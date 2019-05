Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es bleibt noch trüb und unterkühlt. Der Mai kommt noch nicht so wirklich in Schwung © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag beginnt nochmals trüb, es fällt aber kaum mehr Niederschlag und tagsüber ist es dann meist schon trocken. Zum Abend hin lockern die Wolken von Südwesten her auch zusehends auf. Es weht weiterhin kräftiger teils auch stürmischer Nordwind. Mit maximal 10 Grad bleibt es nochmals kalt.

Der Dienstag beginnt in der Steiermark oft strahlend sonnig. In den Morgenstunden hat es nur knapp über null Grad. Tagsüber zeigen sich dann einige Wolken, welche die Sonne zeitweise verdecken können. Es bleibt jedoch trocken. Der Nordwind schwächt ab und die Temperaturen steigen auf bis 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffbelastung wird gering bis schwach belastet ausfallen. Die Pollenbelastung durch Gräser und Bäume ist gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Konzepte für Geidorf und Jakomini



In anderen Städten gibt es sie bereits, die bespielbaren Straßen für Kinder. In Graz prescht mit Geidorf nun ein Bezirk mit diesem Vorschlag vor. Die Aktion "Bespielbare Straße" wird am Mittwoch in der Muchargasse durchgeführt, initiiert von Gemeinderätin Manuela Wutte (Grüne) und dem stellvertretenden Bezirksvorsteher von Geidorf, Alexander Pinter. Die Straße soll einen Tag lang gesperrt werden, die Kinder auf installierten Spielgeräten spielen können. Die Schüler sollen Anregungen liefern, was sie sich etwa auf ihren Schulwegen und im öffentlichen Raum wünschen würden. Die Idee wäre, in ganz Graz viele kleine Spielmöglichkeiten zu schaffen.

Mit der Umgestaltung von Vorgärten und Hauszugängen will die Stadtplanerin Sanela Pansinger von Joanneum Research die Grazer zum Gehen und Radeln animieren. Die Maßnahmen nennen sich "Lifestation", "Nudging". In Jakomini soll die Idee bald auf die Probe gestellt werden. E-Mobilität und der Öffi-Verkehr sollen so attraktiviert werden.

5. Wohin zum Wochenauftakt?



Girardi, Nestroy & Robert Stolz

Wie Nestroy, Girardi und Stolz in Graz österreichische Theater- und Musikgeschichte schrieben. Mobile Kunstperformances mit Originalstücken von Manfred Grössler und Natalya Ryabova. Nestroy, Girardi und Stolz schrieben 170 Jahre Kulturgeschichte Österreich. Alle drei wurden von Graz geprägt und alle drei prägen bis heute die Österreichische Theater- und Operettenwelt. Voranmeldung nötig: 0664-7355 4581

WO : Treffpunkt: Schauspielhaus, Eingang Freiheitsplatz

WANN : Mo., 6. Mai, 18 Uhr





Wie Nestroy, Girardi und Stolz in Graz österreichische Theater- und Musikgeschichte schrieben. Mobile Kunstperformances mit Originalstücken von Manfred Grössler und Natalya Ryabova. Nestroy, Girardi und Stolz schrieben 170 Jahre Kulturgeschichte Österreich. Alle drei wurden von Graz geprägt und alle drei prägen bis heute die Österreichische Theater- und Operettenwelt. Voranmeldung nötig: 0664-7355 4581 : Treffpunkt: Schauspielhaus, Eingang Freiheitsplatz : Mo., 6. Mai, 18 Uhr Künzert mit Ü

Ein Singer-Songwriter Abend. Mit Daniel Fuchsberger (Percussion, Drums), Ursula Pompernigg (Stimme, Gitarre, Songwriting). Semi-akustische Popmusik made in Austria, die in der Stille, sowie Entschleunigung ihren Ursprung nimmt und das Publikum nachdenklich & doch beschwingt zu einer berührenden Leichtigkeit einladen möchte. Über willige Ohren und feelgood-Bereitschaft freuen sich Ursula Pompernigg und Daniel Fuchsberger.

