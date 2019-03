Facebook

Genießen Sie den Sonntag - am Montag stellt sich das Wetter um © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch am Sonntag gehen sich vor Annäherung einer Kaltfront noch viele Sonnenstunden aus. Lokale Nebelfelder lösen sich in den ersten Vormittagsstunden rasch auf. Erst gegen Abend bilden sich Wolken. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis 21 Grad.

Am Montag folgt die Wetterumstellung. In der Früh ist es schon stark bewölkt und nach dem Vormittag setzen dann Regenschauer ein. Es kühlt ab mit bis zu 14 Grad. Der Wind aus nordwestlichen Richtungen frischt auf.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es sind schwache bis mäßige Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. Es gibt schwachen Birkenpollenflug und mäßigen Flug weiterer Baumpollen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neue Lösung für Markt am Kaiser-Josef-Platz?

Die Frage steht schon seit einem Jahr im Raum: Wohin mit dem Bauernmarkt am Kaiser-Josef-Platz, wenn im Sommer der Platz komplett umgebaut wird? Die erste Idee wurde ja verworfen: Für die Standler war der Platz rund ums Lichtschwertschwert zwischen Oper und Next Liberty vorgesehen. Der neue Vorschlag: Die Standler sollen während der Bauzeit in die Franz-Graf-Allee ausweichen. Dort, zwischen Oper und beginnenden Stadtpark, wäre laut Straßenamt genügend Platz. Die Gespräche laufen. Anfang April soll es eine Entscheidung geben. Sicher ist: Der ursprünglich geplante Zaun entlang der Öffi-Haltestelle kommt nicht. Beim Umbau soll zwischen Haltestelle und Marktplatz "erhöht gepflastert" werden.

5. Sonntagsprogramm

World Wood Day 2019

Die vollendeten Werkstücke vom internationale World Wood Day 2019, die in Stübing unter dem Motto "Change" entstanden sind, werden am Sonntag in Graz ausgestellt. Mit Kinderkonzert um 13:30 Uhr und Abschlusskonzert um 17:30 Uhr.

WO: Congress Graz

WANN: So., 24. März, 13 bis 19 Uhr





Am Wochenende halten Wetterfleck und Jagastock Einzug in der Seifenfabrik. Der Zeitplan für Sonntag: 9 Uhr Eröffnung mit Jagdhornbläser - Gruppe Graz, 10 Uhr Frühschoppen mit den Pseirer Spatzen aus Südtirol, 13 Uhr Modenschau Fa. Rettl; Jagdhundevorführung, Holzhornbläser aus Kresnice und Blattlschießen runden das Rahmenprogramm ab.

WO: Seifenfabrik

WANN: So., 24. März, ab 9 Uhr





Aufbruchsstimmung am letzten Tag der Diagonale: Aufbruch - Film und Gespräch mit Regisseur Ludwig Wüst. Ein Mann verlässt eine Frau, eine Frau verlässt einen Mann. Beide begegnen sich für eine kurze Weile. Große Veränderungen erwarten sie am Ende dieser Reise. Mit eindrucksvoll fotografierten Bildern von großer Intensität entfaltet sich ein intimes Drama, das um die Fragen kreist, woher man kommt und wohin man geht.

WO: KIZ Royal

WANN: So., 24. März, 11.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Der nächste Winter kommt bestimmt

Auch wenn der nächste Winter in weiter Ferne liegt, der immergleiche Winterdienst wird umgekrempelt. Der Grund: Die Holding will rund 300 Privatstraßen, die bisher stets mitbetreut wurden, nicht länger räumen. Jene Betreuung von Zufahrten und privaten Straßenstücken soll in Zukunft laut Holding-Chef Wolfgang Malik etwas kosten. Man werde ein gutes Angebot machen. Insgesamt hat die Holding Graz rund 950 Straßenkilometer in Graz zu betreuen und dafür 70 Fahrzeuge zur Verfügung. 65 Kilometer sind Privat- und Anrainerstraßen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.