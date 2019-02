Facebook

Es wird ein föhnig-milder Sonntag © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag baut sich vor einer näher kommenden Kaltfront eine milde, föhnige Südwestströmung auf. Mit ihr ziehen Wolkenfelder durch, zeitweise wird sich aber fast überall die Sonne zeigen. Anfangs kann sich im Südosten Hochnebel halten. Nach einem leicht frostigen Morgen wird es bis zum Nachmittag mit Höchstwerten bis 10 Grad sehr mild. Der Südwestwind weht ab Mittag mäßig bis lebhaft. Am Montag klingen nach dem Durchzug einer Kaltfront letzte Regenschauer am frühen Morgen ab. Sonst verläuft der Tag bewölkt, aber weitgehend trocken. Tagsüber erreichen die Temperaturen bis zu 7 Grad. Es kommt kräftiger Nordwestwind auf.

2. Luftgüte und Feinstaub

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Höchsten Einkommen in Graz-Umgebung

Im Bezirk Graz-Umgebung werden die höchsten Bruttojahreseinkommen erzielt. Im Durchschnitt sind es 36.089 Euro. Auf dem zweiten Platz folgt Mürzzuschlag (32.976 €) - während Graz nur im Mittelfeld landet. Zwei interessante Details, die auch die Einkommensschere verdeutlichen: Die höchsten Bruttoeinkommen 2017 erzielten Frauen in Graz-Umgebung (26.455 €) und Graz-Stadt (25.492 €). Bei den Männern wiederum wurden die Stockerlplätze an Graz-Umgebung (44.789 €), Bruck-Mürzzuschlag (41.594 €) und Leoben

(40.870 €) vergeben.

5. Sonntagsprogramm

anderswo Festival

Anderswo bringt neun der besten Referenten aus dem deutschsprachigen Raum nach Graz. Sie präsentieren spannende Multimedia-Shows live auf die Großleinwand und nehmen das Publikum auf ihre abenteuerlichen Reisen mit. Neben dem Vortrags-Programm gibt es im kleinen Saal ein umfangreiches Seminar- und Referatsprogramm. Workshops, Kulinarik aus aller Welt und Live-Musik runden das Programm ab. Am Sonntag: 11 Uhr - Pfarrer Johannes M. Schwarz "Zur Fuß nach Jerusalem und zurück"

14 Uhr - Sabine Hoppe & Thomas Rahn "Transasien - bis ans Ende der Welt" 17 Uhr - Kai-Uwe Küchler "Namibia & Botswana - Abenteuer Afrika" 20 Uhr - Mario Goldstein "Kanada & Alaska - Sehnsucht Wildnis"

WO: Orpheum

WANN: So, 10.02., ab 11 Uhr





Festival für zeitgenössische Musik. 11. Internationale Ensemble und Komponistenakademie für zeitgenössische Musik 2019. Es erwarten Sie Musiksalons, Late Nights im Forum Stadtpark, MinutenKonzerte in Galerien, Präsentationen von teils intermedialen Spezialprojekten etwa im Museum der Wahrnehmung und dem esc, Konzerte im Minoritensaal und an der Kunstuniversität Graz sowie auch große Ensembleprojekte im MUMUTH wie der Helmut List Halle.

WO: Helmut-List-Halle

WANN: So, 10.02., 19.30 Uhr

Sittinger & Willnauer

Jubiläumsprogramm "Echt Fake!". Was Ernst Sittinger & Jörg-Martin Willnauer im Visier haben erleben Sie im Le-Be beim 10. Programm der beiden Wiederholungstäter! Was ist echt, was war wahr? War überhaupt was? Und wer kann das schon sagen, ohne sofort in Sagen-Haft zu geraten? Ihre hintergründig-humoristische Reise führt von Gutenberg bis Zuckerberg und könnte noch viel tiefer schürfen, wären da nicht jede Menge Datenschutz & Datenschmutz.

WO: Das Le-Be (Herrgottwiesgasse 4)

WANN: So,10.02., 15 Uhr

6. Die 140-Sekunden-Pizza

Die "Bistrobox" versorgt Hungrige auf Knopfdruck mit Pizza - rund um die Uhr. Nach Hartberg oder Liezen eröffnete nun eine Box in Raaba. Und demnächst auch in Graz. Vor knapp einem Jahr bestätigte Bistrobox-Geschäftsführer Klaus Haberl, dass man unbedingt auch in Graz einen Standort eröffnen will. Aus der für 2018 angepeilten Eröffnung wurde zwar nichts - Haberl bestätigt aber der Kleinen Zeitung, dass man weiterhin Gusto auf die steirische Landeshauptstadt hat.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.