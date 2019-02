Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf ein Nebengebäude der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag bringt viele Wolken und leichte Regenschauer. Die Schauer werden nur von kurzer Dauer sein. Nach Südosten zu fällt aber vergleichsweise wenig Niederschlag und der lebhafte Nordwestwind könnte die Wolken hier stellenweise auch etwas auflockern. Frühtemperaturen ab +3 Grad, Tageshöchstwerte nochmals milde 12 Grad. In der Nacht auf Samstag sickert aus Nordost dann kontinentale Kaltluft ein. Diese beschert uns am Samstag oft strahlend sonniges Wetter. Es weht aber teils lebhafter Wind aus Nordost und das Temperaturniveau ist markant tiefer als an den Vortagen. Die Höchsttemperaturen werden sich nur um 5 Grad einpendeln. Am Morgen wird es leicht frostig.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der austauscharmen Wetterlage wird zurzeit in Graz der Feinstaubgrenzwert überschritten. In der Nacht auf Freitag sollte die Schadstoffbelastung wieder zurückgehen. Aktuell gibt es mäßigen Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Am Freitag, 21. Feber, ist der letzte Aktionstag von "Meine Luft, reine Luft": Eine gelöste Stundenkarte gilt als Tageskarte. Mit der Aktion sollen die Leute zum Umstieg auf die Öffis bewegt werden.

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Unklare Regeln bei Kleinfahrzeugen

Immer mehr elektrische Kleinfahrzeuge erobern die Städte. Auch in Graz fragen bereits erste Anbieter an. Aber wo darf man mit E-Scooter, Hoverboards und Co. eigentlich fahren? Wir haben nachgefragt. "Momentan gibt es kein eigenes Gesetz für elektrische Kleinfahrzeuge", so Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Das Verkehrsministerium stuft etwa E-Mikro-Scooter momentan als fahrzeugähnliche Kinderspielzeuge ein, wodurch sie nur am Gehweg zulässig wären. Die Stadt Wien wiederum, wo E-Mikro-Scooter bereits zum Stadtbild gehören, ordnet sie als Fahrräder ein. Demnach müssten sie am Radweg bleiben. Derzeit wird an einer gesetzlichen Neuregelung gearbeitet. An diesen Regeln kann man sich derzeit orientieren.

5. Wohin?

Herr Bolingbroke beim Zauberer

Von Stefan Schmitzer. Eine schief sitzende Allegorie des Rechtspopulismus, angelehnt an einige Leerstelle in der Handlung von Shakespeares Richard II. Es sitzen ein fahrender Ritter und ein Zauberer im Wüsten Land herum und bereiten, bedeutsam ihre Machtübernahme in England vor. Jeff-Golblum-aus-Jurassic-Park repräsentiert uns Naturgewalten im Untergrund; es gibt einen Erklärbären, drei dämonische Damen und zwischendurch sogar Reime.

WO: Theater im Keller

WANN: Fr/ Sa, 22./ 23.02., 20 Uhr

9 Tage Kunst & Café

Alljährliches 9-tägiges Pop-Up-Kunstcafé von 22.2. bis 3.3. mit Ausstellung, Konzertabenden und einem dichten Kultur- und Workshop-Programm. Durch die Kombination mit Wohnzimmeratmosphäre und Café-Genuss wollen die Veranstalter*innen Leben in die Kunstszene bringen, inspirieren, vernetzen und eine wunderbare Zeit ermöglichen. Permanent gibt es eine Ausstellung verschiedener Grazer KünstlerInnen, am Wochenende finden Konzertabende statt.

WO: ZeitRaum-Pop-Up-Café (Anzengrubergasse 6)

WANN: ab 22. Feber, Galerie-Eröffnung: 18 Uhr





Alljährliches 9-tägiges Pop-Up-Kunstcafé von 22.2. bis 3.3. mit Ausstellung, Konzertabenden und einem dichten Kultur- und Workshop-Programm. Durch die Kombination mit Wohnzimmeratmosphäre und Café-Genuss wollen die Veranstalter*innen Leben in die Kunstszene bringen, inspirieren, vernetzen und eine wunderbare Zeit ermöglichen. Permanent gibt es eine Ausstellung verschiedener Grazer KünstlerInnen, am Wochenende finden Konzertabende statt. ZeitRaum-Pop-Up-Café (Anzengrubergasse 6) ab 22. Feber, Galerie-Eröffnung: 18 Uhr "Friss und Stirb"

Werner Brix ist wieder da - mit einem neuen Programm, mit frischem Schalk und bewährtem Schmäh. Mit Prosa, Poesie und Loopstation ausgestattet, sucht er sein Kabarettpublikum, um geistigen Beistand zu geben in einer Welt der Wirrnisse. Um Antworten zu geben und Fragen zu stellen. Wer, außer uns, den Teufel in uns füttert und womit, erfahren Sie in diesem unglaublich kurzweiligen und fantastischen Kabarettstück - dem Treffen der anonymen Konsumidioten.

WO: Theatercafé

WANN: bis Sa, 23.02., täglich um 20 Uhr.

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Zwei Personen saßen auf Südgürtel-Portal

Zwei Personen kletterten über Zaun auf das Dach des Tunnelportals vom Südgürtel. Autofahrer hielt die leichtsinnige Aktion mit einem Foto fest. Zu den Füßen der beiden Leichtsinnigen sind täglich mehr als 20.000 Fahrzeuge unterwegs, jedes zehnte davon ist ein Lkw. Vom Park, der über dem Tunnel neu errichtet wurde, ist das Dach der Tunneleinfahrt durch einen zwei Meter hohen, massiven Zaun abgetrennt. "Das ist ein absoluter Einzelfall. Auch von gefährlichen Trends wie dem Roofing bleiben wir in Graz weitgehend verschont", erklärt Polizeisprecher Leo Josefus. Dabei besteigen Personen illegal hohe Gebäude oder Baukräne, meist um dort Fotos oder Videos zu machen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.