Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es bleibt unfreundlich und nass - zumindest die Natur ist dankbar für dieses Wetter © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch der Donnerstag bringt viele Wolken und von Süden her immer wieder Regen. Am Abend lässt der Niederschlag nach. Mit Wind aus Nord wird es noch kühler, die Höchstwerte erreichen nur noch knappe 10 Grad.

Mit spürbarem Nordwind bleibt es auch am Freitag kühl. Die Wolken sind meist dicht, Regen fällt aber nur vereinzelt. Nach Frühwerten ab 3 Grad hat es tagsüber bis zu 10 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Wetterlage lässt kein Ansteigen der Ozonkonzentrationen zu. Auch Allergiker können durchatmen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Kreuzung Grazer Straße) gibt es von 16.04. bis 17.04. eine Postenregelung.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.

- In der Wetzelsdorfer Straße kommt es zwischen 10.04. und 18.04. zwischen 20 und 6 Uhr im Bereich Sahlaweg zu einer halbseitigen Sperre.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. So will Klanglicht für leuchtende Augen sorgen



Das Programm des Lichtkunst-Festivals lässt sich sehen - in eineinhalb Wochen, von Ostersonntag bis zum Dienstag nach Ostern: 19 Installationen von Künstlern aus aller Welt - darunter zwei große Kunst-Stars - sollen wieder zehntausende Besucher zum Staunen bringen. Die Bühnen Graz (Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und Dom im Berg) über Karmeliterplatz bis Landhaushof, von Künstlerhaus bis Hauptplatz und Herrengasse, von der Murinsel bis zum Kunsthaus werden bespielt. Hier finden Sie alle Höhepunkte und Neuigkeiten. Erstmalig angeboten wir ein neuer Festivalpass um 9 Euro, der das Schlangestehen minimieren soll. Auch eine eigene App und ein neues Leitsystem wurden geschaffen.



5. Was darf es sein?

Graz World Music 2019

Am Donnerstag im musikalischen Feinkostladen: Nataša Mirković : En El Amor. Seit ihrer Jugend ist die Sängerin von den sephardischen Liedern aus ihrer Heimat Bosnien-Herzegowina fasziniert und erfüllt sich mit dem neuen Programm einen lang gehegten Wunsch. Es ist ein persönliches Tagebuch der Musik, mit der Mirković aufgewachsen ist. Sie begibt sich mit Arrangements der traditionellen Lieder auf eine sehr persönliche Reise und holt sich den Franzosen Michel Godard am Serpent sowie den Percussionisten Jarrod Cagwin aus der USA mit ins Boot.

WO: Orpheum

WANN: Do., 11. April, 20 Uhr





Am Donnerstag im musikalischen Feinkostladen: Nataša Mirković : En El Amor. Seit ihrer Jugend ist die Sängerin von den sephardischen Liedern aus ihrer Heimat Bosnien-Herzegowina fasziniert und erfüllt sich mit dem neuen Programm einen lang gehegten Wunsch. Es ist ein persönliches Tagebuch der Musik, mit der Mirković aufgewachsen ist. Sie begibt sich mit Arrangements der traditionellen Lieder auf eine sehr persönliche Reise und holt sich den Franzosen Michel Godard am Serpent sowie den Percussionisten Jarrod Cagwin aus der USA mit ins Boot. Orpheum Do., 11. April, 20 Uhr Mythos Tankstelle

Tankstellen haben in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte vielfältige Aufgaben erfüllt. Diese Schau geht dem Mythos Tankstelle auf den Grund: Von den ersten Anfängen über technische und architektonische Innovationen bis zu ihrer Rolle als Ersatzgeschäft und örtliches Kommunikationszentrum nach dem Verschwinden von Greißlern und Gasthäusern. Tankstellen werden somit mehr und mehr zu Orten der Begegnung für Menschen aus der Umgebung.

WO: Volkskundemuseum

WANN: ganzjährig Mi. bis So. und feiertags, 14-18 Uhr





Tankstellen haben in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte vielfältige Aufgaben erfüllt. Diese Schau geht dem Mythos Tankstelle auf den Grund: Von den ersten Anfängen über technische und architektonische Innovationen bis zu ihrer Rolle als Ersatzgeschäft und örtliches Kommunikationszentrum nach dem Verschwinden von Greißlern und Gasthäusern. Tankstellen werden somit mehr und mehr zu Orten der Begegnung für Menschen aus der Umgebung. Volkskundemuseum ganzjährig Mi. bis So. und feiertags, 14-18 Uhr Den Wind kann man nicht aufhalten

Eine musiktheatrale Hommage an Mercedes Sosa von Klaudia Reichenbacher mit Texten von lateinamerikanischen Lyrikernin in spanischer und deutscher Sprache. Die Sängerin Mercedes Sosa, die Stimme Lateinamerikas ließ sich nicht aufhalten. Sie erhob ihre Stimme auch und gerade in Zeiten der Militärjunta in Argentinien, was ihr Auftrittsverbot und Ausweisung eintrug. Sie sang für Freiheit und Frieden und die Würde der Menschen, für Heimat, die man verlieren kann und Welt, die es zu gewinnen gilt.

WO: ARTist's (Schützgasse 16)

WANN: Do., 11. April, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Welt retten, 24-Stunden Kino oder Pizza backen

Am Donnerstag gibt es in Graz einiges zu erleben. So startet das Social-Design-Projekt "Pizza Klub". So wie es früher in jedem Dorf ein Backhaus gab, an dem alle BewohnerInnen zusammenkamen um sich auszutauschen, trifft man sich nun auch im entstehenden Stadtteil Reininghaus Gründe beim Pizzabacken. Gebacken wird im Holzofen, der ausschließlich aus am Gelände recyceltem Material besteht. Teig und Sauce stehen bereit, das Gemüse kommt aus dem angrenzenden Gemeinschaftsgarten. Alle MitbäckerInnen sind eingeladen Reste aus dem Kühlschrank mitzubringen. Wem das nicht schmecken sollte, bekommt im ersten 24-Stunden-Durchzugskino der Welt Popcorn. Das "NonStopScheiner" neben dem Opernpavillon eröffnet um 17 Uhr und dem ersten Programmteil "Film und Videokunst aus Graz". Um 18 Uhr wird das des ANNENViERTLER Büro zur Rettung der Welt (Annenstraße 20) offiziell eröffnet. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt in einer Leerstands-Zwischennutzung. Hier finden Sie Details zur Idee und Zielsetzung.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.