WO : Schauspielhaus (Haus 3)

WANN : Mo., 6. Mai, 20 Uhr





Ein Singer-Songwriter Abend. Mit Daniel Fuchsberger (Percussion, Drums), Ursula Pompernigg (Stimme, Gitarre, Songwriting). Semi-akustische Popmusik made in Austria, die in der Stille, sowie Entschleunigung ihren Ursprung nimmt und das Publikum nachdenklich & doch beschwingt zu einer berührenden Leichtigkeit einladen möchte. Über willige Ohren und feelgood-Bereitschaft freuen sich Ursula Pompernigg und Daniel Fuchsberger. : Schauspielhaus (Haus 3) : Mo., 6. Mai, 20 Uhr Krimi-Lesung

Veit Heinichen liest aus seinem neuen Krimi "Borderless". Commissario Xenia Zannier will sich an den Mördern ihres Bruders rächen. Ihr Hass gilt der skrupellosen Senatorin Romana Castelli de Poltieri, deren korruptes Netzwerk sich von Grado bis nach Rom, München, Berlin, Salzburg und Rijeka erstreckt. Bald setzt ein Frachter syrische Flüchtlinge vor dem Adria-Bad ab, und ein befreundeter Investigativ-Journalist wird brutal ermordet. Die Spur führt Xenia vom BND zu Waffenschiebereien über Kroatien in den Nahen Osten. Bei der Senatorin laufen alle Fäden zusammen.

WO : Literaturhaus

WANN : Mo., 6. Mai, 19 Uhr





Veit Heinichen liest aus seinem neuen Krimi "Borderless". Commissario Xenia Zannier will sich an den Mördern ihres Bruders rächen. Ihr Hass gilt der skrupellosen Senatorin Romana Castelli de Poltieri, deren korruptes Netzwerk sich von Grado bis nach Rom, München, Berlin, Salzburg und Rijeka erstreckt. Bald setzt ein Frachter syrische Flüchtlinge vor dem Adria-Bad ab, und ein befreundeter Investigativ-Journalist wird brutal ermordet. Die Spur führt Xenia vom BND zu Waffenschiebereien über Kroatien in den Nahen Osten. Bei der Senatorin laufen alle Fäden zusammen. : Literaturhaus : Mo., 6. Mai, 19 Uhr Workshop: Neues aus alten Büchern

Zum zweiten Mal wird der Upcycling Workshop "Neues aus alten Büchern" stattfinden. Falten, Schneiden, Kleben, Biegen, Reißen – eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.Vorbei kommen, mitmachen oder sich inspirieren lassen. Viele alte "Ladenhüter" wollen vor der Mülltonne bewahrt werden und freuen sich auf eine neue Bestimmung.

WO: KostNix-Laden (Alte Poststraße 118)

WANN: Mo., 6. Mai, 15 Uhr

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Damals: Auf halbem Weg zum autofreien Zentrum

Der Blick zurück macht deutlich: Was damals selbstverständlich war – mit dem Auto durch die Herrengasse zu fahren, in der Sporgasse zu parken – ist heute unvorstellbar. 1972 warnten Lobbys hingegen vor Umsatzeinbrüchen. Das Gegenteil war der Fall. Während die Schmiedgasse beim Rathaus gerade für Fußgänger hergerichtet (Fertigstellung 2020), legt Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) einen Plan für eine Ausweitung der Fußgängerzone beim Lendplatz vor. Es gibt sogar Signale für eine Fußgängerzone in der Kaiserfeldgasse. Das Zeitfenster scheint also gerade günstig für neue Fußgängerzonen und eine Verkehrswende. Der Blick zurück könnte dabei Mut machen: Der Kampf damals hat sich gelohnt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.