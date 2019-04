Facebook

Auf zum Lendwirbel - hier mit Blick auf den Mariahilferplatz © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag bleibt es eher kühl. Häufig ist es stark bewölkt, ein paar Sonnenfenster gibt es nur in der Früh. Im Grazer Raum sollte aber kein Niederschlag fallen. Frühtemperaturen ab 7 Grad, Höchstwerte um 13 Grad.

Im Süden herrscht am Dienstag voraussichtlich freundliches Wetter mit einzelnen Regenschauern am Nachmittag. Frühwerte ab 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei bis zu 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoff-Konzentrationen werden wetterbedingt niedrig bleiben. Es gibt leichte Belastungen durch Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Markt-Posse: Asphalt statt Grünstreifen vor Oper



Die temporäre Umsiedlung der Marktstandler vom Kaiser-Josef-Platz sorgt für Diskussionen: Stadt will die Grünfläche vor der Oper asphaltieren. Der Bauermarkt muss ja für die gut zweimonatige Erneuerung des Platzes umziehen. Die Lösung: Die Standler ziehen unter der Woche in die Franz-Graf-Allee zwischen Oper und Stadtpark und zusätzlich an starken Markttagen - also vor allem freitags und samstags - vor die Oper neben das Lichtschwert. Letzteres führt zu einer speziellen Posse im Rathaus: Denn, wie der Grazer berichtet, will die Stadt die Grünfläche vor der Oper um 50.000 Euro asphaltieren, um den Platz für die Standler herzurichten. Im Büro des Vizebürgermeisters Mario Eustacchio (FPÖ) betont man, dass der Asphalt nach den zwei Monaten wieder weg und die Wiese zurückkomme.

5. Am Montag in Graz

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Grazer Grätzelfest lädt wieder zum Wirbeln ein

Es ist der mittlerweile 13. Lendwirbel, der bis kommenden Sonntag einmal mehr in Graz für gute Laune sorgt. Das Angebot rund um den Mariahilferplatz und Lendplatz: Kein starres Programm, sondern sich treiben lassen. Dem Prinzip der inhaltlichen Selbstorganisation verfolgen die Veranstalter seit 2007. Mit rund 20.000 Besuchern rechnet man diese Woche. Neben Konzerten warten Workshops, Kunstprojekte, Stände, Plätze zum Entspannen. "Die 'lauten' musikalischen Tage machen wir bewusst am Dienstag vor dem Feiertag und am Freitag, um die Lärmbelästigung gering zu halten", so das Kernteam, welches Musik als schönen Teil des Fests ansieht.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.