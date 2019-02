Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dort thront es, das Bildungshaus Schloss St. Martin © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch gestaltet sich strahlend sonnig, verbreitet sogar wolkenlos. Einzelne Nebelschwaden in der Früh und wenige Schleierwolken am Nachmittag stören kaum. Nach einem Tagesbeginn mit Temperaturen um -2 Grad steigen die Höchstwerte auf bis 6 Grad an. Auch der Donnerstag bringt durchwegs sonniges Wetter bei südwestlicher Strömung. Am Morgen hat es knapp unter null Grad, tagsüber sind deutlich positive Temperaturen um 7 Grad zu erwarten.