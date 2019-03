Facebook

Im Joanneumsviertel werden am Josefitag Drucktechniken zum Ausprobieren angeboten © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Josefitag tummeln sich noch einige Wolken am Himmel, die Sonne kommt meist nur selten zum Zug. Kühler Nordwind weht. In der Früh starten die Temperaturen ab null Grad, Höchstwerte bis 11 Grad. Mit nördlichem Wind bleibt es am Mittwoch noch eher kühl. Die Sonne scheint merklich häufiger und länger, nur vereinzelt werden sich dichtere Wolken bilden. In der Früh wird es leicht frostig sein, tagsüber bis 11 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität ist derzeit gut. Zu Wochenebginn ist mit einem Ansteigen der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen. Morgen gibt es wetterbedingt keinen Pollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Rostet der "rostige Nagel" durch?

Das nicht, aber das Fundament des "rostigen Nagels" im Grazer Stadtpark muss erneuert werden. Nun ist tatsächlich "Gefahr im Verzug", wie man im Büro des zuständigen Kulturstadtrats Günter Riegler (ÖVP) betont: "Arbeiten an der Konstruktion sind nötig." Das heißt: Der Sockel rund um das charakteristische Bauwerk muss erneuert werden. Begonnen wird mit den wenige Tage dauernden Arbeiten erst, wenn kein Frost mehr zu befürchten ist, die Stadt will daher noch abwarten. Bis dahin bleibt der Nagel aus Sicherheitsgründen eingerüstet.

5. Oma-und-Opa-Tag & mehr

Oma-und-Opa-Tag

Experimente mit Drucktechniken: Offenes Atelier bei freiem Eintritt für Großeltern mit ihren Enkelkindern am schulfreien Josefitag. Im Joanneumsviertel können Sie sich gemeinsam kreativ austoben und mit unterschiedlichen Drucktechniken experimentieren. Sie setzen Ihre Ideen in Moosgummi, Karton und Linoleum um – danach wird die Druckpresse angeworfen und die Kunstwerke vervielfältigt.

WO: Joanneumsviertel: Neue Galerie

WANN: Di., 19. März, ab 10 Uhr.





Franz Schuh liest

- Merz/Qualtinger: "Der Herr Karl". Vortrag: Johann Sonnleitner. Anschließend Gespräch mit Klaus Kastberger. Der nach wie vor hochbrisante Monolog "Der Herr Karl" von Helmut Qualtinger und Carl Merz wurde 1961 als Fernsehspiel im ORF uraufgeführt. Der Wiener Gelegenheitsarbeiter Herr Karl ist die Personifizierung der österreichischen Seele, ein typisch kleinbürgerlicher Opportunist, der von der Zwischenkriegszeit bis zur Nachkriegszeit als Mitläufer fungierte. Das Stück wurde zum Skandal.

WO: Literaturhaus

WANN: Di., 19. März, 19 Uhr





"Kunst im Stollen"

"Im Bauch: Kraut" und "Im Bauch: Rüben" sind zwei sich abwechselnde Performances von Martin Brachvogel und Rudi Widerhofer: Im Schloßberg gibt es ein weitverzweigtes Stollen-Netz, das im Zweiten Weltkrieg bis zu 40.000 Menschen Schutz vor den Luftangriffen der Alliierten bot. Seit über fünfzig Jahren gibt es hier die Grazer Märchenbahn. Dem Mythos der Dunkelheit wird nachgespürt. Die Zuschauer sehen oft nicht einmal ihre Hand vor Augen, während sie durch den Schloßberg fahren. Wenn die E-Lok angehalten wird, herrscht absolute Stille. Die Dunkelheit schafft Raum für Neues, für neue Erlebniswelten, für neue Perspektiven.

WO: Grazer Märchenbahn

WANN: Di., 19. März, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Noch mehr Programm für Dienstagabend

Und weil sich am Dienstag so viel tut, noch drei weitere Vorschläge für den Abend:



- Diagonale 2019

Das Festival des österreichischen Films wird um 19.30 Uhr in der Helmut List Halle mit "Der Boden unter den Füßen" von Marie Kreutzer eröffnet. Der Film wird dann um 21 Uhr im UCI Annenhof-Kino gezeigt.

Hier finden Sie das Filmprogramm des Festivals.



- Ig-Nobelpreis-Show

Unter dem Titel "Psychos, Beer and peeing Dogs". Wenn Wissenschaft Witz hat - präsentiert von der Universität Graz. Durch die Show führt Marc Abrahams. Die Vorträge sind in englischer Sprache. Die Antworten auf kuriose Fragen liefern – wissenschaftlich fundiert und mit viel Humor – drei renommierte ForscherInnen, die von der Universität Harvard mit dem sogenannten Ig-Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Minna Lyons, Hynek Burda und Stephan Bolliger bringen am 19. März ab 18 Uhr in der Aula der Universität Graz das Publikum zum Lachen und zum Nachdenken.



- Murinsel Music Night

Conrade Molino - Ethno Funk. In Argentinien aufgewachsen und in Graz musikalisch zum Kreativmotor geworden, so könnte man Conrado umschreiben und trifft dennoch nur einen kleinen Teil seiner Fähigkeiten. Dennoch: Wo er auftaucht, da geht es so richtig los und Turbo-Ethno Funk ist auch nur eine hilflose Krücke, um seine Performance in Worte zu fassen. Diesmal wird es auch etwas mit Poetry Slam zu tun haben. Projektpräsentation, Konzert im Murinsel Cafe, 19.30 Uhr.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.