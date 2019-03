Facebook

Das charakteristische rote Dächermeer prägt das Grazer Altstadtbild © A. W. Tengg

1. Wetter.

Mit föhnigem Südwestwind wird es am Rosenmontag vorerst noch sonnig und recht mild sein. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken wieder und es setzt abends leichter Regen ein. Frühwerte ab 5 Grad. Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Am Faschingsdienstag bleibt es in Graz bei starken Westwind und wolkigem Himmel trocken. Am Nachmittag bessert sich das Wetter. Frühwerte um 4 Grad, die Höchstwerte gehen zurück auf 11 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die aktuellen Luftgütewerte weisen auf eine gute Luftqualität hin. Es werden keine Grenzwertüberschreitungen registriert. Es gibt starken Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gebührenpflicht auch nach 20 Uhr?

Ein Bericht der Kleinen Zeitung sorgt für Gesprächsstoff in Graz: Die Stadt prüft eine zeitliche Ausdehnung der Gebührenpflicht beim Parken bis 22 Uhr. Was sagen Sie? Hier kommen Sie zur Umfrage. "Für viele Anrainer ist es abends nach dem Ende der Gebührenpflicht schwierig, einen Parkplatz zu finden. Wir erheben nun bis 22 Uhr, wie hoch der Parkdruck ist", so der Leiter der Parkgebührenreferats Gottfried Pobatschnig. Übrigens: Beim Grazer Hauptbahnhof muss man schon jetzt von 8 bis 22 Uhr den Parkautomaten füttern. Die Umstellung der Automaten auf die neuen Parkgebühren wird diese Woche abgeschlossen - Geidorf, Floßlend und Mariatrost sind die Schlusslichter.

5. Was, Wo & Wann?

Comic-Workshop im UniGraz@Museum

Im Zuge der Sonderausstellung "Zeus + Co." werden Bildergeschichten zur griechischen Mythologie erstellt. Unter professioneller Anleitung besteht die Möglichkeit selbständig eine grafische Novelle zu erstellen. Gerald Lagler, der Begründer der 1. österreichischen Comic Schule, wird in einem zehnstündigen Kurs (aufgeteilt auf vier Abende) die Grundlagen dieser Kunstform allen Interessierten näher bringen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nähere Infos unter 0664-5610548.

WO: UniGraz@Museum (Universitätsplatz 3)

WANN: Mo., 4. März, 14 Uhr (Kurs für Kinder), ab 17 Uhr (Kurs für Erwachsene)





recreation – Großes Orchester Graz. Im Gewandhaus zu Leipzig schlug das musikalische Herz der Romantik und die Geburtsstunde von Schumanns Konzertstück in G: "ein Mittelding zwischen Symphonie, Concert u. großer Sonate", so der Komponist. Zusammen mit Mendelssohns mitreißendem g-Moll-Konzert hat es alles, was Bernd Glemser (Klavier) zum Glänzen braucht – ein Leipziger Doppelpack. Unter Leitung von Mei-Ann Chen kommen symphonische Glanzlichter der beiden Romantiker hinzu.

WO: Congress (Stefaniensaal)

WANN: Mo., 4./5. März, 19.45 Uhr (Einführung um 19.15 Uhr)





Die fünfköpfige Grazer Rockband rund um Inge (vocals), Norbert (bass), Günter (guitar), Ulrich (drums) und Bernd (guitar, vocals) servieren Cocktail aus den besten Rock-Klassikern und eigene Songs. Mit dabei sind auch Horse of another Color und ein Überraschungsstar. Sound Asylums erstes Album "The Gap" ist ein Mix aus purem Rock, gepaart mit einem Schuss Blues und Funk.

WO: Café Vorstadt (Graz-Ries, Ragnitzstraße 91)

WANN: Mo., 4. März, 19.30 Uhr



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Plastikfrei in Graz

Derzeit findet in ausgewählten Grazer Billa- und Spar-Filialen ein Testbetrieb statt: An der Feinkosttheke kann man seine eigene Tupperbox befüllen lassen und spart so die Verpackung ein. Doch auf Müll zu verzichten, geht bereits in vielen Grazer Betrieben. Nachhaltig einzukaufen ist am Vormarsch. Wir haben stellvertretend ein paar Adressen für Sie zusammengestellt: Mit dem "Gramm" und "Dekagramm" sind Sarah Reindl und Verena Kassar Pioniere in Sachen Verpackungsfreiheit. Seit 2016 stehen sie hinter dem Konzept der mitgebrachten oder vor Ort ausgeborgten Behälter. Möglich ist das auch im Bioladen Matzer, beim Lokal Ginko und in den "Parks"-Cafés, die außerdem auf Kompostierbares setzen. Mit "Duschgel zum Selberzapfen" ließ die Mohren-Apotheke aufhorchen. In die eigene Flasche abfüllen kann man auch im "Vom Fass".

