Schönes Wochenende!

1. Wetter

Am Samstag zieht die Störungszone langsam ab. Tiefe Restwolken können sich als recht zäh erweisen und dadurch für deutlich weniger Sonnenstunden sorgen. Es bleibt aber bereits niederschlagsfrei. Nach Frühwerten ab 4 Grad liegen die Höchstwerte bei 15 Grad.

Der Sonntag bringt nach Auflösung morgendlicher Dunst- oder Nebelfelder recht sonniges Wetter. Die hoch liegenden Schleierwolken stören kaum und erst im Laufe des Nachmittags könnten von Südwesten her auch dichtere Wolken aufziehen. Es bleibt trocken und mit mäßigem Wind aus südlichen Richtungen wird es tagsüber wieder mild. Frühtemperaturen ab 4 Grad, Höchstwerte dann bis 19 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffbelastung bewegt sich auf normalem Niveau. Es gibt mäßigen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Das große Dossier: Wie fahrradfreundlich ist Graz?



Analysen, Umfragen, Podcast und Berichte: Vom Konfliktfeld Straße bis zum Vergleich mit anderen Städten haben wir uns das Thema Radfahren in Graz und der Steiermark angeschaut. "Braucht Graz mehr Radwege?", wurde bei unserer Online-Umfrage von rund zwei Drittel bejaht. Das Land nimmt für seine Radverkehrsstrategie 2025 fünf Millionen Euro in die Hand. Fakt ist: "40 Prozent aller Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, in Ballungsräumen sind es sogar 50 Prozent", sagt Karl Reiter von der Forschungsgesellschaft Mobilität. Und in der Regel wäre man auf zwei Rädern schneller: Bei bis zu drei Kilometer langen Wegen erreichen Radfahrer, von Tür zu Tür gerechnet, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 12 km/h, Autofahrer von 10 km/h. Hier kommen Sie zur fünfteiligen Serie samt Podcast.



5. Wohin soll es gehen?

Steirische Klimatagung

"Klima, Medien & Gesellschaft": Warum reden alle über den Klimawandel und trotzdem passiert nichts? Mit Ludwig Hartmann (Keynote, Fraktionsvorsitzender der Grünen Bayern), Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Leonore Gewessler (GLOBAL 2000), Christoph Holzer (SPAR), Ernst Sittinger (Kleine Zeitung), Sigmund Benzinger (Zerum), das "Dekagramm"-Team sowie Werner Kogler, Sandra Krautwaschl und Judith Schwentner von den Grünen.

WO: Kunsthaus

WANN: Sa., 6. April, ab 14 Uhr

WO: Kunsthaus

WANN: Sa., 6. April, ab 14 Uhr





"Klima, Medien & Gesellschaft": Warum reden alle über den Klimawandel und trotzdem passiert nichts? Mit Ludwig Hartmann (Keynote, Fraktionsvorsitzender der Grünen Bayern), Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Leonore Gewessler (GLOBAL 2000), Christoph Holzer (SPAR), Ernst Sittinger (Kleine Zeitung), Sigmund Benzinger (Zerum), das "Dekagramm"-Team sowie Werner Kogler, Sandra Krautwaschl und Judith Schwentner von den Grünen. Sa., 6. April, ab 14 Uhr Benefizkonzert

Gustaf Naftz veranstaltet und moderiert ein Benefizkonzert, dessen Erlös dem von Pauli Olet initiierten "Förderfonds für SOS-Kinderdörfer in Afrika" zugute kommen soll. Zu hören gibt es verzaubernd schöne Balladen von "Fraeulein Astrid", gefühlvollen Funk von "Madame Topaz", mitreißenden Indie Rock von "Love AM" und cleveren Rap vom "Schötti MC". Sie alle verbindet die Freundschaft zu Pauli Olet und den von ihm hinterlassenen Wunsch aus unserer Welt einen lebenswerteren Ort zu machen.

WO: Orpheum Extra

WANN: Sa., 6. April, 20 Uhr

WO: Orpheum Extra

WANN: Sa., 6. April, 20 Uhr





Gustaf Naftz veranstaltet und moderiert ein Benefizkonzert, dessen Erlös dem von Pauli Olet initiierten "Förderfonds für SOS-Kinderdörfer in Afrika" zugute kommen soll. Zu hören gibt es verzaubernd schöne Balladen von "Fraeulein Astrid", gefühlvollen Funk von "Madame Topaz", mitreißenden Indie Rock von "Love AM" und cleveren Rap vom "Schötti MC". Sie alle verbindet die Freundschaft zu Pauli Olet und den von ihm hinterlassenen Wunsch aus unserer Welt einen lebenswerteren Ort zu machen. Orpheum Extra Sa., 6. April, 20 Uhr Musikalische Klangreise

Wotan (Digeridoo, Cajon, Hang), Severin (Hang, Djembe), Anton (Saxophon, Klarinette, Flöte) und Konrad (Drums, Percussions, Udu) führen in eine "Klangreise" mit orientalischen, afrikanischen, südamerikanischen und Funk-Rhythmen. "Koha" ist ein Maori-Brauch, der Gegenseitigkeit ausdrückt. Diese Wertschätzung wird durch ein Geschenk (oder Spende), früher Lebensmitteln, in der heutigen Zeit Geld von den Besuchern an den Gastgeber übermittelt.

WO: Seddwell Center (Dreihackengasse 32)

WANN: Sa., 5. April, 18.30 Uhr

6. Patenschaftsprojekt für Enttabuisierung

2017 rief die Initiative "Miteinander Leben" ein Patenschaftsprojekt für Kinder mit psychisch erkrankten Eltern ins Leben. 25 Paten wurden gefunden und geschult. Derzeit werden knapp 20 junge Menschen betreut. Schätzungen gehen von knapp 10.000 Kindern aus, die betroffen sein könnten. Mithilfe einer sogenannten "Enttabuisierungskampagne" und einer Sensibilisierung für diese Thematik wurden bisher elf Workshops in Schulen und Kindergärten für rund 140 Pädagogen in der Steiermark durchgeführt. Weitere Sponsoren für eine nachhaltige Finanzierung werden daher dringend benötigt, so die Initiative. Hier finden Sie die Kontaktdetails.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.