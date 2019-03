Facebook

Zu sehen: Im Innenhof einer bekannten Bankfiliale in der Herrengasse © A. W. Tengg

1. Wetter

Für den Mittwoch kündigt sich die nächste, allerdings eher schwache Störung an. Meist überwiegen von der Früh weg die Wolken und im Tagesverlauf kann es auch immer wieder ein wenig regnen. Frühtemperaturen ab null Grad. Tageshöchstwerte bis 10 Grad. Am Donnerstag bleibt eher trüb, aber weitestgehend trocken. Höchstens einzelne Schauer sind möglich und zwischendurch kann sich hier auch die Sonne zeigen. Es kommt wieder kräftiger West- bis Nordwestwind auf. Frühwerte ab +1 Grad, Höchsttemperaturen bis 12 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Wetterlage ist mit keinen wesentlichen Änderungen der schwachen Schadstoffkonzentrationen zu rechnen. Es gibt schwachen Erlen- und Pappelpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Stadt Graz "pflanzt uns" tausendfach

Es ist eine Idee, die tausendfach in den Himmel wachsen wird: Künftig wird für jedes Grazer Baby ein Baum gepflanzt. Die Idee stammt vom Kinder- und Jugendparlament und wurde von Ex-Bürgermeisterin Madeleine Stolz (13) und den neuen Bürgermeistern Martina Kogler (11) und Valentin Watzinger (8) vorgestellt: Nach der Geburt bekommen die Eltern die Karte "Graz wächst" mit allen Infos direkt ans Wochenbett. Mit der Karte kann man sich jeweils am 2. Mittwoch im April, Mai, September und Oktober ein Bäumchen bei der GBG in der Schönaugasse 83 abholen. Für alle jene, die keinen eigenen Platz haben, pflanzt ihn die Stadt Graz. Die ersten Bäume werden am Plabutsch gesetzt. Die Aktion gilt rückwirkend ab 1. Jänner 2019. Zur Auswahl stehen: Nordmanntanne und Zirbe sowie Lärche, Weißtanne, Vogelkirsche und Eiche. Mit 5400 Neugeborenen pro Jahr wird es wohl ein stattlicher Wald werden - wenn alles gut geht.

5. Wohin?

Diamonds of the 90ies

Die größten Hits der 90er mit Drew Sarich, Sandra Pires, Natalia Kelly, Sabine Stieger und Hari Baumgartner. Ein mitreißender Live-Konzertabend mit fünf internationalen SolistInnen, energetischen TänzerInnen und einer erstklassigen Band, die Hits von Roxette - Spice Girls - Nirvana - REM - Michael Jackson u.v.m. spielen. Ein Abend, der die bekanntesten Songs der 90er Jahre auf die Bühne bringt.

WO: Orpheum

WANN: Mi., 13. März, 20 Uhr





Länderreportage von Gerhard Huber. Zum Grande Finale geht es in die Zentren der Macht an der Ostküste der USA und in die immer noch vielfältigste Megametropole der Welt – nach New York, wo neben den Highlights auch einige faszinierende Ecken gezeigt werden, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Der Bogen spannt sich von Jamestown, über Philadelphia und Washington DC bis nach New York.

WO: UCI Kinowelt Annenhof

WANN: Mi, 13. März, 19.30 Uhr.





Themenführungen im Gedenken an den Anschluss Österreichs an Nazideutschland 1938. 17.30 Uhr: Auf dem Weg zur Stadt der Volkserhebung. Beleuchtet werden die Entwicklungen, politischen Ereignisse sowie die gesellschaftlichen Umbrüche in Graz und in der Steiermark – von der Ausrufung der Ersten Republik bis zur "Volkserhebung". 18.30 Uhr: "Heim ins Reich" Auswirkungen von 'Anschluss' & 'Umsiedlung' auf Graz. Was bedeutete der "Anschluss" für Graz? Inwiefern war Graz durch die Umsiedlungsaktionen betroffen? Wie waren die Lebensumstände der Umsiedler/-innen im Lager Liebenau?

WO: GrazMuseum

WANN: Mi, 13. März, 17.30 und 18.30 Uhr.

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Mittwoch ist ...

... "Öffne-drinnen-einen-Regenschirm-Tag 2019". Am 13. März soll man nämlich seinen Regenschirm in einem Raum öffnen, obwohl das angeblich Unglück bringt. Aberglaube hin oder her - eingeführt wurde der "Open Your Umbrella Indoors Day" im Jahr 2003 von Thomas Esward Knibb. Er wollte damit jedenfalls den Gegenbeweis antreten. Millionen von Regenschirmen werden Jahr um Jahr verkauft. Die allermeisten kommen aus Fernost: China liefert 98 Prozent aller Schirme.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.