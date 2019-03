Facebook

Fridays for Future - Smile for Future © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitagvormittag ist es noch länger sonnig. Am Nachmittag beginnt es von Norden her erneut zu regnen. Auf Graz greifen am Nachmittag und Abend zeitweise Schauer über. Dazu kommt lebhafter West- bis Nordwestwind auf. Frühtemperaturen ab +1 Grad, Höchstwerte bis 15 Grad. Der Samstag bringt bis Mittag stark bewölktes Wetter. Am Nachmittag bessert sich das Wetter, die Wolken beginnen aufzulockern. Der Wind lässt langsam nach. Es wird deutlich milder, die Höchsttemperaturen kommen auf 19 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Das unbeständige Wetter wirkt sich weiterhin positiv auf die Luftqualität aus, sämtliche Schadstoffkonzentrationen bleiben auf moderatem Niveau. Es gibt schwachen Baumpollenflug sowie Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Lichtermeer in Graz für Klimaschutz

Immer mehr Fahrt nimmt die internationale Schüler-Klimaschutzinitiative auf. Am Freitag findet wieder ein internationaler Streiktag statt – in 90 Ländern weltweit gibt es Aktionen dazu. Auch in Graz ist eine größere Demonstration geplant, diesmal allerdings in Form eines Lichtermeeres, wie Marlene Seidel, eine der Organisatorinnen und Schülerin der "Gibs" sagt: "Wir treffen uns am Freitag um 18.30 Uhr am Tummelplatz. Nach einigen kurzen Reden gehen wir mit Taschenlampen oder leuchtenden Handys zum Hauptplatz, wo es die Abschlusskundgebung gibt." Grund für den Abendtermin ist der Antenne-Skitag, der zufälligerweise auch diesen Freitag stattfindet und an dem 4000 Schüler ab der 8. Schulstufe (4. Klasse) teilnehmen.

5. Dichtes Programm am Freitag

grazJAZZnacht 2019

Konzerte im tube’s/GMD, WIST, Theater im Palais und Forum Stadtpark. Die nächtliche "Prozession" samt Shuttlebus durch die Grazer Clubs beginnt diesmal schon um 15 und 16 Uhr mit den Kinderkonzerten der Jazzwerkstatt Graz im Tube's (Grieskai 74) und endet wohl erst nach Mitternacht im Florentinersaal der Kunstuniversität (Palais Meran, Leonhardstraße). Hier kommen Sie zur Konzertübersicht . Beginn: ab 19.30 Uhr (im WIST und Theater im Palais). Mit dabei : Pepe & Speedy; Universal Indians; Lajos Toth Trio; Karl Heinz Miklin u.v.m.

WO: Graz, Innere Stadt

WANN: Fr., 15. März, ab 15/16 Uhr bzw. ab 19.30 Uhr.





Neues aus der Hauptstadt der Literatur. Symposium des Franz-Nabl-Instituts für Literaturforschung. Wer macht in Graz heute Literatur und folgt dabei welchen Traditionslinien? Wie haben sich Schreibweisen verändert? Welche neuen Strömungen haben sich entwickelt und wie wurde das Bewährte fortgesetzt? Am Freitag: 9 Uhr – 10.30 Uhr Bettina Rabelhofer: "Die Stille schien mir unerträglich". Übersetztes und Unübersetztes in Nava Ebrahimis Roman "Sechzehn Wörter"; Bernhard Oberreither: Glitch-Ästhetik, Affekt-Poesie – Irritation und Tradition bei Clemens Setz

10.45 – 12.15 Uhr Alexandra Millner: Rauminhalte. Bemerkungen zu einigen Romanen von Olga Flor; Michael Schäfl: Grazer Stadtschreibertum ab 2000

WO: Literaturhaus

WANN: Fr., 15. März, ab 9 Uhr.





Populäre Musik in der Steiermark. Im Fokus dieser Schau stehen steirische "Popstars" und Bands des 20. Jahrhunderts, ihre Lebensstile und -welten – und natürlich ihre Musik. Was haben die Comedian Harmonists mit der Steiermark zu tun? Welche Musikgruppe aus Gradenberg deklassierte in der österreichischen Hitparade einst sogar Elvis Presley? Und: Was war die steirische Antwort auf Woodstock?

WO: Museum für Geschichte

WANN: Fr., 15. März, 10 bis 17 Uhr.





Festival of Gaming Culture. Festival der digitalen Spielkultur in all ihrer Vielfalt. Ein Fest für Spielerinnen und Spieler. Zum 5. Mal präsentiert sich die lokale Gaming-Szene: Turniere von BarCraft Graz und Beef Austria, Indie Games von Game Development Graz, Minecraft von Seifenboot und so vieles mehr. Dazu präsentieren große Studios neueste Spiele auf den unterschiedlichen Konsolen.

Und das bedeutet Vielfalt. Gaming ist kreativ, es ist sozial, es kann gemütlich sein, aber auch hoch kompetitiv. Es bietet Möglichkeiten abzutauchen, in faszinierende Welten, denen nur durch die Vorstellungskraft der SpieleentwicklerInnen Grenzen gesetzt sind.

WO: Seifenfabrik

WANN: Fr, 15. März, 15 bis 3 Uhr.

Sa, 16. März, 10 bis 22 Uhr.

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Und noch zwei Termine oben drauf

Das Konzept der Smart City Graz ist in vielen Köpfen bereits zur leeren Worthülse geworden. Am Freitag, 15. März, findet ab 19 Uhr im Zuge der Messe " Lebensraum 2019 " eine Podiumsdiskussion statt. Drei Experten bitten zur Debatte: Was aber hat es mit dieser "Smart City" auf sich? Was kann das? Und: kann das überhaupt was? Mit Markus Pernthaler , Kai-Uwe Hoffer und Barbara Hammerl .

WO: Halle A, Messegelände Graz





" eine Podiumsdiskussion statt. Drei Experten bitten zur Debatte: Was aber hat es mit dieser "Smart City" auf sich? Was kann das? Und: kann das überhaupt was? Mit , und . Halle A, Messegelände Graz Es hat schon lange Tradition und ist Fixpunkt im Grazer Literatur-Kalender: die Gulaschlesung im Verlagshaus Keiper. Am Freitag lesen ab 18 Uhr die aktuellen Keiper-Autoren vor der großartigen Bibliothekswand. Folgende Autorinnen und Autoren machen Gusto: Colin Hadler, Harald Hartl, Mario Hladicz, Kitty Kino, Herbert Lipsky, Evelyne Lorenz, Bettina Messner, Wolfgang Pollanz, Alfred Paul Schmidt, Kirstin Schwab, Christine Teichmann, Andrea Wolfmayr und Ingrid Zebinger-Jacobi. Bei freiem Eintritt mündet der Lese-Marathon in ein Gulasch bzw. Erdäpfelgulasch.

WO: Puchstraße 17, 8020 Graz

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.