Der langersehnte, weil überfällige Regen ist nur von kurzer Dauer. Am Samstag wird es schon wieder sonnig © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitagvormittag breiten sich die Niederschläge allmählich auf die gesamte Steiermark aus. Es wird deutlich kälter. Am Nachmittag lässt der Regen nach und geht in Schauerform über, dazwischen kann es vereinzelt etwas auflockern. Die Höchsttemperaturen kommen nicht über 12 Grad hinaus. Italientief "Philipp" reicht allerdings nicht aus, um dauerhafte Entlastung für die ausgetrockneten Böden zu bringen.

Am Samstag setzt sich nach Abzug der Störungszone allmählich wieder sonniges Wetter durch. Hochnebelartige Schichtwolken können sich etwas zäher halten. Nach Frühwerten ab 2 Grad liegen die Höchstwerte bei bis 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Feinstaubwerte sind derzeit wegen durchziehendem "Saharastaub" erhöht. Mit dem Wetterumschwung werden die Ozonkonzentrationen deutlich sinken. Es gibt wetterbedingt nur schwachen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neuer Podcast: Radhauptstadt Graz?!



Verdient Graz diesen Titel? In einer neuen Podcast-Folge widmen sich Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) und Bike Citizens-Chef und Fahrradbote Daniel Kofler gemeinsam mit Graz-Redakteurin Verena Schaupp dieser Frage. Radfahrer am Gehweg, Autos, die zu knapp überholen, plötzlich endende Radwege und wegfallende Abstellflächen für Autos: Radfahren in Graz ist ein emotionales Thema. Wie also kann ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer funktionieren? Wo funktioniert es nicht? Von welchen Städten kann sich Graz etwas abschauen und wird genug gemacht für Radfahrer? Werden Autofahrer benachteiligt? Bei Fragen zu unserem Podcast, schreiben Sie uns bitte an: laut.gedacht@kleinezeitung.at.



5. Musik und zwei Krimis

Boalous

Ein Abend der Lebens- und Musizierfreude. "Boalous" sind Clementine Fuchs an der Geige, Kurt Leodolter am Akkordeon und an der Ukulele sowie Ludwig Zeier am Kontrabass. Gemeinsam erkunden sie in ihrem Musizieren das Heutige im Gestrigen, das Österreichische im Südosteuropäischen und das Hier und Jetzt im Improvisatorischen. Boalous besinnt sich auf das unverstärkte Musizieren, das Hinhören, das akustisch Analoge. Sie nehmen sich aber auch elektronisch digitaler Musik an und befreien diese.

WO: Schauspielhaus (Haus Drei)

WANN: Fr., 5. April, 20 Uhr





Die Improgruppe Theater Stockwerk bietet zusammen mit Gästen (AllesGruber inklusive) aus der Grazer Improszene eine wiederkehrende Impro-Krimi-Serie an. Ausgehend von der Leiche, dem Tatort und der Todesart, die vom Publikum definiert wird macht sich ein fiktives Ermittlungsteam auf die Suche nach dem Mörder/der Mörderin.

WO: Die Brücke (Grabenstraße 39)

WANN: Fr., 5. April, 20 Uhr





Des Schicksoi: Zufoi oda Tombola? Chroniken eines Kriminalfalls. Ein Erzähltheaterstück mit Grips, Humor und Live-Musik. Mit Stefan Pawlata in allen Rollen. Vier Männer wird Kommissar Leo Stehringer als Zeugen befragen. Sie werden Antworten und Einblicke in ihr Denken, Handeln, Fühlen und Sexualiatäten geben. In ihre Ideale von Männlichkeit. Der eine könnte fürsorglich und soft sein, der andere Patriarch aus Mangel an Alternative, der dritte eventuell nicht nur an Frauen interessiert, der vierte vielleicht ein bisserl von allem und traumatisiert.

WO: Volksgarten-Pavillon

WANN: Fr./Sa., 4./5. April, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Programmier-Workshop für Nachwuchs-Coder

Am Freitag ist es soweit: Von 16 bis 18 Uhr findet im "Spacelend" das erste "CoderDojo" für Kinder und Jugendliche statt. Das Angebot richtet sich an Acht- bis 17-Jährige, die in die Welt des Programmierens eintauchen möchten. Für Teilnehmende ist die Veranstaltung kostenlos, Programmier-Vorkenntnisse sind nicht nötig. Einzig ein Laptop sollte mitgebracht werden, Kinder bis 14 Jahren müssen gemeinsam mit ihren Elten kommen. Ziel der Veranstalter – ein Konsortium aus freiwilligen Helfern – ist es, das Grazer CoderDojo künftig jeden ersten Freitag im Monat stattfinden zu lassen. Anmeldungen für den aktuellen Workshop laufen über www.coderdojograz.com.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.