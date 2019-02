Facebook

Es bleibt auch in den kommenden Tagen recht mild und verbreitet sonnig © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag ziehen vormittags noch ein paar Wolkenfelder durch, regional gibt es zunächst nur wenig Sonne. Spätestens ab Mittag scheint dann aber verbreitet die Sonne, oft ist es sogar wolkenlos. Am Nachmittag wird es verbreitet recht mild. Frühtemperaturen ab -2 Grad, Höchstwerte maximal 11 Grad. Der Freitag verläuft in der Steiermark überwiegend sonnig und tagsüber mild. Nebel- oder Wolkenfelder gibt es kaum. Mit mäßigem Wind steigen die Temperaturen auf bis 11 Grad an, in der Früh hat es um null Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Durch den Wind sind die Feinstaubwerte in den letzten Tagen deutlich gesunken. Das dürfte sich ab heute bereits wieder ändern.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Vier Millionen für das Rathaus

Erstmals seit fast 20 Jahren wird das Grazer Rathaus umgebaut. Jetzt wird das Dach generalsaniert. Dafür rechnet man mit 2,2 Millionen Euro, dazu werden in der ersten Tranche auch die Elektroanlagen saniert sowie der Sitzungssaal des Gemeinderats klimatisiert. All das soll bereits heuer umgesetzt werden, in einem zweiten Schritt will man dann ein "elektronisches Schließkonzept" an den Haupteingängen installieren. Auf Anregung des Stadtrechnungshofes wird auch die Fluchtwegorientierung und Notbeleuchtung neu gestaltet.

5. Sonntagsprogramm

Flashmob in Graz

Der Verein Frauenhäuser Steiermark veranstaltet unter dem Motto "Break the Silence – Wir stehen auf! – One Billion Rising" drei Flashmobs in Graz. Stationen der Aktion:

- 15 Uhr – Hauptbahnhof

- 16 Uhr – Südtiroler Platz

- 17 Uhr – Hauptplatz

Am Hauptplatz findet eine Schlusskundgebung in Form eines Poetry Slams statt. Der eigens für diese Kampagne entworfene Text stammt von der Grazer Poetry Slammerin Christine Teichmann.

WO: Graz (Hauptbahnhof, Südtiroler Platz, Hauptplatz)

WANN: Do, 14.02., ab 15 Uhr

"Echt Fake"

Jubiläumsprogramm "Echt Fake!". Was Ernst Sittinger & Jörg-Martin Willnauer im Visier haben erleben Sie im Le-Be beim 10. Programm der beiden Wiederholungstäter! Was ist echt, was war wahr? War überhaupt was? Und wer kann das schon sagen, ohne sofort in Sagen-Haft zu geraten? Ihre hintergründig-humoristische Reise führt von Gutenberg bis Zuckerberg und könnte noch viel tiefer schürfen, wären da nicht jede Menge Datenschutz & Datenschmutz.

WO: Das LeBe (Herrgottwiesgasse 4)

WANN: Do & Fr, 14./ 15.02., 19.30 Uhr





Barbara Essl zeigt - für viele unbekannte - fotografische Eindrücke vom Dachstuhl des Grazer Rathauses sowie einen Auszug aus der Serie "Historische Badehäuser in Deutschland". Die Fotokünstlerin absolvierte ihre fotografische Ausbildung am SPEOS Institut in Paris. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt in der Betrachtung des Verfalls und der in Vergessenheit geratener Orte, Figuren und Objekte. Mit unterschiedlichen Techniken der Fotografie und Malerei enthüllt sie die Einzigartigkeit ihrer Gebilde.

Barbara Essl zeigt - für viele unbekannte - fotografische Eindrücke vom Dachstuhl des Grazer Rathauses sowie einen Auszug aus der Serie "Historische Badehäuser in Deutschland". Die Fotokünstlerin absolvierte ihre fotografische Ausbildung am SPEOS Institut in Paris. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt in der Betrachtung des Verfalls und der in Vergessenheit geratener Orte, Figuren und Objekte. Mit unterschiedlichen Techniken der Fotografie und Malerei enthüllt sie die Einzigartigkeit ihrer Gebilde.

WO: Fotogalerie des Grazer Rathauses

WANN: bis zum 15.03., 8 bis 18 Uhr

6. Grazathlon weicht aus

Organisatoren planen Alternative für die Eventarena im Augarten. Start- und Zielbereich finden heuer auf der Burgwiese statt. Aber: Ganz ohne Augarten wird trotzdem nicht geplant. Von der Event-Arena in der Burgwiese geht es zuerst durch den Stadtpark bis zur Wickenburggasse, über Sackstraße und Kaiser-Franz-Josefs-Kai und Keplerbrücke zurück zum Lendkai bis zum Augarten. Dort wird gewendet und der Tross quält sich durch die Innenstadt (Kalchberggasse, Schmiedgasse, Albrechtgasse) ehe die Strecke noch einmal richtig hart wird und auf den Schloßberg hinauf führt. Nach Freiheitsplatz und Tummelplatz ist man dann wohl ziemlich gerädert am Ziel. Insgesamt ist die Strecke zehn Kilometer lang und bietet 17 besondere Hindernisse.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.