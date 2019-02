Facebook

Das stabile Hochdruckgebiet bleibt uns auch zu Wochenbeginn erhalten © A. W. Tengg

1. Wetter

Das strahlend sonnige und tagsüber sehr milde Wetter hält auch am Sonntag an. Zu Tagesbeginn leicht frostig bei -2 Grad, Höchstwerte dann bis 14 Grad. Es bleibt weitgehend wolkenlos. Das stabile Hochdruckgebiet beschert uns auch am Montag strahlend sonniges Wetter. In der Früh um null Grad, Höchstwerte wieder bis 14 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Im Allgemeinen kann ein Gleichbleiben der Schadstoffbelastung erwartet werden. Am Wochenende gibt es in Graz mäßigen Erlen- und Haselpollenflug.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Plabutschgondel: Acht Fragen & Antworten

Eine Volksbefragung, viele offene Fragen: Die Grazer werden wohl über die Plabutschgondel abstimmen können, aber zahlreiche Details sind noch völlig offen. Kollege Gerald Winter-Pölsler liefert acht Antworten. Bis zu einer Befragung Anfang 2020 rechnet die Holding Graz mit rund 500.000 Euro an Planungskosten. Der Zeitplan hält nur, wenn eine etwaige Prüfung der Umweltverträglichkeit bis Jahresende unter Dach und Fach ist. Eine konkrete Formulierung der Fragestellung gibt es bislang nicht. Die Attraktivierung des Thalersees wird nicht abgefragt. Sprich: Das Restaurant wird um 3,4 Millionen Euro um-/neu gebaut, egal ob mit oder ohne Gondel.

5. Wohin?

impuls Late Nights-Konzert

Zu Gast im Forum Stadtpark im Rahmen von impuls Academy 2019: Michael Maierhof (Violoncello) und Frank Gratkowski (Saxophon). Maierhof arbeitet an einer nicht über Tonhöhen organisierten Musik. Sein Schwerpunkt liegt in der Entwicklung einer Präparations- und Untertontechnik für Streichinstrumente sowie Forschungen über das Kreisen auf Untergründen, Longitudinalschwingungen auf Nylonsaiten ua. Gratkowski ist als Solist in verschiedensten internationalen Klein- und Großformationen tätig. Seit fast 30 Jahren gibt er auch Solokonzerte und ist seit 1999 jährlich auf ausgedehnten Tourneen unterwegs.

WO: Forum Stadtpark (Keller)

WANN: So, 17.02., 22 Uhr





Filmvorführung & Filmgespräch mit Regisseur Stefan Wolner. Mitten in den Vorbereitungen zum Kinostart von "Mabacher – #ungebrochen" ist der Protagonist des Films am 20. Jänner 2019 unerwartet verstorben. Dieser Film ist ihm gewidmet. Wolner dokumentierte das Leben des verstorbenen 41-jährigen Mannes, der als erfolgreicher Social Media Experte und Youtuber jeden Tag gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung kämpfte. Der kleinste YouTuber Österreichs forderte Toleranz. Auf vehemente und doch humorvolle Art und Weise brach er Barrieren auf. Barrieren im Alltag und jene in unserem Kopf.

WO: Filmzentrum im Rechbauer

WANN: So, 17.02., 17 Uhr.

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Ferienprogramm in Graz

Jetzt sind sie da, Semesterferien. Sechs Tipps, wo es in und um Graz Freizeitspaß für die ganze Familie gibt, damit Langeweile ein Fremdwort bleibt: Ob kleiner Kunstkenner, Museumsfan oder großer Entdecker und Seefahrer, für alle sollte etwas dabei sein. Das größte Highlight dürfte die neue Rutsche im Schloßberg werden: Mit 25 km/h schraubt man sich nach unten. Bis zum 20. Feber muss man sich noch in Geduld üben. Der Spaß für alle mit einer Körpergröße von mindestens 130 Zentimeter kostet fünf Euro und kann ab nächster Woche online gebucht werden: www.schlossbergrutsche.at

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.