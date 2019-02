Facebook

Der Nordwestwind bleibt bis Mittwoch lebhaft © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag verläuft sehr windig, Auflockerungen gibt es vereinzelt. Es kann auch sonnige Abschnitte geben. Die Temperaturen steigen auf bis 6 Grad. Am Mittwoch ziehen einige Wolkenfelder durch. Allgemein setzt im Tagesverlauf unter zunehmendem Hochdruckeinfluss von Westen her Wetterbesserung samt Auflockerungen ein. Teils weht noch lebhafter Nordwestwind, wenngleich deutlich schwächere Böen als an den Vortagen zu erwarten sind. Frühtemperaturen um 0 Grad, Höchstwerte bis 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Witterungsbedingt sind für den Wochenbeginn nur schwache bis mäßige Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Plabutschgondel wurde beschlossen

Die Plabutschgondel wurde im Gemeinderat genehmigt. Die Vorbereitungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung laufen. Die Gondeltrasse soll von Gösting nach Thal führen. Die Gesamtkosten selbst sollen sich auf 42 Millionen Euro belaufen. Die Seilbahn selbst beläuft sich auf 35 Millionen Euro, die Ablöse der Grundstücke auf 3 Millionen Euro und der Neubau des Thalersee-Restaurants auf 3,4 Millionen. SPÖ und KPÖ preschen nun mit einer möglichen Volksbefragung vor.

5. Sonntagsprogramm

ganz normal anders

Eröffnung der Ausstellung "ganz normal anders" - 30 Jahre Tuntenball. Moderation und Live Performance: Miss Alexandra Desmond, im Anschluss Tanzparty mit DJ Mama Feelgood. Die Ausstellung widmet sich den buntesten Momenten, den prägnantesten gesellschaftlichen Umbrüchen und lädt die Museumsbesucher/-innen zu der Offenheit und Vielfalt ein, die am Tuntenball gelebt wird.

WO: GrazMuseum

WANN: ab Di, 12.02., 18 Uhr (Eröffnung)

Ferdinand Schmalz liest Gert Jonke

Der Steirer Ferdinand Schmalz entwickelte sich zum gefragten Literaten. Seine unkonventionellen, einzigartigen Werke öffneten ihm die Türen in die großen Häuser. Warum er sich für diesen Abend ausgerechnet Gert Jonkes Geometrischen Heimatroman ausgesucht hat, aus dem er lesen wird, darüber erfahren wir nur direkt vor Ort auf der Murinsel.

WO: Murinsel Café

WANN: Di, 12.02., 19.30 Uhr





Das BlackFM Team bestehend aus Frank Wonisch, Jürgen Pucher und Michael Pelitz diskutiert mit Sturm Graz Trainer Roman Mählich über die bevorstehende Frühjahrssaison. Wer einen absolut objektiven Zugang beim Betreibertrio sucht, wird enttäuscht sein. Wer leidenschaftliches, argumentativ untermauertes Vertreten des jeweiligen Standpunktes bevorzugt, findet sich bei Black fm wohl eher wieder.

WO: Die Scherbe

WANN: Di, 12.02., 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Die Welt der Grazer Pub-Quizzes

Jede Woche treffen sich Teams zum gemeinsamen Rätseln in Grazer Lokalen. Die Pub-Quiz-Kultur hat längst die Stadt erobert. Wir haben uns einen Quiz-Abend im Office Pub angeschaut. Alle jene, die diese Woche noch ein wenig rätseln wollen, haben an folgenden Tagen dazu die Möglichkeit: Dienstag: Office Pub (Trauttmansdorffgasse 3), 19.30 Uhr: Team-Quiz, davor Single-Quiz

Mittwoch: North and South (Stremayrgasse 15), 1 Mal/Monat

Donnerstag: The Pub (Mariahilferstraße 20), 19.30 Uhr, in Teams

