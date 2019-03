Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Komm und verirr dich - zum Faschingsumzug in der Innenstadt © A. W. Tengg

1. Wetter.

Am Faschingsdienstag bleibt es bei starkem Westwind und wolkigem Himmel trocken. Am Nachmittag bessert sich das Wetter und es klart weiter auf. Frühwerte ab zwei Grad, Temperaturmaxima bis 13 Grad. Der Aschermittwoch bringt vorwiegend sonniges Wetter, einige hohe Wolken ziehen durch. Am Nachmittag weht lebhafter Südwestwind. In der Früh noch um null Grad, am Nachmittag sind bis zu 16 Grad möglich.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität ist gut. Es ist mit keiner wesentlichen Änderung der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen. Es gibt mäßigen Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Aufgrund des Faschingsumzuges und der Sperre des Hauptplatzes und der Herrengasse richtet die Holding am Dienstag, den 5. März, von 12:15 Uhr bis ca. 15:15 Uhr folgenden Ersatzverkehr für die Linien 4 und 5 zwischen Jakominiplatz und Andritz sowie für die Linien 1, 3, 6 und 7 zwischen Jakominiplatz - Hauptbahnhof - Asperngasse ein.



- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Zucker macht schlank?!"

Die neuesten, nobelpreisverdächtigen Erkenntnisse werden am Dienstag in Graz verkündet. Beim großen Faschingsumzug der Kleinen Zeitung, der um 12.45 Uhr startet. Der ORF überträgt auch heuer wieder ab 13.15 Uhr live in ORF 2! Das zehnköpfige Team rund um Werner Höller aus Waldstein rollt mit Oldtimertraktor und Faschingswagen in Graz an: um die Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft auf den Kopf zu stellen. Die Kleine Zeitung liefert hingegen Superhelden und Bösewichte: Wir holen mit einem Superheldenblockbuster Hollywood nach Graz. Hasta la vista, Baby! Und die Futter-Redaktion? Ist ebenfalls mit dabei und liefert über die sozialen Medien – eh klar – jede Menge Futter zum Schauen. Und Staunen.

5. Alles Fasching!

Kleine (Kinder)Zeitung-Fasching

Los geht es um 10 Uhr im Landhaushof mit dem Kinderfaschingsfest der Kleinen Zeitung: Kinderschminken, Luftballons, Konfettiregen, Animation uvm. Diesmal ist der Lügenbaron unterwegs. Unser Faschingsumzug (ab 12.45 Uhr) steht unter dem Motto "Alles Fake" und bildet den Höhepunkt des lustigen Treibens. Start ist in der Ecke Kaiserfeldgasse/Herrengasse. Über den Hauptplatz geht es bis in die Albrechtgasse. Auch dieses Jahr winken wieder tolle Preise für die einfallsreichsten Wagen, die schrillsten Gruppen und die ausgefallensten Einzelpersonen. Ab 16 Uhr steigt die große Faschingsparty im Bermuda-Dreieck am Färber-, Mehl- und Glockenspielplatz mit Antenne-DJ Gregor Adamek.

WO: Graz, Innere Stadt

WANN: Di., 5. März, ab 10 bzw. 12.45/16 Uhr





Los geht es um 10 Uhr im mit dem der Kleinen Zeitung: Kinderschminken, Luftballons, Konfettiregen, Animation uvm. Diesmal ist der Lügenbaron unterwegs. Unser (ab 12.45 Uhr) steht unter dem Motto "Alles Fake" und bildet den Höhepunkt des lustigen Treibens. Start ist in der Ecke Kaiserfeldgasse/Herrengasse. Über den Hauptplatz geht es bis in die Albrechtgasse. Auch dieses Jahr winken wieder tolle Preise für die einfallsreichsten Wagen, die schrillsten Gruppen und die ausgefallensten Einzelpersonen. Ab 16 Uhr steigt die große am Färber-, Mehl- und Glockenspielplatz mit Antenne-DJ Gregor Adamek. Graz, Innere Stadt Di., 5. März, ab 10 bzw. 12.45/16 Uhr 22. Großer Grazer Kinderfasching

Mit Clownerie, Kasperltheater, Musik und Show, Glücksrad, Kinderdisco, KNAX-Stand, Kinderschminken, Krapfen uvm. VA: Kinderfreunde Steiermark. Passend zum Motto "Galaxie der Clownerie" erwartet die Gäste eine tolle Show mit Clown Erich. Außerdem gibt es heuer viele tolle Stationen für Klein und Groß, unter anderem eine Fotobox und ein Kasperltheater und das KNAX-Tresor-Spiel.

WO: Kammersäle der Arbeiterkammer

WANN: Di., 5. März, 15 bis 18 Uhr (Einlass: 14.30)





Mit Clownerie, Kasperltheater, Musik und Show, Glücksrad, Kinderdisco, KNAX-Stand, Kinderschminken, Krapfen uvm. VA: Kinderfreunde Steiermark. Passend zum Motto "Galaxie der Clownerie" erwartet die Gäste eine tolle Show mit Clown Erich. Außerdem gibt es heuer viele tolle Stationen für Klein und Groß, unter anderem eine Fotobox und ein Kasperltheater und das KNAX-Tresor-Spiel. Kammersäle der Arbeiterkammer Di., 5. März, 15 bis 18 Uhr (Einlass: 14.30) Faschingsparty im ...

... Citypark: Am Panorama Platz steigt ab 13 Uhr die größte Indoor-Faschingsparty der Stadt. Antenne-DJ Peter Bauregger macht bis 20.30 Uhr volles Programm. Von 13 bis 19 Uhr findet die Kinderfaschingsparty in der Spieleburg statt. Der Zauberer Hokus Pokus Musikus rundet das Programm mit seinen Zaubertricks vor dem Café Cappuccino ab.

... PPC: I love Fasching - mit den fettesten Partykrachern und Austropop-Hits aus mehreren Jahrzehnten ab 21 Uhr gemeinsam den Faschingsdienstag durchfeiern! DJane Fru Fru sorgt für den Faschings-Mix mit Mitsinggarantie.



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Saisonstart für Eissalons

In diesen Tagen starten die Grazer Eissalong in die neue Saison und so kann man am Faschingsdienstag neben Krapfen auch neue Eissorten genießen. In der veganen Eisperle in der Kaiserfeldgasse locken Sorten wie Hot Mango (mit Chili und Kokos), Prosecco-Erdbeer und Sandwich-Eis mit Brownieteig. Am Eisernen Tor hat Charly Temmel die Varianten Topfen-Feige, Brownie und Seepferdchen parat. In der Sporgasse indes wurden uns bei Eis Greissler die neuen Sorten Minz-Schoko, Dinkel-Marille und Honig mit Blütenblättern schmackhaft gemacht. Direkt gegenüber wird es im Sax mit Sterz- wie ein Kürbiseis steirisch. Und am 18. März sperrt in der Straßganger Straße 205 "Der Eissalon" auf - auch mit luftigen, gefüllten Waffeln.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.