Schönen Sonntag in Graz! © A. W. Tengg

1. Wetter

Uhrenvergleich - check. Der Sonntag beginnt strahlend sonnig, am späteren Nachmittag entstehen vereinzelt Quellwolken. Frühtemperaturen ab 2 Grad, die Höchstwerte erreichen milde 20 Grad.

Voraussichtlich bringt der Montag Wolken von Südwest und einen leichten Temperaturrückgang. Anfangs noch eher sonnig, dann aber nimmt die Bewölkung zu. In der Früh um 6 Grad, Temperaturmaxima am Nachmittag bis 17 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Derzeit gibt es gute lufthygienische Bedigungen. Am Sonntag gibt es starken Baumpollenflug vor allem von Esche und Birke.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



4. Freizeit-Freiluftsport in Graz



Wir hoffen Sie haben die Zeitumstellung bereits gut verkraftet. Wenn nicht: Mildes Frühlingswetter weckt bei vielen Grazern den Bewegungsdrang. Eigene Freiluftanlagen stehen dafür zur Auswahl: In Geidorf finden Sie zwei Streetworkout-Parcours an der Körösistraße und an der Gustav-Scherbaum-Promenade. Lend hat im Volksgarten einen Parcour und auch in Jakomini kann draußen trainiert werden: Der Augarten bietet Parallel- und Fixbarren, je eine Brust- und Beinpresse, einen Crosstrainer, eine Rumpfbank und einen "Bonni Reiter". Hier finden Sie weitere Tipps zum Laufen, Radsport und mehr. Wer schwindelfrei ist, kommt im Hilmteich wieder auf seine Kosten (siehe unten).

5. Was der Sonntag zu bieten hat

Wiki Adventure Park

Der Waldkletterseilgarten mitten in Graz ist aus der Winterpause zurück. Auf 8.000 Quadratmeter gibt es sieben Parcours und rund 90 Hindernisse. Besonderes Highlight ist nach wie vor der schwarze Flying Fox-Parcours, auf dem man sich nach dem Erklimmen in das "Gipfelbuch" eintragen kann. Der Abstieg erfolgt über eine Fahrt mit dem Flying Fox, der mit seiner Aussicht über den Leechwald für die Anstrengungen belohnt.

WO: WIKI Adventure Park (Hilmteich)

WANN: Wochenends/ feiertags 10-18 Uhr





Für praktische Kritik. Es geht um die von Kämpfen und Widersprüchen gekennzeichnete Entstehung der bürgerlichen Demokratie und der Kritik an dieser. Darüber hinaus wird anderen Formen der Demokratie nachgegangen, die es historisch gegeben hat und aktuell wieder gibt. Warum konnten sich diese Ansätze nicht durchsetzen? Welche könnten wieder aufgegriffen oder weiterentwickelt werden, um die Demokratisierung voranzutreiben? Mit Vorträgen von Anke Strüver und Anselm Schindler.

WO: Forum Stadtpark

WANN: So., 31. März, 10-18 Uhr





"Die Beziehung" - die Grazer Peace Babies mischen Musik, Texte, Theater und Impro zu einer völlig neuen exklusiven Show: Es geht um den Stoff, der unsere Gesellschaft zusammen hält. Ob ganz intim auf Du und Du, in der angeblich kleinsten Zelle des Staates – der Familie – oder in Gruppen, deren Schmiermasse er ist und alles so spannend und ja, manchmal auch anstrengend macht?

WO: Die Brücke (Grabenstraße 39)

WANN: So., 31. März, 17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Gratis Radfahrkurs für Kinder

Eine hohe Durchfallquote - zuletzt schafften 40 Prozent der Grazer Schülerinnen und Schüler die freiwillige Radfahrprüfung nicht - bereitet Pädagogen wie Verkehrsexperten Sorgen. Auf eine Initiative von Elke Kahr (KPÖ) hin sind Polizeibeamte und Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit bereit, Eltern zu unterstützen - und zwar vor Ort am Öamtc-Verkehrserziehungsgarten in der Alten Poststraße 161 (Einfahrt Friedhofgasse). Am Sonntag, den 31. März, sowie an den folgenden Wochenenden helfen sie bei Fragen und stehen mit "fachkundigen Anleitungen" zur Seite - jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.