Obwohl es etwas kälter wird: Das Wetter ist wieder traumhaft für Spaziergänge © A. W. Tengg

1. Wetter

Trockene Kaltluft aus Nordost beschert uns am Samstag strahlend sonniges Wetter, etwaige Nebelfelder lichten sich rasch. Es weht teils spürbarer Wind aus Nordost und das Temperaturniveau ist markant tiefer als an den Vortagen. Frühtemperaturen ab -4 Grad, die Höchstwerte werden sich meist zwischen 0 und +4 Grad einpendeln. Der Sonntag bringt zunächst oft strahlend sonniges Winterwetter. Teils strenger Morgenfrost mit Tiefstwerten in Graz um -5 Grad, tagsüber wird es +7 Grad schon wieder etwas milder.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die aktuelle Wetterlage und das Wochenende sorgen für einen Rückgang der Schadstoffbelastung. Vor allem die Feinstaubkonzentrationen, die an den letzten Tagen speziell im Raum Graz über dem Grenzwert lagen, sollten wieder etwas absinken.

3. Verkehr & Öffis

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Mühlgang: Wirbel um Pläne zur Trockenlegung

Zwei Grazer Ingenieure sorgen mit einer Idee für Aufsehen: Der Mühlgang könnte laut der privaten Studie von Gerhard Groier und Johannes Wellache trockengelegt werden und Platz für Radfahrer bieten. Die Freifläche könne etwas als Radhighway zwischen Norden und Süden fungieren. Das Wasser könnte in die Mur geleitet werden, heißt es. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) will das Vorhaben prüfen lassen. Der 25 Kilometer lange Mühlgang ist im Besitz des Alten Bäckermühl-Consortium, der mehrere Personen angehören. Entlang des Mühlgangs werden in Graz mehrere kleinere Kraftwerke betrieben, heißt es vom Consortium. Soll der Mühlgang zum Radhighway werden? Hier kommen Sie zu unserer Leserumfrage.

5. Alternativprogramm

30. Grazer Tuntenball [AUSVERKAUFT]

Motto: "Scandal" – 30 Years of Diversity. Conchita, Euro Pride Vienna Botschafterin, Mama Feelgood, Mr. Farmer, Jacques Patriaque sind am Jubiläumsball zu erleben. Hinter dem Grazer Tuntenball steht der Verein der RosaLila PantherInnen. Der Reinerlös des Balls kommt auch dieses Jahr dem gemeinnützigen Verein zu Gute.

WO: Congress

WANN: Sa, 23.02., ab 19.30 Uhr

Zeit im Bild 20:18

Das Performance-Duo JULALENA feiert Premiere mit seiner Laufhaus-Performance ZEIT IM BILD 20:18 (kurz ZIB 20:18). Der Abend lässt das vergangene Jahr Revue passieren. 12 Ereignisse werden aufgegriffen und aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel wiedergegeben. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. ZIB 20:18 präsentiert sich als Spiegel für 12 Monate Weltgeschehen.

WO: Colosseum (Eggenberger Gürtel 21)

WANN: Sa/ So, 23./ 24.02., 19 Uhr

9 Tage Kunst & Café

Alljährliches 9-tägiges Pop-Up-Kunstcafé von 22.2. bis 3.3. mit Ausstellung, Konzertabenden und einem dichten Kultur- und Workshop-Programm. Durch die Kombination mit Wohnzimmeratmosphäre und Café-Genuss wollen die Veranstalter*innen Leben in die Kunstszene bringen, inspirieren, vernetzen und eine wunderbare Zeit ermöglichen. Am Samstag, 23. Feber, findet ab 17 Uhr der musikalische Auftakt statt: neben Musik gibt es auch Lesungen, Tanz und Performance. Hier finden Sie das Programm im Detail.

WO: ZeitRaum-Pop-Up-Café (Anzengrubergasse 6)

WANN: Sa, 23.02., ab 16.30 Uhr





Werner Brix ist wieder da - mit einem neuen Programm, mit frischem Schalk und bewährtem Schmäh. Mit Prosa, Poesie und Loopstation ausgestattet, sucht er sein Kabarettpublikum, um geistigen Beistand zu geben in einer Welt der Wirrnisse. Um Antworten zu geben und Fragen zu stellen. Wer, außer uns, den Teufel in uns füttert und womit, erfahren Sie in diesem unglaublich kurzweiligen und fantastischen Kabarettstück - dem Treffen der anonymen Konsumidioten.

WO: Theatercafé

WANN: Sa, 23.02., 20 Uhr

6. Life Ball-Fotoshooting in Graz

Der Life Ball präsentierte gestern in Wien seine "Style Bible". Die Fotos mit vielen Stars entstanden in New York und L. A. – und in Graz. Das Shooting für den Kunst-Foto-Band zum Life Ball 2019 fand Anfang November am Grazer Messegelände im Circus Roncalli statt. Den in schwarz-weiß gehaltenen Grazer Sujets werden regenbogenbunte Fotos aus Los Angeles und New York gegenübergestellt. Insgesamt wurden mehr als 100 Models in 55 Looks in Österreich in 140 Kostümen (von Art for Art) fotografiert. Als interaktives Online-Magazin gewährt man einen exklusive Einblick. Die Style Bible 2019 ist online unter www.lifeplus.org zu sehen. Während Samstagabend der Grazer Tuntenball über die Bühne geht, ist noch Zeit bis zum Life Ball (8. Juni): Der offizielle Ticketverkauf startet am 4. März um 10 Uhr.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.