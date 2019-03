Facebook

Hier eines der kleineren Bauprojekte an der Wetzelsdorfer Straße. Wie ist es um Graz bestellt? Wird zu viel gebaut? © A. W. Tengg

1. Wetter

Hoch Hannelore sorgt am Freitag für außerordentlich sonniges Wetter und es wird bis zum Nachmittag mild. In der Früh gibt es leichten Morgenfrost. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis 17 Grad.

Frühlingshaft präsentiert sich der Samstag. Wir liegen im Zentrum des Hochdruckgebietes, bei meist wolkenlosem Himmel scheint bis zu 11 Stunden die Sonne. Von anfangs null Grad klettern die Temperaturen bis an die 20-Grad-Marke.

2. Luftgüte und Pollenflug

Wetterbedingt werden zurzeit keine Grenzwertüberschreitungen erwartet. Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Birkenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Bis 22. März werden die Linien 30, 41 und 63 umgeleitet.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Baukultur: Werger versus Nagl

Es ist eine Diskussion um die Grazer Baukultur, die Musikerin Steffi Werger mit einem offenen Brief an Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) neu entfacht hat. Wir veröffentlichen das Schreiben im Wortlaut. Ihre Sorge gilt der ausufernden Versiegelung un der schlechten Feinstaubwerte. Die Kritik: "Ich sehe mehr Kräne als Bäume." Die Forderung: "Stoppen Sie die Bauwut." Wie stehen Sie zu den neuen Bauten in Graz? Hier kommen Sie zu unserer Online-Umfrage.

Schreiben Sie uns Ihre Ideen an graz@kleinezeitung.at. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften, die wir teilweise auch veröffentlichen werden.

5. Schon Pläne?

Anna Absolut

"Zebra" Album Release Show. Anna Absolut gründete sich im Frühjahr 2018 in Graz vor dem Hintergrund "auf die alten Zeiten" wieder einmal gemeinsam Punk-Rock zu spielen. Schnell stellte sich heraus, dass die musikalischen Werdegänge der Bandmitglieder über die Genres Indie, Austropop und House hinweg ihre Spuren hinterließen. Voller Elan nach dem ersten und einzigen Gig startete die Band noch im alten Jahr ins Studio, um die erste Platte aufzunehmen: "Zebra".Weitere Bands: Attention Please (A) und Not Involved (A).

WO: Explosiv (Bahnhofgürtel 55)

WANN: Fr., 22. März, Einlass: 19.30 Uhr





Das Festival des österreichischen Films macht Graz eine Woche lang zur Filmhauptstadt. Am Mittwoch ist der erste volle Tag mit Filmen von früh bis spät. Gezeigt werden unter anderem Spielfilme, Dokumentationen, Kurzfilme, experimentelle Filme und historische Specials aus den Filmarchiven. Hier finden Sie das Filmprogramm des Festivals.

WO: KIZ Royal, Schubertkino, UCI Annenhof, Rechbauer

WANN: Fr., 22. März





Am letzten Tag des Frühlingsflohmarkts sind noch immer tausende Bücher für einen guten Zweck zu haben. Die besondere Aktion am Freitag: Füllen Sie ein Books4Life-Sackerl für fünf Euro mit Büchern. Wie immer gehen sämtliche Einnahmen an karitative Projekte. Fix-Spendenpartner sind: Volkshilfe Steiermark, SOS-Kinderdorf Stübing und der KHG-Stipendiumfonds.

WO: Books4Life, Leechgasse 24 (1. Stock)

WANN: Fr., 22. März, 10-16 Uhr

6. Schlechte Luft in Graz

Steffi Werger (siehe oben) sprach auch die schlechten Feinstaubwerte in Graz an. Der Teufel liegt im Detail: Laut Gerhard Semmelrock wurden im Vorjahr in Graz an den Messstationen zwischen 6 und 39 Überschreitungstage (nach PM10; Bezeichnung für Partikel mit Durchmesser von weniger als zehn Mikrometer) gemessen. In "Graz- Don Bosco, unserer Horrorstation" könne man mehrere Feinstaub-Tage herausrechnen - wegen Saharasand und Streugut. Somit wäre dort das 35-Tage-Limit (der EU) unterschritten. Das Österreich-Limit (25 Tage/Jahr gemäß IGL-Gesetz) hingegen nicht. Ein anderes Kapitel sind die Stickoxide: Die Messungen an alternativen Standorten haben teils enorme Überschreitungen ergeben - auch in Don Bosco. Besonders schlimm ist die Lage am Geidorfplatz. Mit 81,6 Mikrogramm liegt der NO2-Wert dort im Schnitt mehr als doppelt so hoch als erlaubt.

7. In Graz für Sie da

