Aktion ausgenommen ist das Österreichische Freilichtmuseum Stübing. : Universalmuseum Joanneum : So., 12. Mai Muttertagskonzerte

- Im kunstGarten findet zum Muttertag eine Matinée mit "Duo SaitenPULS" statt. Ab 11,15 gestelten Christina Pulker (Violoncello) und Adela Skrilecz (Gitarre) einen musikalischen Exkurs mit Musikbeispielen von der Renaissance bis ins 20. Jhdt.

- Das Theater LeBe hat am Muttertag ein Musik-Kabarett am Programm: Um 18 Uhr bieten "Die Kaktusblüten" einen flotten Dreier mit einer enormen musikalischen Bandbreite, der von a capella im Stil der Comedian Harmonists bis zum Swing reicht.

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Mini-Uhrturm wieder komplett

Wenn am Sonntag Grazerinnen und Grazer beim Schloßbergfest ihre Zeit genießen, ist nicht nur der Uhrturm, sondern auch seine Miniatur wieder intakt. Ende März sorgte dieser Vorfall in Graz für Kopfschütteln: Der metallene Mini-Uhrturm, der direkt vor dem Original für Menschen mit Sehbehinderung vor fast zwanzig Jahren aufgestellt worden war, wurde demoliert. Ihre Zerstörungswut ließen Unbekannte am Modell des Grazer Wahrzeichens aus und schnitten ihm das Dach ab. Das reparierte Wahrzeichen wurde am Mittwoch von Blindenvertreter Dietmar Ogris, Stadtrat Kurt Hohensinner sowie Modellbauer Christian Fuchs wieder installiert.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.