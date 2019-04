Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein farbiges Blumenmeer im Stadtpark © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Graz oft von seiner sonnigen Seite, etwaige Frühnebelfelder lichten sich rasch. Allerdings kann der föhnige Wind aus südlichen Richtungen lebhaft durchgreifen. Nach Frühtemperaturen ab 10 Grad wird es mit Höchstwerten um 26 Grad für die Jahreszeit ausgesprochen warm.

Am Freitag hält das föhnige-milde Wetter noch an. Am Nachmittag werden die Wolken aber nach und nach mehr. Im Vorfeld der von Westen her näher rückenden Kaltfront entstehen zum Abend hin stellenweise erste Regenschauer. Höchstwerte bis 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Schadstoffbelastung bleibt witterungsbedingt auf geringem bis mäßig belastetem Niveau. Es gibt mäßig-starken Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zigarettenstummel kann ins Geld gehen



Gestern haben wir in der Tagesvorschau den "Tatbestand 106" aufgegriffen: 25 Euro kostet es, wenn das Fahrzeug "nicht am Rande der Fahrbahn aufgestellt" ist. Um 10 Euro teurer kommt ein Verstoß gegen die Straßenreinhalteverordnung. Der häufigste Verstoß ist das achtlose Wegwerfen von Zigaretten. Die "Tschick" sind ein Problem: 245 Organstrafen wurden letztes Jahr verhängt, 110 Mal kam es zusätzlich zu Anzeigen - 95 Prozent wegen Zigarettenstummel. Hebt man den Stummel nach Ermahnung auf und wirft ihn ordnungsgemäß weg, wird nicht gestraft. Bleibt die Frage: Warum nicht gleich so?

5. Was, wo & wann?

Die Gruabn -

Das Herz von Sturm. Zum 100-jährigen Jubiläum präsentiert das GrazMuseum Zeugnisse und Erinnerungen aus der legendären Gruabn-Zeit. Jahrzehntelang diente der 1919 eröffnete Sportplatz am Grazer Jakominigürtel dem SK Sturm als Heimstätte. Die Ausstellung zeigt ihre wechselvolle Historie mit bislang unveröffentlichte Fotodokumenten aus den Anfängen, die besten Aufnahmen aus dem Archiv von Foto Fischer, zudem Originalrelikte aus der Gruabn, Devotionalen von Fans, künstlerische Beiträge, Dressen, Wimpel, Pokale sowie Hör- und Sehstationen.

WO : GrazMuseum

WANN: Eröffnung: Do., 24. April, 19 Uhr; Ausstellung: täglich 10-18 Uhr (mittwochs bis 20 Uhr)





Das Herz von Sturm. Zum 100-jährigen Jubiläum präsentiert das GrazMuseum Zeugnisse und Erinnerungen aus der legendären Gruabn-Zeit. Jahrzehntelang diente der 1919 eröffnete Sportplatz am Grazer Jakominigürtel dem SK Sturm als Heimstätte. Die Ausstellung zeigt ihre wechselvolle Historie mit bislang unveröffentlichte Fotodokumenten aus den Anfängen, die besten Aufnahmen aus dem Archiv von Foto Fischer, zudem Originalrelikte aus der Gruabn, Devotionalen von Fans, künstlerische Beiträge, Dressen, Wimpel, Pokale sowie Hör- und Sehstationen. : GrazMuseum Eröffnung: Do., 24. April, 19 Uhr; Ausstellung: täglich 10-18 Uhr (mittwochs bis 20 Uhr) Samys Abenteuer

Nach der gelungen Theater im Keller-Sitcom "Familie Penner" kommen nun "Samys Abenteuer" in drei Teilen auf die Bühne. Der erste Teil "Fred von Jupiter" spielt in Graz: Der Natur-Aktivist Samy hat Krach mit seiner Freundin, darauf schleudert es ihn gewollt/ungewollt in die frühen 1980er-Jahre zurück. Dort hat er nach anfänglicher Verwirrung nichts anderes vor als eine Runde Falco zu spielen, den Barden gibt es ja noch nicht. Und Graz muss auch noch gerettet werden, vor dem Mur-Kraftwerk, aber wie altbekannt, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.

WO : Theater im Keller (Münzgrabenstraße 35)

WANN : Do., 25. April, 20 Uhr





Nach der gelungen Theater im Keller-Sitcom "Familie Penner" kommen nun "Samys Abenteuer" in drei Teilen auf die Bühne. Der erste Teil "Fred von Jupiter" spielt in Graz: Der Natur-Aktivist Samy hat Krach mit seiner Freundin, darauf schleudert es ihn gewollt/ungewollt in die frühen 1980er-Jahre zurück. Dort hat er nach anfänglicher Verwirrung nichts anderes vor als eine Runde Falco zu spielen, den Barden gibt es ja noch nicht. Und Graz muss auch noch gerettet werden, vor dem Mur-Kraftwerk, aber wie altbekannt, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. : Theater im Keller (Münzgrabenstraße 35) : Do., 25. April, 20 Uhr schlammland gewalt

Auch in den Alpen findet Veränderung statt: Die Jungen wollen anders leben und denken als die Alten, und der Klimawandel bringt die Gletscher immer heftiger zum Schmelzen. Momentaufnahme eines Dorfes in den Bergen: eine morastige Festwiese, darauf ein Bierzelt, ein Brathendlstand samt Kühlwagen, eine Blaskapelle. Auf wenigen Quadratmetern entlädt sich während eines Volksfestes ein Unwetter und entfaltet sich eine Tragödie, die kaum jemand überlebt.

WO: Schauspielhaus (Haus Drei)

WANN: Do., 245 April, 20.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Kurioses aus und in Graz

Am Andreas-Hofer-Platz, Ecke Albrechtgasse steht derzeit ein etwas ungewöhnliches Hinweisschild: Um Brautpaaren an ihrem großen Tag zumindest die Parkgebühren zu erlassen, dürfen künftige Eheleute, am Weg zu ihrer standesamtlichen Trauung, kostenlos ihr Brautfahrzeug in der Schmiedgasse/Landhausgasse abstellen. Da diese aber aufgrund von Bauarbeiten und Leitungserneuerungen momentan nicht zugänglich sind, wurde umdisponiert. Stattdessen darf nun direkt am Hauptplatz, vor dem Rathaus geparkt werden. Das Brautfahrzeug kann nun vom Andreas-Hofer-Platz kommend, über die Albrechtgasse zum Standesamt gelangen. Randnotiz: Trotz der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe stellt das Hinweisschild ein heterosexuelles Paar dar - informieren soll es alle Brautpaare. Bis dato wurden in Graz sieben homosexuelle Paare getraut.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.