Ein Blick auf den Congress Graz an der Ecke des Musikvereins © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag ziehen von Nordosten her ausgedehnte Wolken auf, welche den Sonnenschein in der ersten Tageshälfte trüben können. Es bleibt trocken. Teils strenger Morgenfrost mit Tiefstwerten um -7 Grad, tagsüber wird es mit +6 Grad schon wieder etwas milder. Am Montag können sich zunächst vor allem nach Südwesten zu noch kompakte Wolkenfelder halten, tagsüber behauptet sich aber unter Hochdruckeinfluss zunehmend sonniges Wetter. Mit oft mäßigem Wind aus nördlicher Richtung steigen die Temperaturen auf milde 12 Grad an.

2. Luftgüte und Pollenflug

Durch Wetterlage kam es zu einer deutlichen Reduktion der Luftschadstoffe. Vor allem die Feinstaubbelastung ist weit unter den Grenzwert gesunken. Es gibt mäßigen Erlen- und Haselpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zwei Parks werden zur Schutzzone

Nächster Anlauf, um den Drogenhandel in Grazer Parks einzudämmen. Die Exekutive wird zwei Parks zur Schutzzone erklären: Es geht um den Volksgarten und Metahofpark, bestätigt die Stadtpolizei mittlerweile einen Bericht vom Samstag. Betretungsverbote sollen das ermöglichen. Am Dienstag gibt es dazu ein Pressegespräch. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an den für Außenstehende mangelnden Kontrollen. Hartes Durchgreifen erntete dann aber ebenso wenig Applaus. Im Volksgarten erhoffte man sich zuletzt im Sog des neuen Skateparks, dass ein anderes "Publikum" den Dealern das Geschäft verdirbt.

5. Wohin?

His/Her/Your Story

Kombinationsführung Geschlechtergeschichte. Wie sich der Tuntenball in drei Jahrzehnten von einem kleinen Kostümfest zum schrillen Highlight der Grazer Ballsaison entwickelt hat, zeigen wir in der Ausstellung "ganz normal anders | 30 Jahre Tuntenball". Wir setzen uns mit gesellschaftspolitisch relevanten Fragen rund um die Themen Vielfalt, Geschlechterrollen und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Trans- und Bisexuellen auseinander. Entlang der Dauerausstellung "360 GRAZ | Eine Geschichte der Stadt" erörtern wir diese Themen im historischen Kontext unserer Stadt und treten mit den Besucher/-innen in einen offenen Dialog.

WO: GrazMuseum

WANN: So, 24.02., 15 Uhr

Zeit im Bild 20:18

Das Performance-Duo JULALENA feiert Premiere mit seiner Laufhaus-Performance ZEIT IM BILD 20:18 (kurz ZIB 20:18). Der Abend lässt das vergangene Jahr Revue passieren. 12 Ereignisse werden aufgegriffen und aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel wiedergegeben. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. ZIB 20:18 präsentiert sich als Spiegel für 12 Monate Weltgeschehen.

WO: Colosseum (Eggenberger Gürtel 21)

WANN: So, 24.02., 19 Uhr

9 Tage Kunst & Café

Alljährliches 9-tägiges Pop-Up-Kunstcafé von 22.2. bis 3.3. mit Ausstellung, Konzertabenden und einem dichten Kultur- und Workshop-Programm. Durch die Kombination mit Wohnzimmeratmosphäre und Café-Genuss wollen die Veranstalter*innen Leben in die Kunstszene bringen, inspirieren, vernetzen und eine wunderbare Zeit ermöglichen. Am Sonntag: 16 Uhr: Heartchor; 18 Uhr: Lindyhop-Workshop. Hier finden Sie das Programm im Detail.

WO: ZeitRaum-Pop-Up-Café (Anzengrubergasse 6)

WANN: So, 24.02., ab 16 Uhr





Irmi Horn liest Marguerite Duras "Ah! Ernesto", die Geschichte des siebenjährigen Jungen, der sich der Schule, der Welt, dem Leben verweigert. In der Reihe "Bedeutende Frauen im 20. Jhdt.". Duras schrieb nicht nur Romane, sondern verfasste auch Theaterstücke und trat als Filmregisseurin in Erscheinung.

WO: kunstGarten (Payer-Weyprecht-Straße 27)

WANN: So, 24.02., 17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Zahlen des Vorjahres

Abseits der Debatten über neue Straßenbahnrouten und die neuen Garnituren ist die Ticketnachfrage eine erfolgreiche, wie die Bilanz von 2018 zeigt. 41.543 vergünstigte Jahreskarten für die Grazer Öffis wurden im Vorjahr verkauft. Um 2542 mehr noch 2017. Selbst die Vollpreis-Jahreskarten verkauften sich besser. Rückläufig ist die Nachfrage nach Stundenkarten und Zehnerblöcken. Von 3,3 Millionen auf 3,06 Millionen bzw. von 124.426 auf 118.828. Das dürfte mit den jährlich steigenden Tarifen zusammenhängen. Schlossbergbahn und Lift kamen 2017 auf rund 883.300 Fahrgäste, im langjährigen Schritt ein Zuwachs von 14 Prozent.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.