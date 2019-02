Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grazer Oper - auch als Miniatur nicht zu verachten © A. W. Tengg

1. Wetter

Sonniges und frühlingshaft mildes Wetter kündigt sich für den Samstag an, etwaige Dunst- oder Nebelfelder lichten sich rasch und vereinzelte Wolken in hohen Schichten stören kaum. Frühtemperaturen ab -2 Grad, Höchstwerte bis 12 Grad. Das strahlend sonnige und tagsüber sehr milde Wetter hält auch am Sonntag an. Zu Tagesbeginn um null Grad, Höchstwerte sogar bis 14 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Grenzwertüberschreitungen bei den Schadstoffwerten sind nicht auszuschließen.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Essen kommt immer öfter per Rad

Essenszustellung per Radboten liegt im Trend: Anbieter suchen in Graz mehr Fahrer und locken mit höherem Lohn. Umsatzsteigerungen von jährlich 50 Prozent seien für Anbieter wie "Velofood" keine Seltenheit. Der Lokalmatador hat in den vergangenen zwei Jahren die Menge der Lieferungen pro Tag auf aktuell 250 fast verdoppelt. Die Zahl der Restaurants ist seit dem vergangenen Jahr von 40 auf 56 gewachsen. 75 Fahrradboten sind für Velofood unterwegs, Tendenz steigend. Auch bei Mjam sucht man aktuell Fahrradboten. 104 hat man eigenen Angaben zufolge derzeit in Graz, 128 weitere würde man engagieren. Von den Restaurants bekommen die Zustellservices eine Provision, die sich am Preis des bestellten Essens orientiert.

5. Unsere Event-Tipps

Musik & Tanz am Samstag:





An jedem Ort erwarten Sie unterschiedliche, jeweils rund 30-minütige Musikprogramme. Eintritt frei!

10 Uhr | Blazek . berber.carpets + textiles Leonhardstraße 12

11 Uhr | kunst . wirt . schaft Elisabethstraße 14

13 Uhr | Künstlerhaus – Halle für Kunst & Medien Burgring 2

14.30 Uhr | Grazer Kunstverein Burggasse 4, 8010 Graz

16 Uhr | Haus der Architektur Mariahilferstraße 2

17.30 Uhr | Kulturzentrum bei den Minoriten – Galerien Mariahilferplatz 3

19 Uhr | < rotor > Zentrum für zeitgenössische Kunst Volksgartenstr. 6a

20.30 Uhr | Forum Stadtpark Stadtpark 1



Swingin' at Schauspielhaus

impuls MinutenKonzerte| Blazek . berber.carpets + textiles Leonhardstraße 12| kunst . wirt . schaft Elisabethstraße 14| Künstlerhaus – Halle für Kunst & Medien Burgring 2| Grazer Kunstverein Burggasse 4, 8010 Graz| Haus der Architektur Mariahilferstraße 2| Kulturzentrum bei den Minoriten – Galerien Mariahilferplatz 3| < rotor > Zentrum für zeitgenössische Kunst Volksgartenstr. 6a| Forum Stadtpark Stadtpark 1

Uhrzeit: 15 bis 17 Uhr

Ort: Schauspielhaus, Hofgasse 11

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Jugend steht für die Umwelt auf

Am Freitag fand in Graz die erste große Klimaschutz-Demo von Jugendlichen statt. Die Kundgebung startete auf dem Mariahilferplatz und stand unter dem Motto "Fridays for Future". Hunderte Jugendliche aus der ganzen Steiermark sind also dem Aufruf von drei Grazern gefolgt: Die Schüler Marlene Seidel (17), Lena Stuhlpfarrer (18) und Jakob Prettenthaler (18) hatten diese Grazer Demonstration organisiert - mit tatkräftiger Unterstützung vieler Organisationen und Parteien. Bis 14 Uhr marschierte der Protestzug an diesem Freitag zum Grazer Hauptplatz. Für Öffi-Gäste waren damit kurzfristige Anhaltungen verbunden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.