Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den nächsten Tagen bleibt es aprilgerecht wechselhaft © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag bringt uns klassisches Aprilwetter. Nach sonnigen Phasen muss man besonders in der zweiten Tageshälfte mit vereinzelten Regenschauern rechnen. Die Temperaturen steigen von 7 Grad in der Früh auf bis 18 Grad an.

Der Mittwoch verläuft meist trüb, sonnige Abschnitte gibt es voraussichtlich deutlich weniger als an den Vortagen. Dazu muss man doch recht häufig mit Regen und Regenschauern rechnen. Etwas kühler mit maximal 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die primären Luftschadstoffkonzentrationen steigen, bewegen sich aber auf moderatem Niveau. Es gibt schwachen bis mäßigen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.

- In der Wetzelsdorfer Straße kommt es zwischen 10.04. und 18.04. zwischen 20 und 6 Uhr im Bereich Sahlaweg zu einer halbseitigen Sperre.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die aktuellen Trendsportarten in Graz



Haben Sie schon von "Spikeball" gehört? Vielleicht ist Ihnen in den Grazer Parks schon das eine oder andere trampolinähnliche "Roundnet", aufgefallen. Wer ein Spikeball-Match verfolgt, erkennt die Ähnlichkeit zum Volleyball. Meistens stellen sich zwei Zweier-Teams um das Netz auf, das so groß ist wie ein Hula-Hoop-Reifen. Jedes Team hat pro Angriff drei Ballkontakte, danach muss der Ball aufs Netz gespielt und von der gegnerischen Mannschaft angenommen werden. Sehenswert ist auch der Quidditch-Trend aus der Harry Potter-Reihe. Der Verein "Graz Grimms" trainiert am Donnerstag um 17:15 Uhr und am Sonntag, 15:00 Uhr auf der Passamtwiese im Stadtpark. Die gespannten Slacklines sind mittlerweile ja bestimmendes Merkmal in den Parks. Und die guten alten Frisbee-Scheiben werden auch fleißig geworfen.

5. Event-Tipps

Jazzwerkstatt 2019

Am Dienstag startet wieder das Festival junger österreichischer Jazzmusikerinnen. Den Auftakt für die 13. Ausgabe machen David Six Solo am Piano (19:30 Uhr), Clemens Sainitzer Solo am Violoncello (21 Uhr) und das Duo Hofmeister Schuller, das mit Piano und Posaune einen offenen Dialog führen wird (22:30 Uhr).

WO: Orpheum (Extra)

WANN: Di. bis So., 8.-14. April, 19.30 Uhr





Am Dienstag startet wieder das Festival junger österreichischer Jazzmusikerinnen. Den Auftakt für die 13. Ausgabe machen David Six Solo am Piano (19:30 Uhr), Clemens Sainitzer Solo am Violoncello (21 Uhr) und das Duo Hofmeister Schuller, das mit Piano und Posaune einen offenen Dialog führen wird (22:30 Uhr). Orpheum (Extra) Di. bis So., 8.-14. April, 19.30 Uhr Fastenspeisen aus aller Welt

Musik mit den "Musigranten" sowie Diskurs, Tauschbörse und nachhaltiger Osterbasar (im Rahmen von "paradise live"), Gartensaisoneröffnung der Allmende. ComUnitySpirit – Religionen und Kulturen im Dialog hat Kopten, Buddhisten, Muslime und Hindus eingeladen, die die klassisch-katholische Fastensuppe und Fastentradition um die jeweils für ihre Religion oder bestimmte geographische und kulturelle Gebiete typischen Fastenregeln, Bräuche und Speisen ergänzen.

WO: Paul@Paradise (Zinzendorfgasse 1)

WANN: Di., 9. April, 11.30 bis 15 Uhr





Musik mit den "Musigranten" sowie Diskurs, Tauschbörse und nachhaltiger Osterbasar (im Rahmen von "paradise live"), Gartensaisoneröffnung der Allmende. ComUnitySpirit – Religionen und Kulturen im Dialog hat Kopten, Buddhisten, Muslime und Hindus eingeladen, die die klassisch-katholische Fastensuppe und Fastentradition um die jeweils für ihre Religion oder bestimmte geographische und kulturelle Gebiete typischen Fastenregeln, Bräuche und Speisen ergänzen. Paul@Paradise (Zinzendorfgasse 1) Di., 9. April, 11.30 bis 15 Uhr Part of the Game 5: Uwe Gallaun

Ab 9. April wieder jede Woche eine Ausstellungseröffnung in der Kunsthalle Graz. Gallauns Projekt "timeline" befasst sich mit den Auswirkungen sozialer Netzwerke auf den Einzelnen. Ereignisse, die im Laufe der vergangenen zwölf Monate medial präsent waren, werden in den Bildern dargestellt. Die Aufarbeitung dieser Ereignisse, aber auch verschiedenster Erlebnisse immer mit dem Hintergedanken der Selbstdarstellung und einem subjektiven Wahrnehmungsfilter sind letztendlich als roter Faden in der Ausführung der bildnerischen Einzelwerke erkennbar.

WO: Kunsthalle (Conrad-von-Hötzendorf-Straße 42)

WANN: Di., 9. April, Eröffnung: 18.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Die nächste Schutzzonen-Bilanz

Die Schutzzonen im Grazer Volksgarten und im Metahofpark sind laut Polizei zielführend: "Die Grazer Szene ist verunsichert". Es gab 426 Anzeigen und 28 Festnahmen - auch spektakuläre. Bisher wurden 170 Betretungsverbote ausgesprochen. Die Lage werde laut einem Ermittler täglich neu evaluiert und die Schwerpunkte gesetzt. Die Szene sei mittlerweile zersplittert und habe sich in Hinterhöfe verlagert. Man habe 84 Punkte unter Beobachtung, hieß es. Um die Bevölkerung weiter zu informieren, wurde für Donnerstag um 17.00 Uhr im Volksgarten-Pavillon wieder ein Bürgerforum angesetzt, sagte Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Nach sechs Monaten werde man bilanzieren.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.