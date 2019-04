Facebook

Frohe Ostern und einen schönen Ostersonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Ostersonntag wird ebenfalls ein sehr sonniger Tag mit fast sommerlichen Temperaturen. Ein paar harmlose Quellwolken entstehen untertags über den Bergen. Nach Frühwerten ab 6 Grad steigen die Temperaturen auf bis 23 Grad.

Am Ostermontag ziehen zwar in hohen Schichten immer wieder ein paar dünne Wolken durch, insgesamt bleibt es aber noch durchwegs sonnig und sehr mild. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Am Sonntag erwarten uns gute lufthygienische Bedingungen. Es ist mit mäßigem Baumpollenflug zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Die Plabutschtunnel-Baustelle legt wegen Osterreiseverkehr eine Pause ein.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung von 17.04. bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Osterquiz: Kennen Sie Ostern?



Von Luzernar und der Synode von Benevent bis zu Kren und Smigus-dyngus - testen Sie, wie viel Ihnen rund um die Osterfeierlichkeiten schon bekannt ist. Ein Oster-Quiz zusammengestellt von Graz-Redakteur Robert Preis. Insgesamt gilt es 18 Fragen zu beantworten. Darunter etwa: Wie viele Eier verspeisen die Österreicher rund um Ostern? Was zwei Drittel der Österreicher zu Ostern machen. Und warum sollten am Ostersonntag schwere Gegenstände gehoben werden?

5. Am Ostersonntag in Graz

Klanglicht 2019

Licht, Klang und Magie der Bühnen Grazan 19 Standorten. Viele Locations, drei Abende, 1000 Augenblicke. Durchlaufend von 20.30 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt. So geht das größte Licht- und Klangfestival Österreichs in die fünfte Runde. Wandern Sie auf den Spuren von Licht und Klang, wenn die Bühnen Graz mit Klanglicht die Grazer Innenstadt wieder in ein Zentrum leuchtender Poesie verwandeln: Next Liberty, Oper Graz, Künstlerhaus, Grazer Burg, Schauspielhaus, Freiheitsplatz, Dom im Berg uvm.

WO : Graz - Innere Stadt

WANN: So. bis Di., 20.-23. April, 20.30 bis 23 Uhr





Religion im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft prägte über Jahrhunderte hindurch die Geschichte der Stadt Graz. Am Palmsonntag und Ostersonntag betrachten wir anhand von Objekten der Grazer Stadtgeschichte in der Ausstellung "360 GRAZ | Eine Geschichte der Stadt", welchen Einfluss Religionen auf die Menschen hatten.

WO : GrazMuseum

WANN: So., 21. April, 15 Uhr





Um im Naturkundemuseum sein persönliches Osternest zu finden, muss man sich schon ein wenig anstrengen und etwas Glück haben. Entlang des Rundgangs durch die Dauerausstellung wurden 9 Hinweise versteckt. Im Anschluss gilt es, auf 9 knifflige Fragen die Antworten zu wissen und das Oster-Lösungswort herauszufinden. Am Ostersonntag und Ostermontag werden je drei Gewinnerinnen und Gewinner gezogen.

WO: Joanneumsviertel, Naturkundemuseum

WANN: So., 21. April, 10-17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Klanglicht-Projekt sorgt für neue Ansichten

Projekt "Wunderland": Im Vorfeld von "Klanglicht" haben GrazerInnen ihre Stadt neu erkundet - mit einem Filter für Handykameras entstanden überraschende Einblicke der Grazer Innenstadt. Es handelt sich nicht etwa um eine App, sondern um einen gläsernen "Colour Cube" des kanadischen Künstlers Jordan Söderberg Mills. Dieser wirkt wie ein analoger Farbfilter und wurde auf den Kameralinsen der Handyfotografen positioniert. Je nachdem wie man ihn dreht und wendet, wird das Licht anders gebrochen - ein Spektrum an Farben und Bildern, entsteht. Bei Klanglicht 2019 sind die Ergebnisse auf digitalen Screens entlang der Grazer Herrengasse zu sehen. Hier können Sie sich bereits eine Auswahl online ansehen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.