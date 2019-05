Facebook

1. Wetter

Am Donnerstag herrscht dann schon wieder unbeständiges Wetter mit meist dichten Wolken und vielen über den Tag verteilten Regenschauern, die von West nach Ost durchziehen. Im Bergland können auch Gewitter dabei sein. Ab dem Nachmittag leichte Wetterberuhigung. Frühwerte ab 10 Grad, Tageshöchstwerte um 15 Grad.

Am Freitag ist es voraussichtlich wechselhaft mit ein paar über den Tag verteilten Regenschauern. Nach kühlen Frühwerten ab 5 Grad steigen die Tageshöchstwerte auf wohlige 20 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

An den derzeit guten lufthygienischen Bedingungen wird sich daher weiterhin nichts ändern. Die Pollenbelastung durch Gräser und Bäume ist gering.

3. Verkehr & Öffis

Ein Überblick über die neuesten Großbaustellen in Graz. Die Folge sind enorme Staus seit Wochenbeginn bei Graz-Ost. Hier finden Sie unsere Vorschläge für mögliche Ausweichrouten.

Den Öffis macht am Donnerstag hingegen ein Businesslauf und eine Demo zu schaffen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die zehn größten Parkirrtümer in Graz



Redakteur Michael Saria hat sich die Spielregeln in den Grazer Parkzonen angesehen und die 10 größten Irrtümer aufgelistet. Mythos Nummer Eins: In der blauen Zone kann man einfach einen neuen Parkschein nach der maximalen Parkzeit nachlegen. ✘ Zuvor muss das Auto so weit wegbewegt werden, dass ein anderer Lenker dort parken könnte. Kontrolliert wird dies anhang des Ventilstands der Reifen. Organmandate hagelt es in Graz bei Missachtung dieses Gebots in Vorrangstraßen und Straßenzügen mit Straßenbahngleis: "Linkszufahren zu Parkzwecken verboten." Nummer 7: Die neue Waschmaschine muss rauf: Das fällt doch bestimmt unter "Ladetätigkeit". ✘ Eine Ladetätigkeit muss laufend und ohne Unterbrechung ausgeführt werden - und endet an der Haus- oder Geschäftstür. Hier finden Sie die restlichen Irrtümer.

5. Was, wo, wann?



14. Muttertagsmarkt am Hauptplatz

Rund 35 der besten KunsthandwerkerInnen Österreichs präsentieren hier ihre Kunstwerke, die speziell zum Muttertag und Frühlingsbeginn ausgewählt wurden. Hier finden Sie Geschenksideen aus Filz, Glas, Keramik, Holz und Silber, Textil, Naturseifen und mehr. Live-Musik, kreative Kinderwelt, kulinarische Schmankerl. Am Eröffnungstag sorgen "Montevideo" von 14 bis 18 Uhr für kubanisch-brasilianische Klänge.

WO : Hauptplatz

WANN : Do. bis Sa., 8.-11. Mai, 10-18 Uhr (Fr. bis 21 Uhr)





Canadian Chris Betts is known for being both a quick-witted MC and a superb addition to any bill. He has received numerous accolades for his sharp material and relaxed stage presence. Chris Betts' mind is a curious place, where the philosophical meets the ridiculous. His shows are a perfect balance of incisive social satire and complete silliness. He has a style that is equal parts confident, thoughtful, ridiculous and mischievous.

WO: tube's

WANN: Do., 9. Mai, 19.30 Uhr

6. Mit dem Rad von und nach Reininghaus?

Der neue Stadtteil in Reininghaus soll laut Vorgabe einen besseren Mobilitätsmix erreichen als der Rest von Graz. Der Autoanteil soll mit rund 35 Prozent deutlich geringer ausfallen als sonst (41,6 Prozent). Das soll durch gute Radwege, die neue Straßenbahn und wenig Autoparkplätze innerhalb von Reininghaus gelingen. Die Grünen fordern eine "zeitgemäße Planung" und eine "Hochleistungsstrecke" für die Rad-Anbindung von Reininghaus ans Zentrum. Das große Problem kommt vor allem nach der geplanten Unterführung bei der Josef-Huber-Gasse: Auf der direkten Route Richtung Innenstadt durch die Josef-Huber- und Rösselmühlgasse gibt es jetzt keinen Radweg - und es ist bisher auch keiner geplant. Sprich: Man kommt mit dem Rad zwar durch die Unterführung durch, dann steht man aber an. Der Gemeinderat wird am Donnerstag darüber abstimmen.

