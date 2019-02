Facebook

1. Wetter

Am Samstag scheint in der Steiermark vorwiegend die Sonne. Der Sonnenschein kann ab und zu durch etwas dichtere, meist dünne Wolkenfelder getrübt sein. In den Vormittagsstunden kann es Hochnebel geben. Nach Frühtemperaturen ab -4 Grad werden bis zum Nachmittag Maxima bis 8 Grad erwartet. Am Sonntag baut sich vor einer näher kommenden Kaltfront eine milde, föhnige Südwestströmung auf. Mit ihr ziehen Wolkenfelder durch, zeitweise wird sich aber fast überall die Sonne zeigen. Nach -3 Grad in der Früh wird es bis zum Nachmittag mit Temperaturen bis zu 12 Grad stellenweise sehr mild. Der Südwestwind weht ab Mittag mäßig bis lebhaft.

2. Luftgüte und Feinstaub

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Flut an Mikrowohnungen

Es ist ein Wohnen auf winzigem Fuß. Die vielen kleinen Wohnungen macht der Stadtplanung zunehmend Sorgen. Die Mikrowohnungen werden trotzdem in Massen gebaut: 30 bis 40 Quadratmeter klein, ein bis maximal zwei Zimmer. So werden sie zum Verkauf angeboten - und auch gekauft. Um 100.000 Euro auf oder ab ist man als Investor dabei. Die Flut an Mikrowohnungen zieht einige Probleme nach sich: Es entsteht eine Zwangsmobilität, man braucht externen Stauraum, hat kaum Freizeitmöglichkeiten innerhalb der Wohnung, eine hohe Fluktuation. Durch die zersplitterte Eigentümerstruktur lassen sich später wohl kaum Wohneinheiten zusammenlegen.

5. Sonntagsprogramm

anderswo Festival

Anderswo bringt neun der besten Referenten aus dem deutschsprachigen Raum nach Graz. Sie präsentieren spannende Multimedia-Shows live auf die Großleinwand und nehmen das Publikum auf ihre abenteuerlichen Reisen mit. Neben dem Vortrags-Programm gibt es im kleinen Saal ein umfangreiches Seminar- und Referatsprogramm. Workshops, Kulinarik aus aller Welt und Live-Musik runden das Programm ab. Am Samstag: 11 Uhr - Axel Brümmer & Peter Glöckner "Südamerika querdurch - vom Pazifik zum Atlantik" 14 Uhr - Dirk Bleyer "Neuseeland - von Aussteigern und Kiwis" 17 Uhr - Anita Burgholzer & Andreas Hübl "Rückenwind - mit dem Rad um die Welt" 20 Uhr - Andreas Pröve "Abenteuer Mekong - von Vietnam nach Tibet" in Kooperation mit "Bilder der Welt"

WO: Orpheum

WANN: Sa, 09.02., ab 11 Uhr





Schenken & Tauschen für die Vielfalt. Es gibt vielfältiges und sortenreiches Saatgut, dazu viel Information und Ratschläge. Saatgut ist die Grundlage unserer Ernährung und damit auch für den Fortbestand unserer Gesellschaften. Wenn wir uns zukünftig trotz Klimawandel und Ressourcenverknappungen gut und selbstbestimmt ernähren können wollen, brauchen wir eine große Vielfalt samenfester Kulturpflanzensorten, die wir an die sich verändernden Umweltbedingungen anpassen können.

WO: Forum Stadtpark

WANN: Sa, 09.02., 13 Uhr

Jamais je n'oublie

Tanzperformance. Eine große Anzahl von Menschen erfährt einen Gedächtnis- und Identitätsschwund im Alter. Was wollte ich noch einmal in der Küche? Wer ist diese Person? In der neuesten Produktion des französisch-italienischen Duos erfragen Perle Cayron und Maria Cargnelli die Umstände dieses schweren Lebensabschnittes. Dabei liegt das Augenmerk nicht nur auf der sich selbst verlierenden Person, sondern ebenfalls auf den dadurch betroffenen Angehörigen und vor allem auf den zwischenmenschlichen Beziehungen.

WO: Theatermerz (STEINFELDGASSE 20)

WANN: /Fr/Sa, 08./09.02., ab 11 bzw. 10 Uhr

6. Neuer Rektor der Uni Graz gekürt

Der Vizerektor Martin Polaschek wurde am Freitag als Nachfolger von Christa Neuper bestätigt. Die Rektorswahl war von Debatten und Überraschungen überschattet. Der Brucker Polaschek ist seit 2003 Vizerektor für Studium und Lehre sowie Studiendirektor der Universität Graz. Sein Rektorsamt wird er am 1. Oktober 2019 antreten, es dauert vier Jahre. Mit dem Grazer Rechtshistoriker erhält die Universität Graz einen neuen Rektor, der nach langjähriger Erprobung als Vizerektor viel Leitungserfahrung mitbringt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.