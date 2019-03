Facebook

Ein Blick auf den Chinesischen Pavillon am Schloßberg © A. W. Tengg

1. Wetter.

Der Donnerstag verläuft zunächst recht sonnig. Es weht aber verbreitet kräftiger, bis etwa Mittag teilweise auch stürmischer Südwestwind. Auf den Bergen sind mitunter Orkanböen zu erwarten. Im Laufe des Nachmittags dreht der Wind dann mehr auf West. Dafür muss mit zunehmender Bewölkung gerechnet werden. Temperaturmaxima noch einmal milde 19 Grad. Am Freitag liegt eine Störungszone über der Steiermark. Voraussichtlich ist es meist bewölkt, wobei Regenschauer erst gegen Abend einsetzen können. Temperaturmaxima bis zu 14 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftgütesituation ist in der gesamten Steiermark gut. Die Belastung durch Hasel- und Erlenpollenflug ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Unglückskreuzung wird entschärft

Noch läuft die Prüfung der Grazer Bahnübergänge, im Mai liegt Ergebnis vor. Fest steht: Die Unglückskreuzung vom 18. September des Vorjahres erhält laut GKB-Sprecher Ernst Suppan bis zum Sommer einen Schranken - als erste von mehreren brenzligen Stellen in der Stadt, welche eine Expertenkommission derzeit noch unter die Lupe nimmt. Man geht vor allem einer Frage nach: Wo sind Unterführungen möglich, um sowohl Zuggarnituren als auch Bussen und Autos parallel freie Fahrt zu gewähren? Insgesamt geht es um zwölf - meist unbeschrankten - Übergänge der GKB in Graz.

5. Was, Wo & Wann?

Sonderstraßenbahnfahrt durch Graz

Gratis Sonderstraßenbahnfahrt mit Promis aus Kirche und Politik (u.a. Stadtpfarrpropst Ch. Leibnitz, Superintendent W. Rehner, Stadträtin E. Kahr und J. Schwentner) zur Information über die Fastenaktionen der Katholischen und Evangelischen Kirche Steiermark. Route und Programm (u.a. Suppenessen (Familienfasttag) am Jakominiplatz) sind auf www.autofasten.at abrufbar.

WO: Start - Jakominiplatz vor Steirerhof

WANN: Do., 7. März, 14.30 Uhr.





Vorrunde 2 des Bandcontests. Ready für einen Festival-Slot beim Styrian Sounds? Dein Song soll endlich auch im Radio laufen?

Die Teilnehmer der zweiten Vorrunde:Sanjin Banic Bane, Koyo&Sega, Fennez Marson, Beathofen, Private Sunshine, Rosi 'n Läsch und Fresh MiG. Alle Infos/Anmeldung gibt es hier.

WO: p.p.c.

WANN: Do., 7. März, 18 Uhr





Clemens J. Setz liest aus seinem Roman Ein elsässischer Soldat im Ersten Weltkrieg entdeckt am Nachthimmel das Sternbild des Großen Burschen, das so schauderhaft ist, dass er niemandem davon erzählen kann. Ein junger Mann, der sich in die blinde Anja verliebt hat, muss feststellen, dass ihr Apartment von oben bis unten mit Beschimpfungen bekritzelt ist. Das ganz und gar Unerwartete bricht in das Leben dieser Figuren ein. Ein Buch voller Irrlichter und doppelter Böden.

WO: Literaturhaus

WANN: Do., 7. März, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Abverkauf zeigt Bergsport-Boom

Noch bis Samstag, 9. März, herrscht beim Grazer "Bergfuchs" der Ausnahmezustand: Ein Flohmarkt lockt nämlich hunderte Schnäppchenjäger in die Hans-Resel-Gasse. Der Andrang am Mittwoch war wie im Vorjahr groß. Besonders beliebt: Tourenski und Zubehör. So kostet ein Paar Tourenski statt 300 nunmehr 90 Euro. Die Wartezeit wurde in Kauf genommen: Führte die Schlange doch quer durch den Bergfuchs bis in den letzten Raum. Geschäftsführer Sepp Steiner zum derzeitigen Boom um den Bergsport: "Boulder- und Kletterhallen sind stark im Kommen, außerdem spürt man in der Gesellschaft einen starken Drang nach Freiheit. Ein Drang, der durch Tourengehen oder Wandern sehr gut befriedigt werden kann."

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.