1. Wetter

Am Dienstag fallen im Grazer Becken im Laufe des Tages einige Regenschauer, gegen Abend hin könnte es auch etwas auflockern. Frühwerte ab 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur bis kühle 14 Grad.

Am Staatsfeiertag am Mittwoch lockern die Wolken wieder auf. Schon zu Tagesbeginn überwiegt freundliches, überwiegend sonniges Wetter. Die Temperaturen steigen wieder auf knapp 20 Grad an.

2. Luftgüte und Pollenflug

gen. Die Ozon-Konzentrationen werden auf Grund der Wetterlage auf diesem niedrigen Niveau ble. Es gibt leichte Belastungen durch Baumpollen- und Gräserpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Comeback für die alte Linie 2?



In der großen Straßenbahn-Studie von Verkehrsexperte Willi Hüsler erlebt eine Linie ihr Comeback: der 2er. Die Straßenbahnlinie 2, die vom Hauptbahnhof durch die Kepler- und Glacisstraße zum Jakominiplatz fuhr, wurde nach Verkleinerungen 1971 endgültig eingestellt - um Platz für den Autoverkehr zu schaffen. Hüslers Idee: Vom Hauptbahnhof aus soll über die Kepler- und Heinrichstraße die Karl-Franzens-Universität mit der Straßenbahn angebunden werden. Grund ist, das laut Studie überdurchschnittliche Fahrgastpotenzial dieser Linie. Endergebnisse sollen Ende Mai folgen. Diskutiert wird auch eine Südwestlinie: Mit bis zu 40.000 Fahrgästen pro Werktag könne man bei einer Linie via Knoten Don Bosco bis Straßgang rechnen. Im Falle einer Nordwestlinie nach Gösting wird sogar mit 56.000 Fahrgästen pro Werktag gerechnet. Ohne Land und Bund wird nichts davon zu stemmen sein: Die Südwestlinie könnte bis zu 128 Millionen Euro kosten, die Nordwest-Linie 88 Millionen.

5. Jazz, Lendwirbel & Feierlaune

Die UNESCO ernannte den 30. April zum Welttag des Jazz, was sich an diesem Dienstag gut mit dem Lendwirbel vereinbaren lässt - bedeutet doch das von "jass" abgeleitete Wort so viel wie "tatkräftige Aktivität". Und so zeigt sich diese in Graz:

Lendwirbel & mehr - Tag 3

Der Lend wirbelt wieder! Das Grazer Nachbarschaftsfest auf Straßen und Plätzen, in Schaufenstern und Wohnzimmern. Folgende Orte dienen unter anderem als Schauplätze: Mariahilferplatz, Mariahilferstraße, Murinsel, Stockergasse, Lendplatz, Volksgarten, Griesgasse, Südtirolerplatz. Hier finden Sie das Programm für den Dienstag. Um 15 Uhr gibt es am Lendplatz eine Sizilianische Genusstafel. In der Miles Jazzbar spielen ab 22 Uhr "The Zylers" und verbinden gekonnt Rock, Funk und Soul mit ausgezeichnetem Songwriting. Wer vor dem Staatsfeiertag eine Party sucht, wird beim Sound & Bass-Wirbel im p.p.c. ebenso ab 22 Uhr fündig.

WO : Graz-Lend

WANN: bis So., 5. Mai





Europas öffentlich-rechtliche Radios beteiligen sich im Rahmen des Euroradio Jazz Day, und Ö1 wirft 24 Stunden lang "eigene Schlaglichter" auf den Jazz. Es wird weltweit Tausende von Konzerten an diesem Tag geben. In Graz spielt das Ensemble "Mau-Si" (Christian Maurer, Primus Sitter, Robert Riegler und Herbert Pirker). Chill the rock and jazz it!

WO: Stockwerk

WANN: Di., 30. April, 20 Uhr

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Im Zeichen des Rades

Fünf Grazer haben die Initiative "Respekt auf der Straße" ins Leben gerufen, um Radler wie Autofahrer zu sensibilisieren. Der Anlass: "Weil die Aggressionen einfach gestiegen sind", so Rene Grossauer von dem fünfköpfigen Team. Im schlimmsten Fall endet dies mit einem Unfall.

Und im allerschlimmsten Fall mit Todesfolge. Ende März diesen Jahres erlag ein 54-Jähriger nach einer Kollision mit einem Pkw seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die Grazer Radler-Szene hat am Freitagabend in Gedanken an das Opfer ein "Ghostbike" als weißes Mahnmahl an der Unfallstelle in der Liebenauer Hauptstraße aufgestellt. Rund 120 Radfahrer waren bei der Critical Mass unterwegs, die zum 122. Mal in Graz stattgefunden hat.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.