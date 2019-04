Facebook

Mit etwas Glück lockert es in den nächsten Tag immer wieder etwas auf © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag überwiegt die Bewölkung, vereinzelt lockert es aber auf. Niederschlag ist kaum noch einer zu erwarten. Es ist aber sehr kühl, nach Frühtemperaturen ab 4 Grad werden am Nachmittag maximal 8 Grad erwartet. Hinzu kommt mäßiger Nordwind.

Auch der Samstag verläuft meist stark bewölkt, mit etwas Glück lockern die Wolken zwischendurch auf. Am Nachmittag zieht es wieder zu, abends könnte erneut leichter Regen einsetzen. Weiterhin kühl, die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich mit Nordwind um 10 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Derzeit herrschen gute lufthygienische Bedingungen. Es gibt nur schwachen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Kreuzung Grazer Straße) gibt es von 16.04. bis 17.04. eine Postenregelung.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.

- In der Wetzelsdorfer Straße kommt es zwischen 10.04. und 18.04. zwischen 20 und 6 Uhr im Bereich Sahlaweg zu einer halbseitigen Sperre.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der Mittwoch wird in Graz zum "Veggie-Day"



Die Stadt Graz hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass jeder Mittwoch zum "Veggie-Day" wird. Auf fleischlose Kost setzt man an diesem Tag in den 75 Firmen und Tochtergesellschaften der Stadt, aber auch in Schulen, Horten und Kindergärten. Auch Gastronomen und Hoteliers in Graz will die Stadt nun ansprechen, so heißt es im beschlossenen Antrag. Im Rahmen der Umsetzung sollen regional erzeugte, biologische und saisonal verfügbare Lebensmittel bevorzugt angeboten werden. Dies soll in den Gesprächen zur Einführung des Veggie-Day angeregt werden.



5. Auf in den Feierabend mal anders

13. Grazer Ostermarkt

Mit großer Kinderwelt, Genuss-Standl und Live-Musik. Rund 35 Kunsthandwerker laden ein und präsentieren ihr Ostersortiment von bemalten Gänseeiern, Vögeln und Osterhasen aus Keramik, Filz und Holz bis hin zu Ratschen, Naturseifen und Floristik. Sie finden auch Garten-Accessoires, sowie exklusive Geschenkideen aus Glas, Filz, Keramik, Leder, Holz, Silber und Metall. Palmbuschenbinden für Kinder (13-18 Uhr); Sunguris Marching Band: Dixieland, Klezmer, Balkan & mehr (12-18 Uhr).

WO: Hauptplatz

WANN: Fr., 12. April, 10-18 Uhr





"Bilder der Welt"-Vortrag von Bruno Baumann. Ein Querschnitt durch ein aufregendes Leben als Wanderer zwischen den Welten, als Suchender nach den Quellen des Lebens und als moderner Forschungsreisender, der den Geheimnissen und Mysterien Asiens nachspürt. "Über alle Grenzen" zeichnet diesen Lebensweg nach. Von den ersten großen Abenteuern auf den eisbedeckten Gipfeln Neuguineas, die sich über den dampfenden Urwäldern erheben, am Ruwenzori im Herzen Afrikas, dessen Gletscher die Quellen des Nil speisen, der Erfahrung Wüste und Himalaya, bis zu den jüngsten Unternehmungen in den Steppen und Gebirgen Zentralasiens.

WO: Dom im Berg

WANN: Fr., 12. April, 19.30 Uhr





Eine Live-Radioshow im mit Dorothea Steinbauer, Wolfgang Dobrowsky und Reinhard Ziegerhofer. Wir lauschen der Nacht im walisischen Seebad, dem Phantasiestädtchen LLareggub unter dem Milchwald. Wir stehlen uns in Träume und Sehnsüchte der liebenswerten Menschen in ihrer gesalzenen Art, erwachen, schweben durch ihre Tagträume, singen ihre Lieder von Liebe, Lust und Leid, riechen Fischköpfe und Zwiebeln, huldigen der kitzelnden Sonne und dem Porridge, stolpern in die Seefahrerschenke auf das ein oder andere Bier und - so Gott will - wieder hinaus, denn irgendwann ist wieder Schlafenszeit.

WO: Café Kaiserfeld

WANN: Fr., 12. April, 20 Uhr

6. Kochinspiration für das Wochenende

Falls Ihnen die schmackhaften Rezepte ausgegangen sind, könnten sie im neuen Kochbuch "Die Welt isst bunt" des Straßenmagazins Megaphon fündig werden. Oder haben Sie schon Kabuli Palau oder Kothu Parotta probiert? Auf 100 Seiten wurden 40 Rezepte aus über 30 Nationen gesammelt. Grazer Spezialitätenlokale, wie auch die Megaphon-Verkäuferinnen und Verkäufer haben aus dem kulinarischen Nähkästchen geplaudert. Das Kochbuch zeigt die Gerichte ihres Landes - von Äthiopien bis Ghana, Hawai oder Taiwan. Das Buch wird ausschließlich von den lizenzierten Verkäuferinnen und Verkäufern verkauft, die Hälfte des Buch-Verkaufspreises bleibt jeweils bei ihnen.

