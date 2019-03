Facebook

Sonntag und Montag bringen noch günstiges Wetter zum Genießen nach Graz © A. W. Tengg

1. Wetter.

Am Sonntag erwartet uns wieder freundlicheres und milderes Wetter. Tagsüber kommt Südwestwind auf, die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf bis 16 Grad. In der Früh hat es noch 4 Grad. Mit Südwestwind wird es am Montag noch vorübergehend sonnig und mild. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken wieder und es setzt abends und in der Nacht auf Dienstag Regen ein. Frühwerte ab 5 Grad, Höchsttemperaturen bis 18 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aktuell werden keine Überschreitungen von Luftgütegrenzwerten registriert. Die Wetterlage lässt keine erhöhten Luftschadstoffkonzentrationen erwarten. Es gibt starken Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Umstrittene Plabutschgondel

Am Freitag forderten KPÖ, Grüne, SPÖ und Neos in Graz geschlossene eine sofortige Volksbefragung zum 35-Millionen-Euro-Gondelprojekt. Eine solche soll kommen, allerdings erst nachdem die technischen Planungen wie auch die Behördenverfahren abgeschlossen sind - also ist mit der Volksbefragung erst 2020 zu rechnen. Die Forderung der Opposition, die in der nächsten Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Antrag einbringen will, lehnen ÖVP und FPÖ damit weiterhin ab. Damit bleibt noch die Option, 10.000 Unterschriften für eine Befragung zu sammeln.

5. Närrisches Treiben

WIKI-Erlebnisfasching

Kindermaskenball. Zu den Highlights zählen: Kasperltheater, Balooning, Hüpfburgen, Stofftiere reiten, Dosen schießen, Geschicklichkeitsparcours, Kletterwand, Mini Golf, Bastelstation, Kinderschminken, Kinderdisco und Rodeo Bulle uvm. Auf der Hauptbühne: Kinderanimateur Chacha Bas und DJ Marcus Schenkeli. Auf der Kasperlbühne begrüßen Kasperl & seine Freunde die kleinen Gäste. Die gemütliche Elternlounge lädt zum Genießen und Erholen ein.

WO: Seifenfabrik

WANN: So., 3. März, 14.30 bis 18 Uhr





Die ÖVP Graz-Liebenau veranstaltet am Sonntag ihren traditionellen Kinder- und Erwachsenenfaschingsumzug. Treffpunkt ist um 13:30 Uhr bei der Fa. Luttenberger-Tiefengraber in der Liebenauer Hauptstr. 204 a, Graz-Liebenau. Der Faschingsumzug marschiert durch die Straßen von Murfeld und erreicht in der Pizzeria Forno Antico sein Ziel. Alle teilnehmenden Personen des Umzuges erhalten Süßigkeiten, Luftballons, Trompeten etc. Im Ziel erhalten alle teilnehmenden Kinder einen Gratiskrapfen.

WO: Treffpunkt: Zimmerei Luttenberger, Liebenauer Hauptstr. 204

WANN: So., 3. März, ab 13.30 Uhr





G'schichten im Café Graz. Mit dem 1. Grazer Faschingsclub, der Streetview Dixieclub, Anita Vozsech, Heinz Lagler sowie János Mischuretz. Am Klavier begleitet Edith Gruber, durch das Programm führt Franz Gollner. Jeder Besucher erhält einen Gratiskrapfen und es gibt eine Prämierung der schönsten Masken. Unser Moderator, niveauvolle Musik sowie kabarettistische bzw. schauspielerische Einlagen sorgen für einen kurzweiligen Nachmittag.

WO: Kammersäle, Großer Sall der Arbeiterkammer

WANN: So., 3. März, 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr)

Letzter Tag Kunst & Café

9-tägiges Pop-Up-Kunstcafé mit Ausstellung, Konzertabenden und einem dichten Kultur- und Workshop-Programm. Durch die Kombination mit Wohnzimmeratmosphäre und Café-Genuss wollen die Veranstalter*innen Leben in die Kunstszene bringen, inspirieren, vernetzen und eine wunderbare Zeit ermöglichen. Am Sonntag: 13:30 Uhr: Trommelworkshop mit Irmin von Vento Sul; 15 Uhr: Intergalactic Lightwarrior ZeitRaum Family Synchronisation

WO: ZeitRaum-Pop-Up-Café (Anzengrubergasse 6)

WANN: So., 3. März, ab 13.30 Uhr



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Am Sonntag ist ...

... der Welttag der Fremdenführer. Aus diesem Anlass bieten "DieGrazGuides" kostenlose Führungen in Graz. Freiwillige Spenden kommen dem SOS Kinderdorf zugute. Angeboten werden Führungen in verschiedenen Sprachen – von Deutsch über Slowenisch, Russisch bis zu Chinesisch und viele mehr – und an verschiedenen Stationen in Graz sowie in einigen steirischen Orten. So geht es zum Beispiel "Rund ums Landhaus", in die Murvorstadt, zum "Eggenberger Spaziergang" oder unter dem Motto "Friendly Alien trifft Uhrturm" in das Kunsthaus. Für das ganz junge Publikum wird eine Führung für Kinder bis 10 Jahre angeboten. Hier finden Sie den Zeitplan. Auch der Welttag des Artenschutzes fällt auf den 3. März. Das Naturkundemuseum stellt mit den heimischen Wildbienen eine bedrohte Art in den Mittelpunkt. Wer einen geeigneten Platz zur Verfügung stellt, bekommt kostenlos ein passendes Insektenhotel sowie Informationen zu Tier und Lebensraum. Die ersten 100 Teilnehmer/innen sind fix dabei. Um 10 Uhr geht es los.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.