Es bleibt weiterhin durchwegs sonnig in Graz © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch der Donnerstag bringt nach Auflösung von Hochnebelansätzen durchwegs sonniges Wetter bei südwestlicher Strömung. Es wird föhnig mild. Tagsüber sind deutlich positive Temperaturen bis 8 Grad zu erwarten. Am Freitag geht es freundlich weiter. Schon im Laufe des Vormittages setzt sich übrall wieder sonniges Wetter durch. Frühwerte um -3 Grad, Tageshöchstwerte bis 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffkonzentrationen haben zu steigen begonnen. Dieser Trend wird sich noch weiter fortsetzen, wobei bis auf lokal erhöhte Feinstaubwerte keine wirklich hohen Belastungen zu erwarten sind.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Billiger einkaufen mit "Green Card"

Nachhaltig und bewusst einkaufen soll günstiger werden. Dieser Idee hat sich die Plattform "Green Market" verschrieben. 20 Grazer Betriebe sind schon an Bord. Das Konzept: Mit einer einzelnen Kundenkarte bekommt man bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben Prozente. Das Besondere: Nur Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit Wert legen, können Teil des Netzwerkes werden. Die Kunden können in allen Partnerbetrieben Rabatte sammeln – je nach Größe und Art der Firma warten bis zu zehn Prozent Ersparnis auf einen Einkauf. Nachhaltiges Handeln soll belohnt werden, so der Gedanke dahinter.

5. Sonntagsprogramm

Poetry Slam Städtebattle

Graz vs. Wien. Moderation: Mario Tomic. Die Hauptstadt zu Gast in der Hauptstadt des Poetry Slams! In Wien werden Poetry Slams nahezu im Tagesrhythmus veranstaltet, während Graz mit dem größten monatlichen Poetry Slam Österreichs auftrumpft. Beim Poetry Slam Städtebattle treten drei Stars aus Wien gegen drei Größen der Slam City Graz an. Das Publikum entscheidet.

WO: Literaturhaus

WANN: Do, 07.02., 19 Uhr





Jubiläumsprogramm "Echt Fake!". Was Ernst Sittinger & Jörg-Martin Willnauer im Visier haben erleben Sie im Le-Be beim 10. Programm der beiden Wiederholungstäter! Was ist echt, was war wahr? War überhaupt was? Und wer kann das schon sagen, ohne sofort in Sagen-Haft zu geraten? Ihre hintergründig-humoristische Reise führt von Gutenberg bis Zuckerberg und könnte noch viel tiefer schürfen, wären da nicht jede Menge Datenschutz & Datenschmutz.

WO: Das Le-Be (Herrgottwiesgasse 4)

WANN: Do, 07.02., 19.30 Uhr

Der Untergang des österreichischen Imperiums

Sehr frei nach "Il Decamerone" von Giovanni Boccaccio. Die mondäne Villa eines Verlegers am Semmering. Acht Menschen aus der Öffentlichkeit haben sich anlässlich einer politischen Krise dorthin zurückgezogen. Dennoch redet man hauptsächlich über Essen, Sex und Entspannung. Hier am Semmering steht die Zeit still, obwohl gar nicht weit entfernt möglicherweise die Demokratie auf dem Spiel steht.

WO: Kristallwerk

WANN: Do/Fr/Sa, 07./08./09.02., 20 Uhr.

6. Per Atem die Fruchtbarkeit messen

Leo Hillinger, Hans Peter Haselsteiner, Martin Rohla: Drei renommierte Investoren steigen bei Jungunternehmen Carbomed ein. Dessen Produkt: "Breathe ILO", ein Messgerät für Fruchtbarkeit. Gemeinsam mit einem Investment der bestehenden Eigentümer kann Carbomed damit auch die geplante Finanzierungsrunde von einer Million Euro abschließen. Das Konzept: Über im Atem enthaltenes CO2 wird bestimmt, ob sich eine Frau gerade in ihren fruchtbaren Tagen befindet. Diese muss nur 60 Sekunden in das Mundstück hineinatmen, ein Lernalgorithmus verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse zusätzlich.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.