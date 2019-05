Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wolken halten sich zumindest teilweise. Es wird aber wieder etwas freundlicher © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag beginnt freundlich, teils wolkig und nur örtlich gibt es etwas Nebel. Tagsüber zeigen sich weitere Wolken, welche die Sonne zeitweise verdecken können. Es bleibt jedoch trocken. In der Früh nur knapp über null Grad. Der Nordwind schwächt sich ab und die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf bis 15 Grad an.

Der Mittwoch bringt wolkiges Wetter in hohen Schichten. Von Westen ziehen weitere Wolken herein, die tagsüber absinken und die Sonne zusehends verdecken. Es bleibt aber bis zum Abend trocken. Frühwerte um 3 Grad. Mit bis 18 Grad steigt das Temperaturniveau untertags deutlich an.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es ist mit gleichbleibend geringen Luftschadstoffen zu rechnen. Die Pollenbelastung durch Gräser und Bäume ist gering.

3. Verkehr & Öffis

Ein Überblick über die neuesten Großbaustellen in Graz.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Vertikaler Garten: Bäume an der Hausfassade



Auch wenn uns das aktuelle Wetter "kalt lässt", der kommende Sommer wird dem Wort Betonwüste wieder Nachdruck verleihen. Auch aufgrund der steigenden Zahl an "Hitzetagen". In der Annenstraße wurde eine mit einem vertikalen Garten eine innovative Maßnahme gesetzt. 600.000 Euro hat die Uniqua in die grüne Fassade ihrer Zentrale investiert. Auf 500 Quadratmetern entsteht dort nun eine Grünfläche in der Vertikalen, inklusive Fotovoltaik-Anlage am Dach. Das Grazer Umweltamt fördert die Umsetzung grüner Fassaden und Dächer. Bisher wurden für zwei Projekte gut 50.000 Euro ausgeschüttet. Alle Infos dazu gibt es hier.

5. Unsere Veranstaltungstipps



Nature Work

Maiaufmarsch: Greg Ward (alto saxophone), Jason Stein (bass clarinet), Eric Revis (bass), Jim Black (drums). Das biologische Quartett rund um die beiden Holzbläser Ward und Stein ist zwar erst zwei Jahre alt, klingt aber so homogen wie eine schillernde Dschungelnacht. Dort im Gebüsch ist das Gefüge hinsichtlich der räumlichen Anordnung seiner Bausteine allein organisch gewachsen, und alles hat mit allem zu tun. Jazzpolitisch ist der Sound von Nature Work so urban as urban can. Immerhin ist der Samen der hochkarätig besetzten Band im Lager der opulenten Improvisationsmusik Chicagos aufgegangen.

WO : Stockwerk

WANN : Di., 7. Mai, 20 Uhr





Maiaufmarsch: Greg Ward (alto saxophone), Jason Stein (bass clarinet), Eric Revis (bass), Jim Black (drums). Das biologische Quartett rund um die beiden Holzbläser Ward und Stein ist zwar erst zwei Jahre alt, klingt aber so homogen wie eine schillernde Dschungelnacht. Dort im Gebüsch ist das Gefüge hinsichtlich der räumlichen Anordnung seiner Bausteine allein organisch gewachsen, und alles hat mit allem zu tun. Jazzpolitisch ist der Sound von Nature Work so urban as urban can. Immerhin ist der Samen der hochkarätig besetzten Band im Lager der opulenten Improvisationsmusik Chicagos aufgegangen. : Stockwerk : Di., 7. Mai, 20 Uhr Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich

Böhmermann widmet sich mit einer Realsatire der Identität der österreichischen Republik und ihrem Verhältnis zu Deutschland und fragt nach dem politischen und kulturellen Status-Quo. Die Ausstellung geht an die Substanz des Einzelnen: Die harte Passkontrolle am Eingang, die persönliche Wahl einer neuen Identität in Konfrontation zu den eigenen Vorurteilen bezüglich Klasse, Rasse oder des Geschlechts bis hin zur Auseinandersetzung mit der eigenen Spiegelung in der historischen Schuld während des rasanten Ritts durch den virtuellen Nazi-History-Themenpark gehören dazu. Das satirisch-humoristische Gedankenspiel will zum mündigen Denken anregen und auf die politische Verantwortung eines Jeden verweisen.

WO : Künstlerhaus

WANN : Di. bis So., 10-18 Uhr (Do. bis 20 Uhr)





Böhmermann widmet sich mit einer Realsatire der Identität der österreichischen Republik und ihrem Verhältnis zu Deutschland und fragt nach dem politischen und kulturellen Status-Quo. Die Ausstellung geht an die Substanz des Einzelnen: Die harte Passkontrolle am Eingang, die persönliche Wahl einer neuen Identität in Konfrontation zu den eigenen Vorurteilen bezüglich Klasse, Rasse oder des Geschlechts bis hin zur Auseinandersetzung mit der eigenen Spiegelung in der historischen Schuld während des rasanten Ritts durch den virtuellen Nazi-History-Themenpark gehören dazu. Das satirisch-humoristische Gedankenspiel will zum mündigen Denken anregen und auf die politische Verantwortung eines Jeden verweisen. : Künstlerhaus : Di. bis So., 10-18 Uhr (Do. bis 20 Uhr) Wasser als Ressource:

Trinkwasserversorgung und Grundwasserschutz. Vortragender: Gerfried Winkler, Universität Graz. Österreichs Trinkwasserversorgung stammt nahezu zur Gänze aus Grundwasser. Aber wieviel von dieser wertvollen Ressource steht uns zur Verfügung? Wie können wir diese Ressource nachhaltig nutzen und vor allem schützen? Obwohl das Grundwasser in Österreich generell einen guten Zustand aufweist, stellt dessen Erhaltung und weitere Verbesserung eine große Herausforderung dar. Die Kombination des Wissens über das Grundwasser mit einem Verständnis für die notwendigen Schutzmaßnahmen ermöglicht eine nachhaltige Nutzung auch für künftige Generationen.

WO: Zentrum für Weiterbildung (2. OG, SR 38.21)

WANN: Di., 7. Mai, 19 Uhr

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Gürtelturm-Misere

Wie schlimm ein überhitztes (Stadt-)Klima (siehe oben) sein kann, zeigt auch der Fall des städtischen Strafamtes: Vorigen Sommer sind 30 Mitarbeiter in den Gürtelturm übersiedelt. Mit dem dortigen Raumklima hat allerdings niemand gerechnet. Die Luft in den Büros hat ihnen so zugesetzt, dass sie über eine Vielzahl von Beschwerden klagten. Im Herbst hat man das Team deshalb wieder ausgesiedelt. Dem Vermieter hat die Stadt eine Frist bis 31. März gesetzt, die bis Ende Mai verlängert wurde, um die Sanierung der Büros abzuschließen. Dann muss das Strafamt wieder einziehen. Klappt es mit dem Raumklima nicht, steht immer noch der Vertragsausstieg im Raum. Vorher gibt es zwei Wochen Probebetrieb, um das zu prüfen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.