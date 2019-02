Facebook

Derzeit nutzen viele in Graz das frühlingshafte Wetter - so auch am Schloßberg am Sonntag © A. W. Tengg

1. Wetter

Das stabile Hochdruckgebiet wurde Dorit getauft und beschert uns auch am Montag strahlend sonniges Wetter. In der Früh ist es leicht frostig, die Höchstwerte erreichen tagsüber 13 Grad. Am Dienstag bleibt es heiter bis wolkenlos. In der Früh noch frostig bei -3 Grad, tagsüber wird es mit bis 13 Grad wieder sehr mild.

2. Luftgüte und Pollenflug

Derzeit liegen die Schadstoffbelastungen auf einem niedrigen Niveau. Es gibt mäßigen Erlen- und Haselpollenflug.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ehrung für Gabalier polarisiert weiter

Es ist erst zwei Wochen her, dass Andreas Gabalier in München den Karl-Valentin-Orden entgegengenommen hat. Schon im Vorfeld gab es heftigen Gegenwind. So kritisierte etwa Gunter Fette, Nachlassverwalter des 1948 verstorbenen Künstlers Karl Valentin, der Volks-Rock-'n'-Roller sei homophob, frauenfeindlich und spiele mit faschistischen Symbolen. Gabalier wies bei der Verleihung die Vorwürfe vehement zurück. Kritik gibt es jetzt auch aus seiner Heimatstadt Graz. Grund das Goldene Ehrenzeichen, das ihm verliehen werden soll. Schon der Beschluss sorgte diese Woche für heftige politische Debatten. Künstler Manfred Willmann, ehemaliger Preisträger, gibt nun aus Protest eben diese Auszeichnung zurück. Die große Ehrung für Gabalier wird trotzdem weiter vorbereitet.

5. Wohin?

Reverend Stomp

Der Musiker aus Wien ist eine der vielversprechendsten Country/Blues-Entdeckungen des Jahres. Ausgestattet mit nichts weiter als seinem Gitarrenkoffer, zieht er stets durch die Bars und Kneipen dieser Welt und erzählt von seinen Reisen. Ob er nun mit seinem Flaschenhals die sechs rostigen Saiten seiner Reisegefährtin aufheulen lässt oder sie einfühlsam mit den Fingerspitzen streichelt, entlockt er ihr unvergessliche, eingängige bis hypnotische Riffs. Lauschen sie seinem Blues von der Liebe zum Alleinsein, der Skepsis gegenüber dem Immer-da-gewesenen und seiner nie-endenden Straße.

WO: Die Scherbe (Platoo-Montag)

WANN: Mo, 18.02., 20.45 Uhr

Nimikry

Zu Gast im Forum Stadtpark im Rahmen der impuls Late Nights: Alessandro Baticci & Rafal Zalech. Nimikry repräsentiert einen neuen Weg, der Technologie und klassisches Instrumentalspiel verbindet. Die musikalische Ästhetik geht dabei über die Grenzen zeitgenössischer Kunst hinaus und erforscht neue Gefilde wie experimentelle Elektronik, Noise-Pop, Remix von Klassik wie auch Improvisation. Das markante Element, das all diese Genres in dem Musikprojekt verbindet, ist das innovative Instrumentarium.

WO: Forum Stadtpark (Keller)

WANN: Mo, 18.02., 22 Uhr





and NordicFilmDays in Graz: Kurzfilmfestival im Rechbauerkino. Präsentiert werden neue europäische Kurzfilme mit unterschiedlichen Stilen und Zugängen (Animation, Experimentelles, Fiktion, Dokumentation) von jungen Regisseuren. Die Filme werden bei freiem Eintritt mit Originalton und englischen Untertiteln gezeigt. Hier finden Sie alle Details zum Programm.

WO: Filmzentrum im Rechbauer

WANN: Mo/ Di, 18. & 19.02., ab 16 Uhr.

6. Hundesackerl-Diskussion

360.000 Sackerl pro Monat - der Bericht der Kleinen Zeitung wird heiß diskutiert: Dutzende Grazer, darunter auch ein Mitarbeiter im Straßendienst, meldeten sich. Warum sich der Bedarf auf einmal fast verdoppelt hat, können sich die Verantwortlichen in der Holding Graz nicht erklären. Die Vorschläge der Leser zur Lösung des Rätsels umfassen Vandalismus, Nutzung zum Einfrieren von Lebensmitteln oder zum Abdecken der kalten Parkbänke. Die Antwort von Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz: "So gut gemeint all diese Hinweise auch sind - wir haben sie natürlich einkalkuliert. Und die beschriebenen Vorfälle hat es früher auch schon gegeben. Insofern bleibt es rätselhaft, warum der Verbrauch derart gestiegen ist."

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.