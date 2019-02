Facebook

Möglichkeiten zum Sonne tanken gibt es derzeit zuhauf © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag ist es heiter bis wolkenlos. In der Früh können vor allem im Südosten Nebelschwaden oder Nebelfelder auftreten. Sie bleiben von kurzer Dauer. Anfangs um null Grad, tagsüber wird es recht mild mit bis 14 Grad. Auch der Mittwoch bringt im Süden viel Sonnenschein bei tagsüber milden 13 Grad. Die Bewölkung kann im Laufe des Tages zunehmen.

2. Luftgüte und Pollenflug

Verbunden mit dem geringeren Verkehrsaufkommen der Ferienwoche bleibt die Schadstoffbelastung der Luft deutlich niedriger als sonst um diese Jahreszeit üblich.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Podcast: Grazer Clubs einst und heute

Rudi Lackner und Wolfgang Nusshold sprechen im neuen Podcast "Graz - laut gedacht" über die Grazer Clubszene einst und heute, Nachtschwärmer und die (Nicht-)Raucherdebatte. Und wenn man über das Ausgehen in Graz spricht, ist meist das Univiertel nicht weit. Noch vor wenigen Jahren war die Ausgehmeile ein heiß umstrittenes Thema. Nach vielen Turbulenzen wurde es in den letzten Jahren etwas ruhiger um die Lokalszene in der Gegend. Im Gespräch mit Kleine Zeitung-Redakteur David Knes erklären die Gäste außerdem ihre unterschiedlichen Zugänge zur Diskussion um das Rauchverbot, was es mit langen Schlangen vor einem Lokal auf sich hat und vieles mehr.

5. Wohin?

"Berger, Bauer, Falk"

Lyrisch-musikalischer Abend mit Wolfram Berger (Rezitation) und Karlheinz Miklin (Saxophon, Flöte und Bassklarinette). Gelesen werden Werke von Joe Berger, Gunter Falk & Wolfgang Bauer. Falk galt als intellektueller Motor der Grazer Gruppe aus dem Umkreis des Forum Stadtpark und der Zeitschrift "manuskripte", seine Prosaminiaturen und Gedichte bestechen durch ihre konzeptionelle Strenge ebenso wie durch ihren lapidaren Witz.

WO: Theatercafé

WANN: Di/ Mi, 19./ 20.02., 20 Uhr

Neue Ausstellung im Kunsthaus

Jun Yang - Der Künstler, das Werk und die Ausstellung. Die Einzelausstellung von Jun Yang widmet sich grundlegenden Fragen künstlerischen Arbeitens: Welche Erwartungen werden an einen Künstler/eine Künstlerin gerichtet? Wie präsentiert er/sie sich bzw. wie werden sie präsentiert? Wie sehr kann ein Künstler/eine Künstlerin aus sich selbst schöpfen und inwieweit entsteht ein "Werk" im Austausch mit anderen? Welchen Stellenwert haben Original, Unikat, Serien und Reproduktionen in der öffentlichen Wahrnehmung und auf dem Kunstmarkt?

WO: Kunsthaus

WANN: Di bis So, bis 19.05., 10 bis 17 Uhr





Poesie-Abend mit Nicolas Galani

Auf der Suche nach Erkenntnis und Verständnis möchte Nicolas Galani gemeinsam die Weisheit der Worte bemühen. Am Abend des 19. Februar wird er ausgewählte deutsche wie englische Texte teilen. Teils gelesen, teils vorgetragen, teils wahnwitzig, teils tiefenscharf, teils melancholisch, teils freudvoll, teils verpeilt und zerteilt, teils ganzheitlich und menschlich - allzumenschlich. Dazu gibt es Live-Musik von Dagmar Steinbäcker sowie ein Kuchenbuffet. Reservierung unter: 0680 238 42 17

WO: Café Kaiserfeld (Kaiserfeldgasse 19)

WANN: Di, 19.02., 20 Uhr.

6. Hochkarätige Job-Börse

Die Verträge des Messe-Vorstands und der Geschäftsführer beim Flughafen Graz, den Holding-Freizeitbetrieben und dem Ankünder laufen heuer aus. Die Holding schreibt alle diese Führungspositionen bundesweit aus. Die brisantesten Jobs stehen zwar erst 2020 zur Vergabe an, aber die Netzwerke werden schon jetzt aktiviert. Die drei Holding-Vorstände laufen Ende 2020 aus. Wer derzeit noch obige Ämter inne hat und wie es um die Nachfolge steht, haben Gerald Winter-Pölsler und Bernd Hecke genauer unter die Lupe genommen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.