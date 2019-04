Facebook

Am Osterwochenende winkt uns den ganzen Tag über Sonnenschein © A. W. Tengg

1. Wetter

Frühsommerliche Osterfeiertage: Auch am Karsamstag geht es sehr sonnig weiter, bis zu 12 Sonnenstunden gehen sich aus. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag ein paar Quellwolken. Auch die Temperaturen spielen mit, nach Frühwerten um 8 Grad steigen die Höchstwerte auf 21 Grad.

Der Ostersonntag wird ebenfalls sonnig und sehr warm. Ein paar harmlose Wolken entstehen untertags durch Quellung. Nach Frühwerten um 9 Grad steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 23 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Traditionsgemäß kommt es am Karsamstag zum Anstieg der Feinstaubbelastung, auch wenn im Gemeindegebiet von Graz das Entfachen von Brauchtumsfeuern verboten ist. Es ist mit mäßigen Baumpollenflug zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Die Plabutschtunnel-Baustelle legt wegen Osterreiseverkehr eine Pause ein.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung von 17.04. bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Traditionelle Speisensegnung



Am Samstag, 20. April, laden die Pfarren in der ganzen Stadt zur Segnung der Osterspeisen. Alle Termine der Fleischweihen, Osternächte und evangelischen Gottesdienste im Überblick: Von A wie Andritz bis W wie Waltendorf. Hier finden Sie die Osterspeisesegnungen in Graz-Umgebung. Ironisch wird die Osterspeisensegnung auch das "achte steirische Sakrament" genannt. Schätzungsweise jeder vierte bis fünfte Steirer nimmt am Karsamstag an einer Fleischweihe teil. Gut besucht war auch die ökumenischen Karfreitagsfeier, die am Grazer Färberplatz zum eindrucksvollen Bekenntnisakt wurde.

5. Am Samstag

Osterfeuer und Ostereiersuche

Das einzige Osterfeuer mit Osterkreuz im Raum Graz. Gemeinsame Ostereiersuche: ab 18 Uhr. Das Osterfeuer ist Tradition und Brauchtum in seiner besten Form und die Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und sich auf das Osterfest einzustimmen. Achtung: In Hart bei Graz ist ausschließlich ein Osterfeuer erlaubt, das die Gemeinde veranstaltet. Private Brauchtumsfeuer sind im Umkreis von Graz aufgrund der Schadstoffbelastung verboten.

WO : Hart bei Graz, Hütterwiese (Rupertistraße 80)

WANN: Sa., 20. April, 19 Uhr





Eine Filminstallation von Thomas Henke. Gibt es nicht nur horizontale, sondern auch vertikale Fluchtbewegungen? Im zweistündigen Film-Essay wird ein spiritueller Impuls angesichts letzter Sinnfragen geboten. Film der letzten Zuflucht ist als eine Art Reise zu verstehen. Der filmische Weg geht dabei der Frage nach, wie innere Schutzräume erreicht werden können, die letzten Spannungen Raum geben.

WO: Kulturzentrum Minoriten (ImCubus)

WANN: Sa., 20. April, 11 Uhr





Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Eine Bürger*innenbühne über die Arbeit an der Welt von morgen. Aldous Huxleys Vision der Zukunft: In Reagenzgläsern gezüchtete Menschen, deren Prädestination schon vor ihrer Geburt existiert. In Graz und der Steiermark arbeiten Menschen an der Zukunft: Hoch komplex und international vernetzt in Wissenschaft und Forschung, auf politischer oder sozialer Ebene, als politische Aktivist*innen oder in ganz anderen Bereichen. Die Geschichten diese Menschen, die hier und heute bewusst die Zukunft gestalten, werden auf die Bühne gebracht.

WO: Schauspielhaus

WANN: Sa., 20. April, 20.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Doppelt so viele Sprachförderkurse im Sommer

Jetzt sind zwar erst einmal Osterferien, aber auch die Sommerferien sind nicht mehr weit. Die Stadt Graz bietet hier in einer Art "Sommerschule" Sprachförderkurse an. Heuer wird die Anzahl von 500 auf über 1000 Plätze erhöht. Es richtet sich an Kinder mit Unterstützungsbedarf, die Kurse werden in Kooperation mit dem Verein "Deutsch und Mehr" abgehalten. Sieben Wochen lang bietet die Sommerschule jeweils acht Kurse an, davon sind zwei Kurse pro Woche speziell für Kindergartenkinder gedacht. Die restlichen sechs Kurse werden als Förder- und Vertiefungskurse für Volksschulkinder und Jugendliche bis zur 6. Schulstufe geführt.

- Anmeldung unter office@deutschundmehr.at

7. Wir sind für Sie da

