Diese Woche werden wohl wieder einige "Liebesschlösser" hinzukommen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag klingen nach dem Durchzug einer Kaltfront letzte Regenschauer am frühen Morgen ab. Der Tag verläuft bewölkt und im Tagesverlauf sind nach Süden zu auch schon ein paar sonnige Auflockerungen zu erwarten. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal 7 Grad. Es kommt kräftiger Nordwestwind auf. Am Dienstag ist es windig. Die Wolken können zwischendurch auch länger auflockern und es ist abgesehen von etwaigen kurzen, lokalen durchziehenden unergiebigen Schauern trocken. Die Temperaturen steigen auf bis 6 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Causa Straßennamen

Nach langem Ringen innerhalb der ÖVP-FPÖ-Koalition: Keine Umbenennung, aber Erklärtexte zu den historischen Straßennamen. Damit dürfte auch die vom Geidorfer Bezirksrat geforderte Umbenennung der Max-Mell-Allee vom Tisch sein. Aber: Pro Straße sollen zumindest zwei Erklärtafeln installiert werden, um zu offen zu legen, wer die jeweiligen Namensgeber waren. SPÖ und Grüne hatten zuletzt Druck gemacht, dem Historikerbericht endlich Taten folgen zu lassen. Beschlossen wird die Maßnahme kommenden Donnerstag im Gemeinderat.

5. Sonntagsprogramm

impuls Festival 2019

Festival für zeitgenössische Musik. 11. Internationale Ensemble und Komponistenakademie für zeitgenössische Musik 2019. Es erwarten Sie Musiksalons, Late Nights im Forum Stadtpark, MinutenKonzerte in Galerien, Präsentationen von teils intermedialen Spezialprojekten etwa im Museum der Wahrnehmung und dem esc, Konzerte im Minoritensaal und an der Kunstuniversität Graz sowie auch große Ensembleprojekte im MUMUTH wie der Helmut List Halle.

WO: Verschiedene Orte

WANN: Mo, 11.02., bis 21. Februar

Quinell Oucharek

Inspiriert von der lyrischen Kraft von Dylan und gezeichnet von Einflüssen wie Noah Gunderson, Jack Johnson und Brett Dennen, kombiniert Quinell herzerwärmende Texte mit eingängigen Melodien in einer genreübergreifenden Weise, zu der das Publikum nicht anders kann als mitzusingen. Er finanziert seine musikalische Karriere durch kommerzielle Angelausflüge in Alaska. Quinell nutzt den Lebensstil und das Gefühl des pazifischen Nordwestens, der sich durch seine Musik ausdrückt.

WO: Die Scherbe (Platoo Montag)

WANN: Mo,11.02., 20.45 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Schloßberg: Bald wird losgerutscht

ene Kletterer, die in den letzten Wochen in schwindelerregender Höhe die Schloßbergrutsche fertigstellten, feierten auch die Rutsch-Premiere. Wolfgang Diesel, gemeinsam mit den Brüdern Ernst und Andreas Initiator der neuen Attraktion, schildert die ersten Eindrücke. Am Montag werden mit den Matten auch letzte Leuchtkörper installiert, denn die Nirosta-Rutsche weist im oberen Teil alle fünf Meter Bullaugen auf, durch die das Licht des Liftschachts strömt. Ab 20. Februar ist die Rutsche dann für alle geöffnet. Tickets kann man sich dann auch auf www.schlossbergrutsche.at sichern.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.