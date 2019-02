Facebook

Am Vormittag ist es noch bewölkt, bevor sich dann wieder die Sonne durchsetzt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag halten sich zu Beginn dichtere Wolken. Die Wolken ziehen aber bereits am Vormittag ab und es setzt sich dann wieder sonniges Wetter durch. Frühwerte ab -1 Grad, Tageshöchstwerte bis 8 Grad. Der Wind schwache bis mäßige Wind kommt vorübergehend aus westlichen und nördlichen Richtungen. Am Samstag scheint in der gesamten Steiermark für bis zu 6 Stunden die Sonne. Es werden in hohen Schichten nur dünne Wolkenfelder durchziehen. Es wird wieder milder. Nach Frühtemperaturen zwischen ab -3 Grad werden bis zum Nachmittag Maxima bis 10 Grad erwartet.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem Ansteigen der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Spatenstich und Verkauf

Diese Woche wurde der große Deal finalisiert: Den Bauabschnitt der "smart city" südlich der List-Halle hat sich für die VBV-Vorsorgekasse die Liechtensteinische Landesbank gesichert. Über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Gebaut wird dort schon kräftig, der offizielle Spatenstich erfolgte heute. Rund um die List-Halle entstehen nämlich auf insgesamt 8,2 Hektar Wohn- und Büroflächen für 3000 Menschen. Insgesamt werden in den kommenden Jahren auf drei Bauabschnitten 350 Millionen Euro investiert. Die Stadt selbst führt die Straßenbahnlinie 6 bis zur Peter-Tunner-Gasse und errichtet gerade gegenüber der List-Halle den Schulcampus.

5. Sonntagsprogramm

anderswo Festival

Das erste Grazer Vortragsfestival. Festival der großen Bilder, Reisen und Abenteuer. Anderswo bringt neun der besten Referenten aus dem deutschsprachigen Raum in die steirische Landeshauptstadt. Im Rahmen des Festivals präsentieren sie spannende Multimedia-Shows live auf die Großleinwand und nehmen das Publikum auf ihre abenteuerlichen Reisen mit. Neben dem Vortrags-Programm im Hauptsaal gibt es im kleinen Saal ein umfangreiches Seminar- und Referatsprogramm. Workshops, Kulinarik aus aller Welt und Live-Musik runden das Programm ab. Am Freitag: Dirk Bleyer - "Island - Im Rausch der Sinne"

WO: Orpheum

WANN: Fr, 08.02., 19 Uhr (Sa & So ab 11 Uhr)





Ausstellung Initiative Kunstverleih. Alle Kunstwerke werden im Anschluss in private Haushalte verliehen. Ab 19 Uhr findet ein Speed-Dating-Event statt: Sprechen Sie persönlich mit den Künstler*innen und lassen Sie sich von Ihnen die Werke näherbringen. Alle Werke online unter www.kunstverleih.org

WO: Forum Stadtpark

WANN: Fr, 08.02., ab 11 bzw. 19 Uhr

RESTLSHOPPEN.XV

Die 15. Ausgabe unserer allseits beliebten Abverkaufsfete steht vor der Tür. Wie immer gibt’s unter dem Motto "Buy Less Shit" die eindrucksvollen Angebote & Specials nur an diesen beiden Tagen und nur im Shop.

WO: Sunsetstar (Freiheitsplatz)

WANN: /Fr/Sa, 08./09.02., ab 11 bzw. 10 Uhr

6. Warten auf die Förder-Millionen

Förderzusage für Riesen-Solaranlage zur Fernwärmeproduktion südlich von Graz lässt auf sich warten. Die für das Jahr 2021 geplante Fertigstellung verzögert sich. Eigentlich hätten die Arbeiten für die 55 Hektar große Anlage bereits im Vorjahr beginnen sollen. Die Suche nach einer geeigneten Förderschiene dürfte sich allerdings komplexer gestalten, als angenommen. Das Konsortium, das der Landesenergieversorger mit der dänischen Arcon-Sunmark, Christof Industries und Solid gebildet hat, erwartet sich, dass 20 bis 30 Prozent der 100-Millionen-Euro-Investments als Subvention fließen. Quasi im Gegenzug würde die Anlage, die über einen 900.000 Kubikmeter fassenden Wärme-Speichersee verfügt, zehn Prozent des Grazer Fernwärmebedarfs ins Netz liefern.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.