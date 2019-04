Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf die werdende Augartenbucht © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch verläuft meist trüb, sonnige Abschnitte sind kaum zu erwarten. Dazu regnet es mäßig. Am Nachmittag könnte der Regen zeitweise Pausen einlegen. Es wird kühler als zuletzt, die Höchstwerte erreichen 13 Grad.

Auch der Donnerstag bringt viele Wolken und immer wieder Regen. Mit Wind aus Nord wird es noch kühler, die Höchstwerte liegen knapp unter 10 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die primären Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf moderatem Niveau. Es gibt nur schwachen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.

- In der Wetzelsdorfer Straße kommt es zwischen 10.04. und 18.04. zwischen 20 und 6 Uhr im Bereich Sahlaweg zu einer halbseitigen Sperre.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Einmal volltanken, bitte"



Am 16. September 1924 eröffnete am Jakominiplatz die erste Tankstelle Österreichs. Zwei Jahre später gab es schon sechs "Benzinabgabestellen". Mit der Ausstellung "Mythos Tankstelle" macht das Grazer Volkskundemuseum auf das ortsprägende Phänomen aufmerksam (siehe Veranstaltungen). Zu dieser Zeit löste die Tankstelle nämlich vielerorts Wirtshäuser und Kaufhäuser ab. Die Ausstellung selbst zeigt als Prunkstück jenen Benz Patent-Motorwagen Nummer 3, mit dem 1888 Berta Benz die Aufsehen erregende Fahrt quer durch Deutschland unternahm - die erste Überlandfahrt in der Geschichte des Automobils. Dazu sind historische Zapfsäulen zu sehen, Querverweise zu filmischen Umsetzungen und dem Spielsektor. Graz-Redakteur Robert Preis hat schon einen ersten Blick gewagt.

5. Veranstaltungs-Tipps

Jazzwerkstatt 2019

Diese Woche geht die 13. Jazzwerkstatt, das Festival junger österreichischer Jazzmusikerinnen, über die Bühne. Am Tag II präsentieren sich: Sängerin Tjasa Fabjancic mit Miniature (19.30 Uhr), Siegmar Brecher's Quartett Waswowiewarum? (21 Uhr) sowie das Roland Hanslmeier 5tet (22.30 Uhr).

WO: Orpheum (Extra)

WANN: Di. bis So., 8.-14. April, 19.30 Uhr





Diese Woche geht die 13. Jazzwerkstatt, das Festival junger österreichischer Jazzmusikerinnen, über die Bühne. Am Tag II präsentieren sich: Sängerin Tjasa Fabjancic mit Miniature (19.30 Uhr), Siegmar Brecher's Quartett Waswowiewarum? (21 Uhr) sowie das Roland Hanslmeier 5tet (22.30 Uhr). Orpheum (Extra) Di. bis So., 8.-14. April, 19.30 Uhr Mythos Tankstelle

Tankstellen haben in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte vielfältige Aufgaben erfüllt. Diese Schau geht dem Mythos Tankstelle auf den Grund: Von den ersten Anfängen über technische und architektonische Innovationen bis zu ihrer Rolle als Ersatzgeschäft und örtliches Kommunikationszentrum nach dem Verschwinden von Greißlern und Gasthäusern. Tankstellen werden somit mehr und mehr zu Orten der Begegnung für Menschen aus der Umgebung.

WO: Volkskundemuseum

WANN: Mi., 10. April, Eröffnung: 19 Uhr





Tankstellen haben in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte vielfältige Aufgaben erfüllt. Diese Schau geht dem Mythos Tankstelle auf den Grund: Von den ersten Anfängen über technische und architektonische Innovationen bis zu ihrer Rolle als Ersatzgeschäft und örtliches Kommunikationszentrum nach dem Verschwinden von Greißlern und Gasthäusern. Tankstellen werden somit mehr und mehr zu Orten der Begegnung für Menschen aus der Umgebung. Volkskundemuseum Mi., 10. April, Eröffnung: 19 Uhr Josef Zotter bei

"Milch & Zucker - Wo bleibt das Rezept für’s Leben?" Der Chocolatier, Biolandwirt und selbsternannter "Andersmacher" ist zu Gast bei der Promidiskussionsreihe im Café Erde. Was bewegt erfolgreiche bzw. außergewöhnliche Menschen zu ihrem Tun und Handeln, an was glauben sie?

WO: Café Erde (1. Stock)

WANN: Mi., 10. April, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Mehr Radverkehrsexperten für Graz?

Im Grazer Radnetz gibt es viele Baustellen. Auch in der Sache Ost-West-Verbindung" ist bislang noch nichts passiert. Eine Idee lautet, mehr Radverkehrsexperten zu engagieren. Karl Reiter von der Forschungsgesellschaft für Mobilität meint: "Der Radverkehr in Graz braucht einfach mehr Mitarbeiter, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen." In der Zwischenzeit wird weiterdiskutiert. So schlagen Leser vor, die Puchstraße und Herrgottwiesgasse als Einbahnen zu gestalten, um dort Rad- und Fußwege zu machen. Oder Radfahrstreifen flächendeckend zu markieren, besonders wo Rad-und Gehweg nicht voneinander getrennt sind. Oder mehr Abstand zwischen Auto und Rad oder Rad und Fußgänger zu lassen. Oder ... Schicken auch Sie uns Ihre Meinung zum Thema Radfahren:

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.