Grund zur Freude: Richtung Wochenende steigen die Temperaturen wieder an © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag verläuft teils wechselhaft. Es ziehen immer wieder dichtere Wolkenfelder durch, dazwischen lockert es aber auch auf. Frühtemperaturen ab 3 Grad, Höchstwerte bis 14 Grad.

Am Freitag nimmt der Hochdruckeinfluss allmählich wieder zu. Es überwiegt der sonnige Wettercharakter, teilweise können tiefe Schichtwolken den Sonnenschein etwas beeinträchtigen. In der Früh hat es noch 4 Grad, bis zum Nachmittag sind dann bis 16 Grad zu erwarten.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben gut, auch wenn die Staubwerte leicht steigen können. Es gibt mäßigen bis starken Flug von Baumpollen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nachbarschaftszentren statt Stadtteilzentren

Nachdem Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) die Vertreter der vier Stadtteilzentren aus Lend, Eggenberg, Jakomini und Gries zu sich lud, wurden am Mittwoch die neuen Regeln präsentiert. Anfang Februar wurde ja von ÖVP und FPÖ beschlossen, dass die vier Zentren ab Juli keine Förderungen mehr bekommen. Bei den 740.000 Euro fürs Siedlungswesen soll es bleiben. Das Friedensbüro werde um 70.000 Euro aufgestockt. Stadtteilzentren gibt es keine mehr. Sie heißen nun Nachbarschaftszentren. Auch neu: War bisher eine Basisförderung von bis zu 100.000 Euro möglich, sind es künftig nur mehr 25.000 Euro. Einzelne Projekte wie Grätzelfeste werden mit bis zu 10.000 Euro gefördert. Ebenfalls neu: Der Bezirksrat ist die Anlaufstelle für die Stadtteilarbeit. Er muss mit Mehrheit die Projekte absegnen, ehe Wohnungsamt und Friedensbüro darüber entscheiden. Das Friedensbüro wird in Konfliktfällen künftig über die mobile Gemeinwesenarbeit vor Ort arbeiten. Seitens der Stadtteilzentren will man sich abstimmen und in den kommenden Tagen Stellung nehmen.

5. Schon Pläne?

schlammland gewalt

Von Ferdinand Schmalz. Auch in den Alpen findet Veränderung statt: Die Jungen wollen anders leben und denken als die Alten, und der Klimawandel bringt die Gletscher immer heftiger zum Schmelzen. Momentaufnahme eines Dorfes in den Bergen: eine morastige Festwiese, darauf ein Bierzelt, ein Brathendlstand samt Kühlwagen, eine Blaskapelle. Auf wenigen Quadratmetern entlädt sich während eines Volksfestes ein Unwetter und entfaltet sich eine Tragödie, die kaum jemand überlebt.

WO: Schauspielhaus (Haus Drei)

WANN: Do. (Premiere)/Fr., 28./29. März, 20.30 Uhr





- Science Busters meet Franz Viehböck. Abschlussevent der ALL-Tage. 50 Jahre nach der Mondlandung werden Fragen beantwortet wie: Wie entsorgt man eine Raumstation? Problemstoffsammlung oder Restmüll? Wie kalt ist das Weltall? Kann sich eine Sternschnuppe beschissen fühlen? Mit DIY-Asteroidenimpact für Bakterien live!

WO: Annenhofkino

WANN: Do., 28. März, 19.30 Uhr





- Science Busters meet Franz Viehböck. Abschlussevent der ALL-Tage. 50 Jahre nach der Mondlandung werden Fragen beantwortet wie: Wie entsorgt man eine Raumstation? Problemstoffsammlung oder Restmüll? Wie kalt ist das Weltall? Kann sich eine Sternschnuppe beschissen fühlen? Mit DIY-Asteroidenimpact für Bakterien live! Annenhofkino Do., 28. März, 19.30 Uhr Onair

"Vocal Legends" - Große Stimmen der Pop- Rockgeschichte. Die Berliner a cappella Formation interpretiert legendäre und aktuelle Songs der internationalen und deutschen Pop- und Rockgeschichte, u.a. von Prince, Michael Jackson, Pink Floyd oder Adele. Onair arrangiert und inszeniert die Originalversionen auf kreative und überraschende Art und Weise neu.

WO: Dom im Berg

WANN: Do., 28. März, 20 Uhr

6. Videokameras für Taxifahrer

Nach einer Serie von Überfällen setzen immer mehr Taxifahrer auf Kameras. Als Reaktion auf die Überfalle wurde von der Polizei die "Ermittlungsgruppe Schloßberg" gegründet. Sie konnte eine Reihe von Taxiüberfällen in der Landeshauptstadt klären. Erste Fahrer haben bereits Videokameras installiert, viele andere informierten sich diesbezüglich innerhalb der Branche und in der Wirtschaftskammer. Ein Aus für die Diskretion? Die Devise: Die Kunden müssen im Vorhinein informiert sein, dass sie im Taxi gefilmt werden. In Zukunft soll dies durch ein außen am Auto angebrachtes Piktogramm samt Hinweis geschehen. Im Wagen soll außerdem eine Datenschutzerklärung angebracht werden. Nach einer (vorfallslosen) Fahrt muss das Videomaterial nach spätestens 72 Stunden gelöscht werden. Neben Sicherheitsaspekten ist in der Branche das Interesse an der Videoüberwachung auch wegen Vandalismus und Zechprellerei groß.



7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.