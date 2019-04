Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wetter hin oder her, die Blütenpracht, sie wird überall mehr © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Palmsonntag ändert sich sehr wenig. Wir liegen weiterhin im Einflussbereich von mehreren Tiefdruckgebieten mit vielen Wolken und immer wieder leichtem Regen. Spürbarer Wind aus Nordost bis Ost und nur wenige Auflockerungen sorgen für einen unangenehm kühlen Wettereindruck. Frühtemperaturen ab 4 Grad, Höchstwerte bis 10 Grad.

Der Montag bringt langsame Wetterbesserung. Nach einem überwiegend bewölkten Tagesbeginn lockern die Wolken ab Mittag zunehmend auf und es gehen sich noch ein paar Sonnenstunden aus. Höchstwerte bis 14 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Für den Sonntag liegen keine Luftgütedaten vor. Es gibt nur schwachen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Kreuzung Grazer Straße) gibt es von 16.04. bis 17.04. eine Postenregelung.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung von 17.04. bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.

- In der Wetzelsdorfer Straße kommt es zwischen 10.04. und 18.04. zwischen 20 und 6 Uhr im Bereich Sahlaweg zu einer halbseitigen Sperre.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.

- In der Zusertalgasse gibt es von 15.04. bis 19.04. eine Totalsperre im Bereich Hochsteingasse bis Droste-Hülshoff-Gasse mit lokaler Umfahrung.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wird mehr aus dem Grazer Veggie Day?



Zumindest der Grazer Gemeinderat hat Gusto auf einen "Veggie Day" - und gab kürzlich grünes Licht für diesen Schritt in der Landeshauptstadt: Der Speiseplan in den immerhin 75 Firmen und Tochtergesellschaften der Stadt, aber auch in Kindergärten, Horten und Ganztagesschulen soll nun umgestellt werden - und bleibt zumindest einen Tag in der Woche sicher fleischlos. Und das nicht nur in der Fastenzeit, sondern jeden Mittwoch. Außerdem sollen noch Grazer Gastronomen und Hoteliers angesprochen werden, um beim Veggie Day mitzumachen. Was halten Sie davon? Hier kommen Sie zu unserer Umfrage.

5. Für Ihr Sonntagsprogramm

13. Grazer Ostermarkt

Mit großer Kinderwelt, Genuss-Standl und Live-Musik. Rund 35 Kunsthandwerker laden ein und präsentieren ihr Ostersortiment von bemalten Gänseeiern, Vögeln und Osterhasen aus Keramik, Filz und Holz bis hin zu Ratschen, Naturseifen und Floristik. Sie finden auch Garten-Accessoires, sowie exklusive Geschenkideen aus Glas, Filz, Keramik, Leder, Holz, Silber und Metall. Das Frida & Fred-Kindermuseum bieten zwischen 13 und 18 Uhr lustiges Heuhasen binden an. Musik von den Swingin' Rabbits: Jazz & Eggs (14-18 Uhr).

WO: Hauptplatz

WANN: So., 14. April, ab 10 Uhr





Mit großer Kinderwelt, Genuss-Standl und Live-Musik. Rund 35 Kunsthandwerker laden ein und präsentieren ihr Ostersortiment von bemalten Gänseeiern, Vögeln und Osterhasen aus Keramik, Filz und Holz bis hin zu Ratschen, Naturseifen und Floristik. Sie finden auch Garten-Accessoires, sowie exklusive Geschenkideen aus Glas, Filz, Keramik, Leder, Holz, Silber und Metall. Das Frida & Fred-Kindermuseum bieten zwischen 13 und 18 Uhr lustiges Heuhasen binden an. Musik von den Swingin' Rabbits: Jazz & Eggs (14-18 Uhr). Hauptplatz So., 14. April, ab 10 Uhr Ostern in der alten Mühle

Große Osterausstellung im historischen Ambiente der alten Rielmühle aus dem 14. Jahrhundert. Mit viel Liebe zum Detail hergestellte, österliche Kunstgegenstände. Alte Gegenstände, die normal auf dem Müll landen, finden hier ideenreich mit einem Schuss Kreativität eine neue Verwendung.

WO: Kunstmühle Oberandritz

WANN: So., 14. April, 10-16 Uhr





Große Osterausstellung im historischen Ambiente der alten Rielmühle aus dem 14. Jahrhundert. Mit viel Liebe zum Detail hergestellte, österliche Kunstgegenstände. Alte Gegenstände, die normal auf dem Müll landen, finden hier ideenreich mit einem Schuss Kreativität eine neue Verwendung. Kunstmühle Oberandritz So., 14. April, 10-16 Uhr Paper Feed Fest

Druckmarkt | Risografie | Film Screening | Konzerte. Beim ersten Risodruck-Fest in Graz zeigen KünstlerInnen ihr Können. Am Sonntag gibt es den Art Brunch #45 mit ANYTIME: "Anime-Filmscreening ("Lu over the Wall") & Zinepräsentation des "Salon Animation". Zwischendurch: vegane Küche, Kaffee und Kuchen, Drinks, Sofas zum Rumlümmeln, eine Terrasse zum April-Sonnenbaden (oder zumindest Frischluft), Riso-Selbst-Drucken uvm.

WO: Schaumbad (Puchstraße 41)

WANN: So., 14. April, ab 11 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Eine Serie und ihr Grande Finale

Der 2011 geborene Serien-Hit "Game of Thrones" steuert mit dem Staffelfinale in der Nacht auf Montag auf sein Ende zu. Für die achte und letzte Staffel wird es sogar cineastisch: Zumindest die erste Folge kann in einem Kinosaal verfolgt werden: Denn gemeinsam mit Sky lädt Cineplexx am Montagmorgen zur Staffelpremiere - und so auch ins Annenhofkino in Graz, welches ja kürzlich von Cineplexx übernommen wurde. Am 15. April wird dort um 7 Uhr früh die erste Folge gezeigt. Und: Ab 6 Uhr früh kann man sich an diesem Montag noch vor Ort anstellen, um die letzten freien Tickets zu ergattern. Wer dafür wohl extra Urlaub genommen hat? Der Ansturm auf den Großteil der Kinokarten sei vorab beim dazugehörigen Gewinnspiel riesig gewesen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.