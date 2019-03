Facebook

1. Wetter

Nachdem wir auch astronomisch gesehen in den Frühling gestartet sind, wird der Donnerstag strahlend sonnig. Tagsüber setzt sich nach leichtem Morgenfrost mildes Wetter mit Höchstwerten bis 14 Grad durch. Der Himmel zeigt sich meist wolkenlos.

Auch am Freitag ist es sehr sonnig und am Nachmittag mild. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu 17 Grad an.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Grenzwerte werden eingehalten. Durch die Wetterstabilisierung ist aber mit einem leichten Anstieg der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen. Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Birkenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Bis 22. März werden die Linien 30, 41 und 63 umgeleitet.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. #spürdenfrühling-Aktionen

Von Urban Gardening über Frühjahrsputz bis hin zu Picknick und Studentenparty: Acht besondere Kleine-Zeitung-Aktionen, die unsere Leser in den nächsten Monaten den Frühling so richtig spüren lassen. Los ging es am Mittwoch, wo am Gadollaplatz Blumenzwiebel verteilt wurden. Anfang April steht ein Balkongarten-Workshop im Styria Media Center am Programm. Im April darf auch eine Osteraktion und die Unterstützung beim Frühjahrsputz nicht fehlen. Im Mai gibt es eine Muttertag-Fotoaktion, Picknickkörbe im Stadtpark. Hier finden Sie weitere Details.

5. Was, wann, wo

John Mayall

- 85th Anniversary Tour. Der weiße König des schwarzen Blues oder auch "Vater des britischen Blues". Mayall über seine Tour und das neue Album: "Bis dahin werden wir ein neues und ganz spezielles Album veröffentlicht haben, auf dem ich einige meiner Lieblingsgitarristen zu Gastauftritten eingeladen habe. Greg Rzab und Jay Davenport werden wie immer den Rhythmus angeben. Der Blues ist so stark wie eh und je."

WO: Orpheum

WANN: Do., 21. März, 20 Uhr





Das Festival des österreichischen Films macht Graz eine Woche lang zur Filmhauptstadt. Am Mittwoch ist der erste volle Tag mit Filmen von früh bis spät. Gezeigt werden unter anderem Spielfilme, Dokumentationen, Kurzfilme, experimentelle Filme und historische Specials aus den Filmarchiven. Hier finden Sie das Filmprogramm des Festivals.

WO: KIZ Royal, Schubertkino, UCI Annenhof, Rechbauer

WANN: Do., 21. März





Ein Abend – vier Acts, eine wunderbare Mischung. Mit David Scheid, Manuel Thalhammer, Magda Leeb und Stefan Sterzinger. Durch den Abend begleitet Sie die Grande Dame des steirischen Poetry Slams Christine Teichmann.

WO: Die Brücke

WANN: Do., 21. März, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Noch 1 Monat bis "Klanglicht"

Am 21. April geht das Lichtkunst-Festival "Klanglicht" in seine fünfte Auflage. Bis 23. April wird es in allen Häusern der Bühnen Graz plus an vielen Orten in der Innenstadt stattfinden. Es werden wohl wieder mehr als 100.000 Besucher gezählt werden. Und: Erstmals gibt es einen Festivalpass zu kaufen. Für neun Euro soll Passbesitzern ein schnellerer Zugang mittels "Fast Lane" zu den Projekten in Schauspielhaus, Next Liberty und Dom im Berg ermöglicht werden. Und er gilt als Ticket für die 20-minütige audiovisuelle Inszenierung in der Oper Graz. Der Großteil der Klanglicht-Installationen bleibt aber kostenlos.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.