Je näher wir Ostern kommen, desto milder und freundlicher sollte das Wetter wieder werden © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag bringt langsame Wetterbesserung. Nach einem überwiegend bewölkten Tagesbeginn lockern die Wolken im Laufe des Vormittags zunehmend auf und ab Mittag zeigt sich zumindest zeitweise die Sonne. Es wird milder, Höchstwerte bis 14 Grad.

Am Dienstag scheint überwiegend die Sonne. In der Früh ist es sehr frisch oder sogar leicht frostig. Tagsüber wird es dann milder als zuletzt, die Höchstwerte erreichen 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es werden keine Grenzwertüberschreitungen erwartet. Es gibt mäßigen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

Hier ein Überblick über die neuen Baustellen in der Karwoche.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Kreuzung Grazer Straße) gibt es von 16.04. bis 17.04. eine Postenregelung.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung von 17.04. bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.

- In der Wetzelsdorfer Straße kommt es zwischen 10.04. und 18.04. zwischen 20 und 6 Uhr im Bereich Sahlaweg zu einer halbseitigen Sperre.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.

- In der Zusertalgasse gibt es von 15.04. bis 19.04. eine Totalsperre im Bereich Hochsteingasse bis Droste-Hülshoff-Gasse mit lokaler Umfahrung.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Freizeittipps für die Ferienzeit



Da die Schule eine Pause einlegt, und es zu Hause doch am schönsten ist, könnten Ihnen diese Vorschläge gelegen kommen. Auch heuer bietet die Stadt Graz in den Osterferien an. Am Montag, 15. April, starten die Sportkurse für Kinder und Jugendlichezwischen acht und 18 Jahren der Stadt Graz. Für allerletzte Restplätze kann man sich hier online anmelden. Neben den Dauerbrennern Kindermuseum mit den Ausstellungen "Mal mal!" und "Was kost' die Welt" und der Schloßbergrutsche gibt es auch ein Osterprogramm: Im Volkskundemuseum lädt man in der Karwoche (17. bis 19. April) zu Familienführungen unter dem Titel "Osterei! Osternest! Osterfest!" und allerlei Wissenswertem zum Osterhasen und Brauchtum. Im neuen Wassersportcenter im Naherholungsgebiet Auwiesen wird man sich bereits Kajaks, SUP-Boards & Co ausborgen können. Mehr Infos gibt es telefonisch unter 0699/13 04 09 34 oder auf www.supxperience.at. Das Osterfinale bildet dann das Lichtkunstfestivals Klanglicht.



5. Ferienprogramm

Osterferien-Kurs

Für Kinder und Jugendliche. Künstlerin und Keramikerin Selma Etareri zeigt und hilft keramische Techniken und Werkzeuge anzuwenden. Geübt wir das Drehen an der Töpferscheibe, freies modellieren von Figuren und Gefäßen, Plattentechnik und Engoben-Malerei. Im Vordergrund steht das spielerische Gestalten.

WO: Galerie Da Loam (Mariahilferstraße 11)

WANN: Mo.-Mi., 15. bis 17. April, 10-13 Uhr





Apothekenworkshop

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Für alle, die gern in historischem Ambiente Dinge selbst ausprobieren. Bei diesem besonderen Ferieworkshop stellen die Teilnehmer/-innen selbst Seife in Form von Osterhasen her und verwenden dafür historische Wiege- und Messgeräte. Anmeldung erforderlich: Tel. (0316) 872-76 00

WO: GrazMuseum

WANN: Mo. & Fr., 15. & 19. April, 10-12 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Historische Momente

In der Schell Collection (Wienerstraße 10) kann man wieder eine kleine Weltreise unternehmen. Und eine Zeitreise. Die neue Schau "Historische Momente" wurde letzte Woche mit einer Vernissage eröffnet. Hier können Sie sich einen ersten Eindruck erschaffen. Gusseiserne Neujahrskarten, filigrane Kästchen, zierliche Schlüssel und extravagante Schaustücke der Sammlung rollen die Geschichte unserer Welt neu auf. Darstellungen und Objekte von Feldherren, Entdeckern, Forschern und Künstlern machen Geschichte erlebbar. Die neue Sonderausstellung ist jeweils Montag bis Freitag 8-16 Uhr und samstags 9-12 Uhr geöffnet.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.