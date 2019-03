Facebook

Die neue Woche zeigt sich - zumindest wetterbedingt - von ihrer unfreundlichen Seite © A. W. Tengg

1. Wetter

Die neue Woche startet zum Teil winterlich. Es gehen bis über Mittag mäßig bis starke Regenschauer nieder. Es können sich kurz ein paar Schneeflocken zum Regen mischen. Ausgehend von der Obersteiermark beginnt sich das Wetter am Nachmittag zu bessern, es hellt da oder dort etwas auf. Mit Nordwind ist es markant kälter, die Temperaturen liegen am Nachmittag nur um 5 Grad. Am Dienstag gibt es noch einige Wolken, die Sonne kommt meist nur vereinzelt zum Vorschein. Kühler Nordwind und maximal 10 Grad. In der Früh hat es um null Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität ist derzeit gut. Zu Wochenebginn ist mit einem Ansteigen der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen. Morgen gibt es wetterbedingt keinen Pollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kritik am Augarten-Projekt

Auch im zweiten Bericht zerpflückt der Stadtrechnungshof das Projekt Augartenbucht. Notwendig wurde die Prüfung aufgrund der enormen Kostensteigerung: 3,4 Millionen Euro statt 2,7 Millionen Euro wird es kosten. Der neue Prüfbericht liegt nun vor - und er ist ähnlich kritisch wie der erste, den der Rechnungshof im Jänner erstellt hat. Auch wenn die Prüfer "die vorgelegten Erklärungen ... grundsätzlich nachvollziehen" können, wird erneut darauf hingewiesen, dass das Projekt Augartenbucht "ohne notwendigen Planungsvorlauf" in Angriff genommen wurde. Größter Kostentreiber unter vielen: Die bestehende Baustraße für den Zentralen Speicherkanal konnte durch die Verzögerungen nicht so wie geplant beziehungsweise nur eingeschränkt mitbenutzt werden.

5. Wohin?

Doppelpremiere: "Kunst im Stollen"

"Im Bauch: Kraut" und "Im Bauch: Rüben" sind zwei sich abwechselnde Performances von Martin Brachvogel und Rudi Widerhofer: Im Schloßberg gibt es ein weitverzweigtes Stollen-Netz, das im Zweiten Weltkrieg bis zu 40.000 Menschen Schutz vor den Luftangriffen der Alliierten bot. Seit über fünfzig Jahren gibt es hier die Grazer Märchenbahn. Dem Mythos der Dunkelheit wird nachgespürt. Die Zuschauer sehen oft nicht einmal ihre Hand vor Augen, während sie durch den Schloßberg fahren. Wenn die E-Lok angehalten wird, herrscht absolute Stille. Die Dunkelheit schafft Raum für Neues, für neue Erlebniswelten, für neue Perspektiven.

WO: Grazer Märchenbahn

WANN: Premiere: Mo., 18. März





Es sind emotionale, ausdrucksstarke Portraits, die im Rahmen der Ausstellung "Menschenbilder" gezeigt werden. Diese Gemeinschaftsfotoausstellung von heuer 55 steirischen Berufsfotografen gibt es seit 2012, initiiert wurde das Projekt von Christian Jungwirth mit Unterstützung der Landesinnung der steirischen Fotografen. Die Ausstellung gastiert heuer im Zeitraum zwischen März und Dezember in Graz und 12 weiteren steirischen Gemeinden.

WO: Mariahilferplatz

WANN: bis 3. April





– der reale Stau und die virtuelle Welt. Vortragender: Martin Fellendorf, TU Graz. Wer kennt ihn nicht - den Stau im städtischen Straßenverkehr bei der Fahrt zum Arbeitsplatz oder auf dem Weg in den Urlaub. Die Kapazität von Österreichs Straßen ist nicht in gleichem Maße gestiegen wie der Nachfragezuwachs an Mobilität. In dem Vortrag werden Prinzipien zur Leistungsfähigkeit einer Straße und Gründe der Stauentstehung anhand von Simulationen erläutert. Auch wird der Frage nachgegangen, ob das autonome Fahren eine realistische Lösung zur Stauproblematik bringen wird. Die großen Veränderungen sind erst durch Reduktionen im Straßengüterverkehr und einer besseren Fahrzeugauslastung möglich. Hierbei kann uns die Digitalisierung helfen.

WO: Karl-Franzens-Universität

WANN: Mo., 18. März, 19 Uhr.

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Neue Strecken für Mountainbiker

Neue Abfahrten nur für Mountainbiker bringen mehr Spaß auf zwei Rädern am Plabutsch. Es gibt nämlich zwei neue Trails – so werden die schmalen Radstrecken genannt – , die ausschließlich Freizeitsportlern auf zwei Rädern vorbehalten sind. Angelegt wurden die Wege Ende 2018, nun wurden sie offiziell ausgeschildert. Die Route "Knight Rider" startet unweit des Gaisberggipfels und führt bis hinter das Schloss Eggenberg hinunter. Der neue "Short West" führt vom Gaisberg bis zum "Herrgott auf der Wies", um dort an die bestehende Plabutschrunde anzudocken. Beide Wege verlaufen auf Privatgrund, die Holding fungiert als Wegehalter. Von den neuen Trails verspricht man sich nicht nur mehr Spaß für Mountainbiker, sondern auch mehr Sicherheit für alle und weniger Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.