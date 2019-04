Facebook

Der Mai zeigt sich von seiner sonnigen Seite: Schönen Feiertag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Staatsfeiertag beginnt bereits freundlich. In Graz scheint meist schon von Beginn an die Sonne. Es weht teils lebhafter Nordwestwind. Frühtemperaturen ab 8 Grad, tagsüber wird es knapp über 20 Grad wieder milder als zuletzt.

Der Donnerstag wird in Summe der sonnigste und wärmste Tag der Woche sein. Oft überwiegt ganztags der Sonnenschein und nur über den Bergen können sich aus der nachmittäglichen Quellbewölkung auch einzelne Regenschauer entwickeln. Nach Frühtemperaturen zwischen 0 und 8 Grad liegen die Höchstwerte bei angenehm warmen 17 bis 23 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffe bleiben wie an den Vortagen auf einem niedrigen Niveau. Es gibt leichte bis mäßige Belastungen durch Baumpollen- und Gräserpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ein Tag der Feiertage und eines Saisonstarts



Der 1. Mai ist in Feierlaune: Der Monat Mai beginnt mit Staatsfeiertag, Maifeiern und dem Tag der Arbeit. Die Finnen feiern diesen Tag unter dem Namen "Vappu", dem Fest des Frühlings. Auch auf Hawaii ist es lei-wand, lässt man dort doch den Tag des Lei hochleben. Die Tradition des typisch-hawaiianische Halsschmuck aus Blüten, Blättern, Muscheln ist schon 1500 Jahre alt. Das sonnige Wetter spielt in Graz einer Tradition in die Hände: Am 1. Mai starten nämlich Grazer Freibäder in die neue Saison – und zwar in der Eggenberger Auster sowie im Margaretenbad. Ab dem 18. Mai stehen dann auch die Becken der anderen Grazer Freibäder zum Planschen bereit. Während am Mittwoch die ersten ins kühle Nass springen, begehen SPÖ und KPÖ mit Aufmärschen durch Graz den Tag der Arbeit. Und so mancher Fußballfan wird zu bedenken geben: "Der SK Sturm wurde doch auch am 1. Mai gegründet!"

5. Wohin am Feiertag?

Lendwirbel - Tag 4

Der Lend wirbelt wieder! Das Grazer Nachbarschaftsfest auf Straßen und Plätzen, in Schaufenstern und Wohnzimmern. Hier finden Sie das Programm für den Mittwoch.. Es ist wieder soweit: Ab 22 Uhr legt der Schlagergarten Gloria im p.p.c los - Francois La Mer, Fräulein Topsy, Dj Für Gabi tu ich alles, Columbush, Melodien für Millionen, Adriana Celentana, Ricardo Ritalini, Favelotti, Toni Talwärts, Johnny Love, Monique Fessl, Michael Ostrowski u.v.m. In der Miles Jazzbar wirbeln zur selben Zeit " The Undefined " rund um Sängerin Svitlana Varava.

WO : Graz-Lend

WANN: bis So., 5. Mai





Ja, am 1. Mai vor 110 Jahren schlug die Geburtsstunde des SK Sturm Graz. 10 Jahre später wurde die Gruabn eröffnet. Anlässlich des Gründungstages gibt es eine Spezialführung im Rahmen der Ausstellung "Die Gruabn. Das Herz von Sturm". Benannt wurde der Verein übrigens nach dem tschechischen Klub DBC Sturm Prag, der 1909 in Graz gastierte.

WO : GrazMuseum

WANN : Mi., 1. Mai, Führung: 11 Uhr





Eine Spezialführung gibt es auch durch die Ausstellung "Im Kartenhaus der Republik. Graz 1918–1938". Erörtert wird die Rolle des 1. Mai in der Zwischenkriegszeit. Die Kundgebungen zum 1. Mai wurden in Österreich 1933 verboten. Erst 1919 zum Staatsfeiertag ernannt, hatte dieser Feiertag der Arbeiterschaft in der beginnenden Diktatur keinen Platz. Zu sehr war er mit dem politischen Gegner verbunden und explosives Potential. Ein Jahr später, genau am 1. Mai 1934, wurde die neue Verfassung der autoritären Ständestaatsregierung erlassen und somit der Ersten Republik und der Demokratie an diesem symbolischen Tag endgültig ein Ende bereitet.

WO: GrazMuseum

WANN: Mi., 1. Mai, Führung: 15 Uhr

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Tag der Arbeit-slosen

Einen Tag vor dem Tag der Arbeit stand der Dienstag im Zeichen eines alljährlichen Aktionstages, dem Tag der Arbeitslosen. Trotz Beschäftigungsrekord gibt es über 320.000 Arbeitslose in Österreich - demgegenüber stehen 75.000 offene Stellen. In der Steiermark sind derzeit rund 34.000 Personen arbeitslos. Das Netzwerk der Beschäftigungsbetriebe Steiermark und das Armutsnetzwerk beteiligen sich an der Kampagne "SOS Notstandshilfe". Im Zuge dieser erhielten jetzt die 287 steirischen Bürgermeister einen Brief, um sich am Erhalt des Auffangnetzes "Notstandshilfe" zu beteiligen. Anlass sind die geplanten Änderungen der Bundesregierung zur Notstandshilfe.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.